domenica 30 novembre 2025
Vincenzo Mastrangelo non è più l'allenatore di Fano

Vincenzo Mastrangelo non è più l'allenatore di Fano

La società, alla vigilia della delicata trasferta di Cantù, ha voluto dare una scossa al gruppo esonerando il tecnico che due anni fa guidò la squadra marchigiana alla promozione in A2
1 min
FANO (PESARO)-Ancora un cambio di panchina in A2 maschile. La società Essence Hotels Fano ha comunicato, alla vigilia della partita di Cantù di esonerare il tecnico Vincenzo Mastrangelo.

La società marchigiana, nell'intento di dare una svolta al rendimento della squadra ha preso la dolorosa decisione inviando al tecnico il più sentito ringraziamento per l’impegno profuso, la professionalità dimostrata e i risultati ottenuti nel corso della sua permanenza alla guida tecnica della Virtus Volley Fano.

Contestualmente, la Essence Hotels Fano comunica che a breve sarà annunciato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima fase della stagione.

Da non perdere

Un trio al comando dopo la 6a giornataDi Aversa l'unico blitz, Fano e Pineto mandano ko Taranto e Siena

