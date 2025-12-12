Ravenna e Tinet in casa contro Catania e Brescia

ROMA- A quattro giornate dal giro di boa la capolista Ravenna e la prima inseguitrice, Prata di Pordenone, hanno staccato le rivali, ma la lotta per i piazzamenti e la composizione della griglia di Del Monte® Coppa Italia A2 sono ancora incerte alla vigilia del 10° turno di Serie A2 Credem Banca, in programma il 13 e il 14 dicembre 2025. Sabato, alle 17.30, il fanalino di coda Campi Reali Cantù se la vedrà con Abba Pineto, che vanta 15 punti di vantaggio sul team lombardo. Domenica il calendario propone una prima sfida alle 16.00, il big match tra Tinet Prata di Pordenone – Gruppo Consoli Sferc Brescia, rispettivamente seconda e quarta in graduatoria. Quattro confronti accendono la passione sportiva alle 16.00. In campo Rinascita Lagonegro ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, con i lucani a -2 dai toscani, ed Essence Hotels Fano contro Romeo Sorrento, con il team marchigiano che tallona la squadra campana. Inoltre, alla stessa ora si sfidano a distanza due collettivi sul podio. La capolista Consar Ravenna ospita Sviluppo Sud Catania, mentre Virtus Aversa, attualmente in terza posizione, ospita Banca Macerata Fisiomed MC. Grande chiusura con il posticipo delle 19.00 tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Prisma La Cascina Taranto. Diretta DAZN per tutti i match.

TUTTE LE SFIDE-

Campi Reali Cantù - Abba Pineto

Forte di un en plein di quattro successi in altrettanti incroci, il fanalino di coda Campi Reali Cantù ospita Abba Pineto con l’obiettivo di risollevarsi in classifica. La formazione abruzzese si presenta in Lombardia con Antonino Suraci (27 punti ai 1.000 in Regular Season), tesserato a Cantù dal 2017/18 al 2019/20, e occupa il quinto posto con 14 lunghezze di vantaggio sui padroni di casa dopo il successo interno contro Lagonegro. La squadra canturina, invece, ha vinto solo un set a Sorrento. Tra gli ospiti Paolo Di Silvestre vuole festeggiare la sua gara n. 200 in Serie A2 con i 2.000 punti, distanti 6 sigilli, mentre Stefano Trillini è a 11 punti dal traguardo dei 1.500 in carriera; Mattia Catone festeggia la 100esima presenza con il collettivo abruzzese.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Campi Reali Cantù)

Francesco Quagliozzi (Campi Reali Cantù)- « Quella di sabato sarà una partita tosta: giocheremo con una delle squadre che ha iniziato meglio questa stagione. Noi siamo carichi, ci stiamo allenando bene, e siamo pronti per mettere in difficoltà Pineto ».

Stefano Trillini (Abba Pineto)- « Serviva una risposta dopo la prestazione di Fano e l'abbiamo data. In casa sappiamo che ci riesce meglio dare dei buoni segnali. Ci siamo parlati in spogliatoio e siamo entrati in campo più determinati che mai, con le idee chiare e abbiamo fatto un'ottima prestazione. Cantù? Sicuramente, come contro tutte le altre squadre di questo campionato, non è mai facile giocare, soprattutto in trasferta. Non dobbiamo entrare nel loop che in casa si vince e in trasferta si perde, ma dobbiamo entrare in campo determinati. Sappiamo che possiamo vincere, però sappiamo anche che non sarà facile e dobbiamo dare tutto per tutto. Secondo me stiamo facendo un grande campionato. Dobbiamo continuare così o migliorare, perché ancora non abbiamo fatto nulla, però per ora sono soddisfatto ».

Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Aspettative alte per il big match tra la seconda e la quarta forza del torneo. Tinet Prata di Pordenone ospita Gruppo Consoli Sferc Brescia per la sfida n. 8. Il bilancio dei precedenti indica i friulani con il naso avanti grazie a 4 successi contro i 3 dei Tucani. La Tinet viene da due vittorie di fila, gli ospiti devono reagire al passo falso casalingo al tie-break contro Aversa. Da una parte Nicolò Katalan cerca l’attacco vincente n. 500 nella categoria e Marcin Ernastowicz è a 9 punti dai 500 (e con Prata), dall’altra Alessandro Tondo ha nel mirino i 2 muri per arrivare a 400 in Regular Season e i 20 punti per toccare quota 2.500 in carriera, Oreste Cavuto è a 10 punti dai 2.000 in attività.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

