Tinet al comando dopo il successo sull'ex capolista Ravenna

ROMA-Cambio al vertice della classifica di A2 Maschile al termine dell’11a giornata. L’atteso big match fra Tinet Prata di Pordenone e Consar Ravenna è stato dominato dai friulani che si mettono in tasca i tre punti scavalcando la squadra di Valentini in vetta. Terzo posto solitario per la Virtus Aversa che fa la voce grossa sul campo della Sviluppo Sud Catania. Bella vittoria per l’Abba Pineto che si impone in quattro set la Prisma La Cascina Taranto che non riesce a rialzare la testa. Altra formazione che sta attraversando un pessimo momento è la Gruppo Consoli Sferc Brescia, al quarto ko consecutivo, superata in casa dalla Campi Reali Cantù al secondo successo stagionale. Sale ancora la Romeo Sorrento che alla fine la spunta al tie break sulla Rinascita Lagonegro al termine di uno splendido match che ha cambiato padrone più volte. La Banca Macerata Fisiomed MC si prende di forza il derby con l’Essence Hotels Fano scavalcando la formazione di Moretti in classifica.

TUTTE LE SFIDE-

Romeo Sorrento – Rinascita Lagonegro

Se si fosse trattata di una partita di calcio, probabilmente avremmo raccontato di un pareggio tra due squadre combattive, mai dome e ricche di talento. Ma nel volley, bello o brutto che sia, il pareggio non esiste. E già, perché Romeo Sorrento e Rinascita Volley Lagonegro – nell’undicesimo turno della regular season di serie A2 Credem Banca – hanno dato vita a una sfida lunga oltre due ore, risolta soltanto al tie-break e vinta dai campani per 3-2 al termine di un confronto ricco di cambi d’inerzia e qualità tecniche.

Una partita vibrante, intensa, bella da vivere e da raccontare. La Rinascita torna dalla trasferta senza successo, ma con un punto prezioso per la classifica (ora a quota 15), e soprattutto con una prova di forza e carattere mostrata per larghi tratti del match.

Il primo set (23-21) si indirizza subito verso Sorrento: la squadra di casa parte più solida, conquista ritmo in cambio-palla e arriva fino al +6 nella fase centrale. Lagonegro però resta agganciata alla gara grazie ai colpi pesanti di Cantagalli e Raffaelli, ricucendo gran parte dello strappo, ma senza trovare la zampata per l’aggancio finale.

Il secondo set cambia volto: i ragazzi di coach Waldo Kantor si accendono, salgono d’intensità e giocano punto a punto con lucidità e ordine. È ancora Raffaelli a fare la differenza nei momenti caldi e la Rinascita impatta meritatamente sull’1-1.

L’inerzia si sposta ancora verso la squadra lucana nel terzo parzile, chiuso sul 19-25: Lagonegro tocca vette tecniche altissime, capitalizza gli errori al servizio di Sorrento e gestisce il cambio-palla con maturità e aggressività offensiva.

Nel quarto, però, la partita si ribalta ancora in un vero e proprio turbinio di emozioni. Coach Esposito rivoluziona la diagonale inserendo Ferrato in regia e Brignach opposto: la scossa funziona. Sorrento torna a correre, mette pressione con servizio e muro, mentre Lagonegro spreca più di un’occasione per indirizzare il match verso i tre punti. Il parziale si chiude sul 25-18 e rimanda il verdetto al tie break.

Il quinto set è una battaglia di nervi, giocato punto a punto e vissuto in equilibrio fino all’allungo decisivo: l’ace di Iurisci del 14-12 spezza l’inerzia e apre la strada al successo finale campano (15-12).

Coach Esposito parte con Tulone in diagonale all’opposto Baldi, con Parraguirre e Pol in banda, con capitan Patriarca e il bulgaro Petkov al centro e l’ex di giornata Russo a presidiare la linea difensiva.

Lagonegro conferma il pacchetto ormai tradizionale composto dalla diagonale Sperotto-Cantagalli, dagli schiacciatori-ricevitori Raffaelli e Armenante, dai centrali Arasomwan e Tognoni e dal capitano Fortunato in seconda linea.

