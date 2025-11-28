Volley Mercato: Cantù si rinforza con Luka Tadic

CANTU’ (COMO)- La Campi Reali Cantù ha un nuovo schiacciatore: Luka Tadic. Serbo, 25 anni, alto 206cm di altezza, è già nel giro della Nazionale del suo Paese. Il giocatore si è aggregato da un paio di giorni al gruppo allenato da coach Alessio Zingoni , ma ha già avuto modo di “tastare” il campionato italiano allenandosi con la Vero Volley Monza e la MA Acqua S. Bernardo Cuneo.

Le parole di Luka Tadic

« Questa è la mia prima stagione in Italia da giocatore professionista. Seguo il campionato da quando sono giovane, quindi conosco molti giocatori di SuperLega. Conosco meno la Serie A2, ma credo che la SuperLega sia uno dei campionati più seguiti al mondo. Ho già iniziato da qualche giorno, e penso che questo sia un buon posto per me. In questo periodo devo riuscire ad integrarmi nella squadra in modo tale da poter dare il mio contributo nelle prossime partite. Credo che ci sia un enorme potenziale, e dobbiamo ‘solo’ esplodere. Ci sono molte squadre al nostro livello, e dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione. A livello personale mi piacerebbe diventare un giocatore e una persona migliore, e utilizzare nel migliore dei modi il mio tempo qui ».

Le parole del presidente Ambrogio Molteni

« Con l’arrivo in settimana di Luka Tadic, classe 2000, già nazionale serbo, abbiamo fatto secondo me un’operazione che ci rafforza nel ruolo degli schiacciatori e che tampona anche i problemi fisici di Andrea Bacco, che è in fase di recupero. E’ stato un segnale forte da parte mia della volontà di credere in questo gruppo, che ha avuto un inizio così stentato, e che ci potrebbe dare uno slancio verso dei risultati più positivi. E’ stato uno sforzo economico importante che ho dovuto fare per dare una fisionomia più competitiva nel ruolo delle bande. Il giocatore non si discute dal suo curriculum. E’ arrivato in Italia dalla Serbia lunedì, e già si sta allenando con la squadra così da poter esordire nella gara di domenica contro Fano. Logicamente avrà bisogna di un periodo di amalgama con il resto dei compagni, ma alla fine del campionato mancano ancora 20 giornate, quindi potremo valorizzarlo con il passare del tempo. Sono molto fiducioso di questo innesto, e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a completare il transfer piuttosto complesso esendo lui giocatore extracomunitario in tempi rapidissimi ».

Le parole del tecnico Alessio Zingoni

« Luka è un ragazzo che ha sì fatto un percorso all’estero finora, ma che in questo periodo iniziale dell’anno si è allenato con Monza e Cuneo, che sono compagini di SuperLega. Può dare sicuramente una mano alla squadra nella fase offensiva. Si sta integrando velocemente, cercheremo di inserirlo al più presto nei nostri sistemi in modo tale da fargli esprimere le sue migliori qualità ».