David Umek (Tinet Prata di Pordenone)- « A Catania non è stata facile nonostante il risultato tondo. Abbiamo iniziato bene, mantenendo alta l'attenzione e rimanendo lucidi nei momenti decisivi. Domenica ci aspetta un test importante per le nostre ambizioni future. Sono una squadra dichiaratamente impostato per fare il salto di categoria e hanno un roster con nomi importanti e anche molto lungo come dimostra il fatto che nonostante qualche defezione temporanea hanno risposto molto bene. L'ultima partita l'hanno persa, ma al tie break contro Aversa. Sappiamo che chiunque scenda in campo sarà molto forte e non dovermmo farci condizionare dal fatto che magari possa mancare qualcuno. Attenzione massima a tutti i dettagli e supporto del nostro pubblico saranno decisivi ».

Martin Berger (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ogni partita è un’altra opportunità importante per crescere come squadra. Abbiamo fiducia nella nostra preparazione e vogliamo far vedere di cosa siamo capaci insieme. Non vedo l'ora di scendere di nuovo in campo contro Prata, tostissima formazione perché molto equilibrata. Il campionato dimostra ad ogni gara che non si deve sottovalutare nessuno dei nostri avversari ed è ben più importante restare concentrati sul nostro percorso. Siamo solo a dicembre, abbiamo tanto lavoro da fare e possiamo migliorare attraverso l’impegno in palestra e sul campo, dove troviamo solo alcune delle risposte che cerchiamo ».

Rinascita Lagonegro - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Ottavo faccia a faccia tra Rinascita Lagonegro ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, squadre sconfitte nell’ultimo turno e ora in cerca di riscatto. Dominio del Club toscano per 6-1 nei precedenti. Dopo lo stop a Pineto i lucani sono noni a quota 11 insieme a Fano, mentre lo stop interno con la capolista Ravenna si è tradotto nel settimo posto a +2 dalla Rinascita per i toscani. Un ex per roster: da una parte Giacomo Raffaelli, dall’altra Roberto Mastrangelo. Tra i padroni di casa Lorenzo Sperotto è alla gara n. 200 in Regular Season, Diego Cantagalli e a 12 punti dai 2.000 e a 5 muri dai 200 in Serie A2, tra gli ospiti Luigi Randazzo è a 20 punti dai 3.000 nelle kermesse della Lega Pallavolo Serie A.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Rinascita Lagonegro, 6 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23; Roberto Mastrangelo a Lagonegro nel 2022/23, 2023/24

Aleksandar Andonovic (Rinascita Lagonegro)- « La sconfitta di Pineto ci ha fatto riflettere, perché è arrivata in un momento in cui stavamo cercando continuità. Domenica contro Siena vogliamo dare una risposta diversa: sarà una partita impegnativa, ma sappiamo cosa serve per affrontarla nel modo giusto. Dal punto di vista personale sono contento di aver ritrovato spazio dopo l’infortunio. Non è stato un periodo semplice, ma tornare in campo e sentirmi di nuovo parte attiva del gruppo è una grande soddisfazione. Ora l’obiettivo è aiutare la squadra, restare concentrati e trasformare il lavoro della settimana in una prestazione solida ».

Gabriele Nelli (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Domenica contro Lagonegro sarà una partita importante per restare nella parte alta della classifica. Vogliamo riportare in alto il nostro livello di gioco e ritrovare continuità. Ogni partita è una battaglia, loro sicuramente vorranno fare bene e portare a casa punti. Quindi noi dovremo scendere determinati in campo per portare più punti a casa. Crediamo in questa partita e nella nostra squadra. Stiamo lavorando bene, stiamo alzando il nostro livello e dobbiamo dimostrarlo anche in partita ».

