domenica 30 novembre 2025
Ravenna va a vincere a Sorrento ed è prima da sola

Quinto successo consecutivo per la formazione di Valentini che si impone 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25) in Campania e stacca per una notte la Tinet e Brescia impegnate domani
5 min
SORRENTO (NAPOLI)-La Consar Ravenna per stasera è la capolista solitaria del campionato di A2. Il successo sul campo della Romeo Sorrento in quattro set 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25) consente alla formazione di Valentina di staccare la Tinet e Brescia che scenderanno in campo domani.

Goi e compagni hanno saputo gestire nel migliore dei modi la partita nei momenti chiave, con Zlatanov protagonista e miglior realizzatore del match con 22 punti, con quattro muri, contribuendo in modo decisivo al successo. Sorrento, dopo avere raggiunto l’1-1, non riesce più a reggere il ritmo della partita e di Ravenna, nonostante i 18 punti dell’ex ravennate Pol, e deve porre fine alla sua striscia di vittorie, fermatasi a tre. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Valentini: mercoledì 3 dicembre alle 20 al Pala De Andrè contro Brescia, in uno scontro di alta classifica.

Parte meglio la formazione Romeo Sorrento, che nel primo set si porta sul 10-7 approfittando di qualche errore di troppo della Consar. Gli ospiti però reagiscono e trovano il pareggio e il vantaggio grazie a un ace di Russo e a due muri consecutivi di Zlatanov (10-11). Il parziale prosegue sul filo dell’equilibrio fino al break ravennate, costruito ancora da Zlatanov, che ferma Baldi a muro, e da una pipe vincente di Valchinov che vale il 16-18. Ravenna mantiene il vantaggio e allunga fino al 19-21 con Zlatanov, e poi archivia il primo set con l’attacco vincente di Dimitrov, che sigla il 21-25 finale. Sugli scudi il reparto schiacciatori ravennate, protagonista con 14 punti complessivi.
Nel secondo set è la Consar a partire forte: gli uomini di coach Valentini scattano sull’1-4, ma Sorrento reagisce subito, rosicchia punti qua e là e trova la parità a quota-9 grazie a un primo tempo vincente di Patriarca. Ravenna trova un nuovo break con l’ace di Russo (9-12) e allunga fino al 10-14 con il muro di Bartolucci. I padroni di casa però non si arrendono e rientrano fino al 18-19, costringendo Valentini al primo time-out del set. Al rientro Bartolucci e Zlatanov segnano i punti del +3 Consar (18-21). Sembra fatta ma il finale del set si infiamma. La Romeo, trascinata da Petkov, trova linfa vitale in due muri consecutivi e si riporta a -1 (21-22), Valchinov reagisce con un pallonetto vincente (21-23) e sigla anche il punto del set point (22-24). La squadra di Esposito si ribella all’esito finale e trova il modo di annullare i due set ball con Iurisci e un muro. Canella mette a terra il 24-25 in primo tempo, ma Baldi risponde dalla seconda linea e annulla ancora (25-25). Sorrento sorpassa con un attacco vincente di Iurisci per il 26-25 e chiude il set approfittando dell’errore in attacco Ravenna: 27-25.
Nel terzo set, che la Romeo affronta con Iurisci e Fortes nello starting six, in equilibrio fino all’8-8, prima che la Consar piazzi la prima accelerata. Coach Esposito prova a cambiare la diagonale palleggiatore-opposto, ma il neoentrato Brignach viene subito murato da Valchinov per il 10-14. Ravenna continua a condurre con autorevolezza e allunga fino al 15-21 grazie al muro di Dimitrov, che poi firma anche il punto che chiude il parziale sul 18-25. Rilevante il 62% in attacco timbrato da Goi e compagni in questo parziale.
Il quarto set ricalca l’andamento di quello precedente: la Romeo Sorrento resta in scia fino all’8-8, poi la Consar aumenta i giri e prende in mano il gioco. Goi e compagni allungano fino al 9-16, con Bartolucci che firma il punto dopo uno scambio prolungato e spettacolare. Sorrento prova a rientrare accorciando sul 14-18, ma Ravenna mantiene sempre un margine di sicurezza e chiude i conti sul 18-25, complice un’invasione dei padroni di casa sull’attacco di Dimitrov. Per la Consar arriva così la quinta vittoria consecutiva.

Il tabellino-

ROMEO SORRENTO-CONSAR RAVENNA 1-3 (21-25, 27-25, 18-25, 18-25)

ROMEO SORRENTO: Tulone, Baldi 12, Patriarca 4, Petkov 7, Pol 18, Parraguirre 9, Russo (lib.), Iurisci 4, Pontecorvo (lib.), Ferrato 1, Fortes 5, Gargiulo, Brignach. Ne: Malavasi. All.: Esposito.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Dimitrov 17, Bartolucci 13, Canella 9, Zlatanov 22, Valchinov 15, Goi (lib.), Gottardo, Ciccolella, Bertoncello. Ne: Iurlaro, Giacomini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Lentini, Adamo

Durata set: 23’, 31’, 28’, 30’, tot. 112’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

