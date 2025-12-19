L'11a di andata apre con Siena-Porto Viro

ROMA -A tre turni dal termine del girone di andata, con l’11ª giornata in programma il 20 e 21 dicembre 2025, la caccia al titolo d’inverno in Serie A2 Credem Banca riguarda quattro squadre, con due favorite grazie all’attuale posizione, la capolista Ravenna (27 punti) e la prima inseguitrice Prata di Pordenone (25), che domenica alle 17.30 ospiterà proprio i romagnoli nel suo quartier generale per cercare uno sgambetto con sorpasso. Le due squadre hanno alle spalle Aversa (22) e Pineto (20).

La due giorni in diretta DAZN si apre con la sfida in programma sabato alle 17.00 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, rispettivamente nona e dodicesima, separate da quattro lunghezze. Due gli incroci prenatalizi che aprono alle 16.00 una domenica di grande pallavolo: Romeo Sorrento e Rinascita Lagonegro, sesta e settima forza del torneo, separate da 1 punto, e il derby marchigiano tra Banca Macerata Fisiomed MC e Essence Hotels Fano, undicesima e decima, con gli ospiti avanti di una lunghezza in classifica. Si prosegue alle 17.30 con il già citato faccia a faccia di vertice tra Tinet Prata di Pordenone e Consar Ravenna. All’orario canonico delle 18.00 si confrontano Abba Pineto e Prisma La Cascina Taranto, team con situazioni diverse di classifica: gli abruzzesi sono quarti, gli ionici lottano in penultima posizione. La chiusura del weekend contempla altre due partite meritevoli di attenzione alle 19.00. Sviluppo Sud Catania e Virtus Aversa si giocano tre punti chiave in vista della Del Monte® Coppa Italia A2: gli etnei vogliono restare tra le migliori otto, i campani possono qualificarsi in anticipo ipotecando una griglia favorevole. Alla stessa ora torna il derby lombardo tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Campi Reali Cantù. Le due squadre sono attualmente separate da 15 punti, ma questa sfida va oltre la classifica. Tutte le gare saranno visibili su DAZN in modalità gratuita.

TUTTE LE SFIDE-

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Incrocio n. 11 tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, con dominio dei toscani nei precedenti grazie a 8 successi a 2. Anche nella classifica stagionale sono avanti i padroni di casa, noni e fermi a 13 punti dopo lo stop nella tana di Lagonegro. Il team veneto, dodicesimo a quota 9 dopo il successo netto con Taranto, è pronto a raggiungere il PalaParenti con al seguito il bomber Giulio Pinali, unico ex del match, a 7 punti dai 200 stagionali, a 28 dai 1.500 in carriera e a 21 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2. In casa Emma Villas Felipe Benavidez è a 2 attacchi vincenti dai 100 in stagione, Victorio Ceban a 3 muri dai 200 in Regular Season, mentre tra gli ospiti Alex Erati è a 3 muri dai 500 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 10 (2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 8 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Giulio Pinali a Siena nel 2022/23

Jacopo Milan (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- «Siena vorrà rifarsi dopo tre sconfitte consecutive, soprattutto perché gioca in casa. Anche noi, però, abbiamo grande voglia di vincere e di dimostrare quello che sappiamo fare. Non importa chi ci sarà dall’altra parte della rete: daremo il 110%. La chiave sarà restare uniti in ogni momento della gara. Abbiamo una fase muro-difesa solida e un attacco efficace, che possono fare la differenza anche nei momenti più complicati. Contro Taranto abbiamo un po’ cambiato il nostro stile di gioco: siamo riusciti a sfruttare meglio i punti deboli dell’avversario, rimanendo sempre sereni e consapevoli delle nostre capacità. Non sarà facile ripeterci, ma ho fiducia nei miei compagni e nel lavoro che stiamo portando avanti in palestra-.

Romeo Sorrento - Rinascita Lagonegro

Faccia a faccia tra matricole al PalAtigliana. In campo Romeo Sorrento e Rinascita Lagonegro. I precedenti sono quattro, tutti in Serie A3 nelle precedenti due stagioni agonistiche. I lucani sono avanti con 3 successi a 1, i campani si sono aggiudicati nettamente l’ultimo scontro diretto. Sesta e settima in classifica con un punto di differenza, le due rivali vengono da successi pieni: i sorrentini hanno espugnato Fano in 3 set, Lagonegro ha piegato Siena 3-1 e ritrova da avversario un ex, Davide Luigi Russo. Da una parte Alberto Pol cerca l’attacco vincente stagionale n. 100 e i 28 punti che lo separano da quota 1.000 in Regular Season, dall’altra Diego Cantagalli insegue il punto n. 200 in stagione, i 33 sigilli per raggiungere quota 2.500 nelle stagioni regolari e i 2 muri vincenti per arrivare a 200 nella categoria, mentre per Nicola Fortunato si tratta dell’apparizione n. 100 in Serie A2.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Rinascita Lagonegro, 1 successo Romeo Sorrento)