Essence Hotels Fano - Romeo Sorrento

Una vittoria a testa prima del terzo confronto tra Essence Hotels Fano e Romeo Sorrento, con Stefano Patriarca che torna nelle Marche da ex. La sfida suona come uno spareggio per puntare alle prime 8 posizioni. Dopo il 3-1 inflitto all’ultima della classe, la formazione campana si è portata in ottava posizione con 12 punti, ma anche l’Essence Hotels è avanzata di tre lunghezze grazie al 3-1 corsaro con Porto Viro e ora tallona i sorrentini a -1 come Lagonegro. Da una parte Stefano Mengozzi è a 2 ace dai 100 in carriera, Federico Roberti a 7 punti dai 500 in Serie A2, dall’altra Andrea Baldi è alla centesima gara giocata e a 10 punti dai 500 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Essence Hotels Fano, 1 successo Romeo Sorrento)

EX: Stefano Patriarca a Fano nel 2022/23

Daniele Moretti (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Aspetto il pubblico delle grandi occasioni che venga a sostenere i ragazzi dal primo all’ultimo punto. Veniamo da un tour de force importante, sto spingendo molto in allenamento perché voglio vedere il gruppo crescere e fare sempre meglio. Nei momenti di difficoltà voglio vedere le stesse reazioni di Porto Viro. Tornare davanti al nostro pubblico per noi è molto importante ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Fano è un ottima squadra che dopo un inizio balbettante ha iniziato a macinare gioco e soprattutto punti e sono sicuramente in un buon periodo visto che vengono da due vittori piene, noi dal canto nostro stiamo bene e la partita di Cantù ci ha ridato punti e morale, siamo consapevoli che sarà una partita difficile e dobbiamo essere bravi ad arginare le loro bocche da fuoco e ad avere una buona tenuta in ricezione per cercare di portare via punti importanti per il prosieguo del campionato ».

Consar Ravenna - Sviluppo Sud Catania

Imbattuta negli unici due scontri diretti in Serie A contro gli etnei, la capolista Consar Ravenna è reduce dal blitz con il massimo scarto in toscana e vuole proseguire la sua marcia tra le mura amiche contro Sviluppo Sud Catania. La formazione siciliana, sesta in classifica a -10 dai romagnoli, domenica è caduta in casa contro Prata, ma era reduce da due successi esterni e di certo vorrà pungere anche in casa Consar. Un ex per parte nei roster: Filippo Bartolucci e Jan Feri. Tra i padroni di casa Andrea Canella è a 5 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, mentre Hristiyan Dimitrov è a 29 punti dai 1.500. Nelle fila degli ospiti traguardo importante per Leonel Marshall, a -2 dai 4.500 punti nelle stagioni regolari, mentre Riccardo Pinelli è a 3 ace dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Consar Ravenna)

EX: Filippo Bartolucci a Acicastello nel 2024/25; Jan Feri a Ravenna nel 2023/24, 2024/25

Filippo Bartolucci (Consar Ravenna)- « Stiamo facendo molto bene, ne siamo felici ma sappiamo che il campionato è ancora molto lungo e pieno di difficoltà. Vogliamo però continuare questo momento, e adesso archiviata Siena siamo concentrati su Catania, avversario da prendere con le molle: lotta su ogni pallone e fin qui ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti. Sarà un'altra partita impegnativa ma la vogliamo vincere per continuare a regalare gioie al nostro pubblico e arrivare poi ancora in vetta alla trasferta di Prata ».

Raul Parolari (Sviluppo Sud Catania)- « Domenica scorsa abbiamo affrontato una squadra molto attrezzata, con giocatori che giocano insieme da diversi anni, per cui sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Non è stata comunque una prestazione completamente negativa, non siamo riusciti a portare punti a casa, però abbiamo fatto vedere a tratti del buon gioco. Abbiamo visto altri aspetti su cui dobbiamo continuare a lavorare, su cui sappiamo di dover lavorare. Adesso abbiamo due partite molto difficili, la prossima è a Ravenna, che è prima in classifica e che andremo ad affrontare con la stessa aggressività con cui abbiamo affrontato tutte le partite fino ad ora ».

Virtus Aversa - Banca Macerata Fisiomed MC

Quarto capitolo delle sfide tra Virtus Aversa e Banca Macerata Fisiomed MC, con i campani avanti 2 a 1 nei precedenti e attualmente terzi in classifica con 19 punti dopo l’impresa al tie-break sul campo di Brescia nell’ultimo match. Al contrario, non è riuscito il blitz in terra ionica per i marchigiani, caduti a Taranto 3-1 e confinati in undicesima posizione a quota 10. Il centrale Ionut Ambrose torna in Campania da avversario. Tra i padroni di casa Matheus Motzo prenota i 3.000 punti in carriera, ora a -2, e i 3.000 punti in Serie A2, visto che gli mancano solo 11 sigilli. Il bomber cerca anche i 3 muri per i 200 nella categoria. Alessio Tallone è a 24 punti dai 1.500 in carriera. Tra gli ospiti Rusi Zhelev è a 9 punti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Virtus Aversa, 1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Ionut Ambrose a Aversa nel 2024/25