EX: Davide Luigi Russo a Lagonegro nel 2020/21

Calogero Tulone (Romeo Sorrento)- « Dopo la vittoria a Fano la squadra sta molto bene, il clima è positivo e la testa è quella giusta per tornare in palestra domenica ad affrontare un'altra sfida importante. Lagonegro è una squadra che conosciamo bene, è stata migliorata con qualche innesto, mura e difende bene. Bisognerà fare una partita solida, tutti insieme uniti, ci vorrà una Romeo con tanta grinta e voglia di non far cadere la palla a terra ».

Leonardo Sanchi (Rinascita Lagonegro)- « Veniamo da una vittoria, quella con Siena, che rappresenta un segnale importante: ha rinnovato l'entusiasmo all’interno del gruppo e confermato la bontà del lavoro che stiamo portando avanti. Nel corso di quest'ultima settimana ci siamo preparati con serietà e attenzione, concentrandoci sui dettagli tecnici e sulla continuità di gioco, consapevoli che la trasferta di Sorrento richiederà solidità e pazienza in un vero e proprio catino infuocato. Personalmente vivo questo momento con grande motivazione: mi sento in crescita e voglioso di contribuire sempre di più al percorso della squadra. Affronteremo la gara con rispetto e determinazione, uniti dall’obiettivo di proseguire il nostro cammino ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Essence Hotels Fano

Derby delle Marche tra Banca Macerata Fisiomed MC e Essence Hotels Fano all’orizzonte, con la possibilità che a pochi giorni dal Natale il match regali a una delle due squadre lo sprint per risalire la classifica. I maceratesi si sono aggiudicati 7 degli 11 precedenti, ma i fanesi sono decimi e avanti di 1 punto nella classifica del torneo in corso nonostante la sconfitta interna per 3-0 contro Sorrento. I maceratesi vengono dallo stop in tre set ad Aversa. Da una parte Denis Karyagin è a 2 punti dai 200 stagionali, mentre Marco Novello è a 22 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2. Tra gli ospiti Matteo Mingozzi è a 2 ace dai 100 in carriera, Federico Roberti a 26 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Essence Hotels Fano, 7 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Simone Gabbanelli (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Intanto ritorniamo a giocare in casa dopo tre trasferte di fila (togliendo la piccola parentesi di Siena in casa di mercoledì). Purtroppo non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo in queste giornate passate, ma proveremo sicuramente a farlo in casa già da domenica. Sarà un derby, una partita intensa con due squadre che cercano punti e identità di gioco per concludere il girone di andata nel miglior modo possibile ».

Manuel Coscione (Essence Hotels Fano)- « C’è assolutamente voglia di riscatto, entrambe le squadre vengono da due brutte sconfitte, sono sicuro sarà un derby acceso. Vogliamo, anzi dobbiamo lottare su tutti i palloni, non ci sono vie alternative. Ed è un obbligo nei confronti di tutti, ovvero tifosi, società e naturalmente verso noi stessi. Il bulgaro Karyagin è il giocatore delle palle che scottano, prevedo comunque una gara equilibrata. Noi dovremo essere spavaldi in battuta, giocare senza paura e difendere molto meglio rispetto alla gara di Sorrento, in quanto solo così potremo creare problemi all’avversario ».

Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna

Il big match di giornata è il dodicesimo tra Tinet Prata di Pordenone e Consar Ravenna, squadre già qualificate per il primo turno della Del Monte® Coppa Italia A2. La seconda forza della classifica ospita la locomotiva del torneo che, oltre ai precedenti favorevoli (8 vittorie a 3), può amministrare 2 punti di vantaggio in classifica e vuole prendere il largo. Le due rivali vengono dalle vittorie casalinghe in tre set su Brescia e Catania. L’unico ex della gara è Francesco Fusaro, nel 2021/22 a Ravenna. Tra i padroni di casa Marcin Ernastowicz è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 4 punti dai 500 nella categoria. Tra gli ospiti Samuil Ivanov Valchinov è a 7 attacchi vincenti dai 100 stagionali e a 12 punti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 11 (3 successi Tinet Prata di Pordenone, 8 successi Consar Ravenna)