Paolo Zambolin (Allenatore Virtus Aversa)- « Macerata è una squadra la cui classifica, in questo momento, mente. Hanno giocato le ultime partite senza l’opposto titolare e con soli due centrali. Ma all’inizio della stagione, con l’organico al completo, sono stati l’unica squadra a battere Ravenna e hanno vinto a Catania. Ora hanno recuperato tutti e sono certo che torneranno presto nelle prime otto posizioni in maniera stabile. Sarà una gara di alto livello, anche se la classifica non dice la stessa cosa. Macerata non lotterà solo per salvarsi: secondo me risalirà velocemente ».

Ionut Ambrose (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Giocheremo contro una squadra molto buona e solida, ma noi dovremo andare lì cercando di pensare al nostro gioco, poi il risultato verrà da sé. Si sa che in questo campionato tutte le squadre sono allo stesso livello: si può vincere con tutti e si può perdere con tutti. Contro Taranto potevamo sicuramente fare qualcosa di più, con la partita che è stata decisa proprio da quei punti che abbiamo lasciato andare. Ora pensiamo ad Aversa, guardando soprattutto nel nostro campo e non tanto agli avversari. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare partita dopo partita ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Prisma La Cascina Taranto

Prima sfida assoluta in campionato tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Prisma La Cascina Taranto, mentre esiste un precedente vinto dai veneti per 3-1 in trasferta nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2/A3. I tre punti in palio contano molto perché padroni di casa e ionici sono separati da tre lunghezze e occupano rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo posto in classifica davanti all’ultima della classe. Lo schiacciatore Marco Pierotti torna da rivale sul campo della sua ex squadra. Nelle fila di Porto Viro Mattia Eccher è alla gara n. 100 in carriera, mentre Alex Erati è a 4 muri dai 500 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Nicola Cianciotta insegue il suo attacco vincente n. 1.000 in Regular Season, Elia Bossi è a 4 muri vincenti dai 200.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Marco Pierotti a Porto Viro nel 2022/23

Lorenzo Magliano (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Ora come ora, per la situazione che abbiamo in classifica, ogni partita pesa molto. Dobbiamo essere bravi a non lasciarci condizionare da questo e a non disunirci, consapevoli che abbiamo un grande potenziale. Le prestazio contro Aversa e Prata non sono state un caso: quelli possiamo essere davvero noi, basta solo avere più costanza. Nessuno si aspettava di vedere Taranto in lotta per la salvezza, è una squadra di altissimo livello. Ma questo campionato è strano, particolare: ci sono tante sorprese, sia in positivo che in negativo. La Prisma ha diversi giocatori con esperienza in Nazionale e in SuperLega, ed è un punto a loro favore. Da parte nostra, dobbiamo lavorare bene con battuta e muro-difesa, come abbiamo fatto nelle due partite prima di Fano ».

Nicola Cianciotta (Prisma La Cascina Taranto)- « Sarà sicuramente una gara ostica, in quanto loro hanno un roster di una certa caratura. Prima di tutto c’è un opposto di un certo livello, Pinali, che lo scorso anno ha vinto il campionato, e ha vinto anche un Europeo con la nazionale maggiore. Ci aspettiamo una gara difficile, ci stiamo preparando per il meglio e sicuramente daremo tutto per portare qualcosa a casa, sicuramente di positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 13 dicembre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Abba Pineto Arbitri: Cecconato Luca, Mazzarà Antonio

Domenica 14 dicembre 2025, ore 16.00

Tinet Prata di Pordenone – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Giglio Anthony, Lentini Gianmarco

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Ciaccio Giovanni, Grossi Dario

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Romeo Sorrento Arbitri: Scotti Paolo, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Stellato Giuseppina, Pazzaglini Marco

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00

Virtus Aversa – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Colucci Marco, Nava Stefano

Domenica 14 dicembre 2025, ore 19.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Russo Roberto, Venturi Giuliano

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 24, Tinet Prata di Pordenone 22, Virtus Aversa 19, Gruppo Consoli Sferc Brescia 18, Abba Pineto 17, Sviluppo Sud Catania 14, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 13, Romeo Sorrento 12, Rinascita Lagonegro 11, Essence Hotels Fano 11, Banca Macerata Fisiomed MC 10, Prisma La Cascina Taranto 9, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 6, Campi Reali Cantù 3.