EX: Francesco Fusaro a Ravenna nel 2021/22

Saverio Di Lascio (II Allenatore Consar Ravenna)- « Stiamo bene, stiamo disputando un bel campionato e c'è ovviamente grande entusiasmo e grande consapevolezza, poi sappiamo anche che questo è un campionato di alto livello e che mancano ancora troppe partite per dare verdetti. E' bello essere lì in vetta e andare domenica a Prata in questa posizione di classifica. Ci aspetta una bellissima sfida. Prata è una squadra molto solida, che ha mantenuto lo stesso sestetto della stagione passata dove chiuse al primo posto. Si conoscono molto bene e i loro valori sono emersi subito. Andremo a giocarci questo match consapevoli della forza della Tinet ma anche della nostra forza, e cercheremo di essere propositivi e di avere l'atteggiamento giusto in ogni fase della gara ».

Abba Pineto - Prisma La Cascina Taranto

Sebbene i precedenti parlino di un predominio della formazione ionica con 5 successi a 2, la sfida n. 8 tra Abba Pineto e Prisma La Cascina Taranto vede di fronte un Club quarto in classifica con 20 punti dopo il 3-1 corsaro a Cantù e una formazione che vive un momento delicato, al penultimo posto con 9 punti, e deve risollevarsi dopo la sconfitta in quattro set a Porto Viro. Tra i padroni di casa Antonino Suraci è 14 punti dai 1.000 nelle Regular Season, Stefano Trillini a 3 muri dai 500 in carriera e Lorenzo Calonico a 3 punti dai 1.000 in Serie A2. Tra gli ospiti Riccardo Gollini è al suo 100° match in Regular Season ed Elia Bossi è a 3 muri dai 200 nelle stagioni regolari. Oleg Antonov insegue i 500 punti nella categoria, distanti 29 sigilli.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Abba Pineto, 5 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Nessuno

Rosario Angeloni (Abba Pineto)- « Credo che alla fine la vittoria ottenuta a sabato scorso a Cantù ci abbia restituito il giusto risultato, anche per la prestazione. È vero che nel secondo set c'è stato un calo, ma è altrettanto vero che c'è stata una reazione importante che poi ci ha permesso di portare a casa la partita. Bisognava farlo, casa e trasferta è stato un argomento ampiamente dibattuto negli ultimi tempi: io credo che ci siano buone prestazioni e prestazioni meno buone, come per esempio quella a Fano, ma il fattore ‘casa o trasferta’ incide poco. Abbiamo giocato dieci gare, ne abbiamo perse tre: due contro squadre, Brescia e Aversa, che sono nella nostra stessa zona di classifica, una giocando più o meno bene e una con una prestazione non all'altezza; e poi quella di Fano. mMa nell'arco di una stagione ci possono stare anche questi momenti, l'importante è riprendersi e credo che con Cantù l'abbiamo fatto bene. Taranto è un roster di categorie superiore, secondo me estremamente competitivo, dall'altissimo potenziale. Hanno avuto dei problemi all'inizio stagione, hanno cambiato il tecnico quasi subito, stanno avendo dei problemi di risultati, però, ripeto, secondo me è una squadra che per come è composta, per l'individualità e per il potenziale che ha, non merita i risultati che sta riportando e per questo dovremo stare molto attenti ».

Matteo Lusetti (Prisma La Cascina Taranto)- « Arriviamo alla sfida di Pineto dopo un periodo non semplice, ma con grande voglia di reagire. Sappiamo che affronteremo una squadra solida, soprattutto in casa, e servirà una prestazione di grande attenzione. In settimana abbiamo lavorato per ritrovare continuità e fiducia nel nostro gioco. Pineto ha diversi terminali offensivi pericolosi, quindi sarà fondamentale il nostro lavoro muro-difesa e restare uniti in ogni momento della gara ».

Sviluppo Sud Catania - Virtus Aversa

Nono capitolo dei match tra Sviluppo Sud Catania e Virtus Aversa, con i campani avanti 5 a 2 nel bilancio dei precedenti e pronti a sfidare due ex, Andrea Gasparini e Riccardo Pinelli (3 ace ai 200 in carriera). Gli etnei, ottavi con 14 punti, vengono dalle sconfitte nette con le prime due della classe, gli ospiti, terzi con 22 punti, nell’ultimo turno hanno superato Macerata 3-0. Tra i siciliani Arinze Kelvin Nwachukwu è a 10 punti dai 200 stagionali, tra i campani Matheus Motzo insegue i 2 muri che lo porterebbero a quota 200 block in carriera nella sua presenza n. 200 in Regular Season. Andrea Mattei è a 7 punti dai 100 stagionali, Alessio Tallone a 13 punti dai 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (2 successi Sviluppo Sud Catania, 6 successi Virtus Aversa)

EX: Andrea Gasparini a Aversa nel 2022/23; Riccardo Pinelli a Aversa nel 2017/18, 2023/24

Peppino Carbone (Sviluppo Sud Catania)- « Non arriviamo da un momento roseo, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Nonostante questo siamo fiduciosi di poter fare bene contro Aversa. C’è grande fiducia nei nostri mezzi. In settimana ci siamo allenati con molta grinta per preparare al meglio la partita. La vediamo come un’ottima opportunità per riscattarci e riprendere la corsa in classifica ».

Ignazio Nappa (Virtus Aversa)- « Dopo la bella vittoria di domenica, ci attendono due trasferte importanti, prima Catania e poi Taranto, che ci permetteranno di capire a che punto siamo prima dell’inizio del girone di ritorno. Catania è una squadra che in casa può dare fastidio, con giocatori di esperienza e di livello alto; dobbiamo riuscire a confermare la buona prestazione fatta in casa e la reazione vista nell’ultima partita contro Brescia per provare a ottenere il risultato pieno, che non sarà facile ma è assolutamente alla nostra portata. Siamo molto soddisfatti della crescita del gruppo: nonostante l’infortunio di Volpato, abbiamo registrato prestazioni importanti e vittorie significative. Il sorriso e la determinazione dei ragazzi sono forse il vero segreto di questa squadra. La Virtus Aversa dispone di un roster compatto e preparato: tutti i giocatori si allenano con grande intensità e possono fare la differenza, assicurando un livello prestativo elevato e una solida alternanza di ruoli. Speriamo di rivedere presto Marco in campo; nel frattempo, Federico Mazza sta facendo un ottimo lavoro e il gruppo continua a dimostrare una maturità e un equilibrio di squadra encomiabili ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Campi Reali Cantù

Venticinquesimo derby lombardo alle porte tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Campi Reali Cantù. Tucani lievemente avanti nei precedenti con 13 successi a 11. I padroni di casa sono quinti in classifica, fermi a 18 punti, dopo lo stop in Friuli, gli avversari sono ultimi con appena 3 punti dopo la sconfitta interna in quattro set contro Pineto. Un ex per parte nei roster, Roberto Cominetti e Nicola Candeli (gara n. 200 in carriera e 25 punti ai 1.000 in Regular Season). Nelle fila di Gruppo Consoli Martin Berger è a 3 punti dai 100 stagionali, Alessandro Tondo a 14 punti dai 2.500 in carriera, Oreste Cavuto a 4 punti dai 2.000 in carriera e Filippo Mancini a 1 ace dai 100 in A2. Sul fronte canturino Matteo Meschiari è a 7 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 24 (13 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Campi Reali Cantù)

EX: Roberto Cominetti a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Nicola Candeli a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « La partita con Cantù ha sempre un sapore particolare, in quanto derby lombardo. In questa occasione in più si ritrovano due squadre affamate di punti. Noi dopo tre sconfitte vogliamo tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico per poi trascorrere un Natale con serenità, loro dopo un avvio difficoltoso cercano punti salvezza. Dopo gli infortuni e le influenze di queste ultime settimane, questa settimana ci siamo allenati finalmente tutti insieme e contiamo di tornare ai livelli di inizio stagione quanto prima ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 20 dicembre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Vecchione Rosario,

Domenica 21 dicembre 2025, ore 16.00

Romeo Sorrento – Rinascita Lagonegro Arbitri: Sumeraro Fabio, Jacobacci Sergio

Domenica 21 dicembre 2025, ore 16.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Essence Hotels Fano Arbitri: Lentini Gianmarco, Merli Maurizio

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna Arbitri: Grossi Dario, Russo Roberto

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Selmi Matteo, Cruccolini Beatrice

Domenica 21 dicembre 2025, ore 19.00

Sviluppo Sud Catania – Virtus Aversa Arbitri: Clemente Andrea, Adamo Giorgia

Domenica 21 dicembre 2025, ore 19.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Manzoni Barbara

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 27, Tinet Prata di Pordenone 25, Virtus Aversa 22, Abba Pineto 20, Gruppo Consoli Sferc Brescia 18, Romeo Sorrento 15, Rinascita Lagonegro 14, Sviluppo Sud Catania 14, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 13, Essence Hotels Fano 11, Banca Macerata Fisiomed MC 10, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 9, Prisma La Cascina Taranto 9, Campi Reali Cantù 3.