Parte forte la Romeo con l’uno-due a firma Pol (direttamente dai nove metri) e Patriarca a muro su Raffaelli. Sospinti dal gran tifo del PalAtigliana, sin dalle prime battute si intuisce la voglia dei padroni di casa di viaggiare a ritmi elevatissimi. Baldi firma il 6-2 e costringe Kantor a chiamare i suoi in panchina. E’ un monologo campano: Patriarca è ancora poderoso a muro su Raffaelli (10-6), Baldi segna l’ace del 14-11, il cileno Parraguirre illumina con la sua pipe (16-12). Il massimo vantaggio sorrentino (+6) arriva sul 22-16, allorquando Cantagalli – comunque protagonista di gran parte delle soluzioni offensive della Rinascita – commette un errore da posto due. Kantor sostituisce Tognoni con Pegoraro al centro e la mossa sembra dare i suoi frutti: 22-20. Ma è una Romeo implacabile, soprattutto a muro: Petkov è imperioso su Cantagalli (24-20), poco dopo lo stesso bulgaro si ripete per chiudere la contesa sul 25-21.

A inizio secondo parziale il tecnico argentino tenta anche la carta Andonovic al posto di Armenante, ma è Raffaelli – dall’alto della sua esperienza – a prendere per mano i compagni. Con due punti consecutivi, il toscano aiuta la Rinascita a trovare il primo vantaggio assoluto nella sfida (5-6) e poi il break (5-7) grazie a un muro su Baldi. E’ un’altra Lagonegro: Pegoraro fa sentire la sua voce in primo tempo (11-11), Raffaelli è una sentenza a muro su Pol (16-16), Andonovic accelera in lungolinea (19-22). Lagonegro gioca bene e legittima le sue velleità di recupero grazie ancora allo schiacciatore ex Brescia, che regala il pari nel conto set sfruttando le mani del muro avversario.

Il livello di gioco dei lucani si alza notevolmente nella terza frazione. Un doppio muro consecutivo di Raffaelli su Baldi vale il 3-6, Cantagalli attacca in modo preciso per il 4-9, l’ottimo turno a servizio di Arasomwan consente di salire fino al 7-13. La Romeo appare stanca e slegata, nonostante il tentativo di aggancio operato nelle fasi centrali del set: Fortes e Ferrato, nel frattempo entrati sul taraflex al posto rispettivamente di Patriarca e Tulone apparsi sottotono, riescono addirittura a regalare il pari (17-17). Ma è solo un fuoco di paglia. Andonovic, Raffaelli e il solito Cantagalli firmano con i loro attacchi il 18-22, Armenante incide a muro (18-23), Arasomwan chiude di potenza – e in primo tempo – sul 19-25.

Ribaltata la situazione, la Rinascita ha nelle sue mani la possibilità di portarsi a casa l’intera posta. Ma sciupa tutto nel quarto set. Al netto di un fase embrionale equilibrata (8-8), Sorrento torna prepotentemente in partita con la decisiva mossa tattica di coach Esposito, regalando spazio al secondo opposto Brignach. Che lo ripaga con una prestazione di altissimo livello. Dal suo 13-10 in poi, i padroni di casa riescono a mantenere il tesoretto per gran parte della contesa e ad accelerare sul finale. Parraguirre è abile nel cercare le mani del muro per il 18-13, lo stesso cileno è efficace dai nove metri (21-14), Brignach attacca ancor positivamente per il 23-16, Pol non fa mancare il suo apporto per chiudere la contesa (25-18) e rimandare tutto al decisivo tie-break.

L’opposto di riserva imprime subito il suo ritmo (ace del 3-2), Raffaelli e Cantagalli sono presenti (6-7), Pegoraro si conferma preciso al centro (7-8). E’ un batti e ribatti emozionante, con una pallavolo brillante da entrambi i lati. Si viaggia in equilibrio fino al 12-12 (primo tempo di Arasomwan), poi arriva il punto che indirizza definitivamente il match verso Sorrento: l’ace – e unico sigillo in partita – del giovanissimo schiacciatore Matteo Iurisci (classe 2007), che regala il 14-12. Il punto esclamativo lo firma Parraguirre (15-13) con un mani out.

La Rinascita esce dal PalAtigliana con un punto comunque importante, che muove la classifica e conferma la crescita del gruppo. Brilla Cantagalli, autore di una prestazione superlativa con 34 punti a referto, protagonista assoluto in attacco e riferimento tecnico lungo tutto l’arco della sfida. Bene anche Raffaelli (18 con 6 muri vincenti) e un ritrovato Arasomwan, autore di 9 punti.

Prestazione feroce, livello alto e la consapevolezza di aver giocato alla pari su un campo difficile: la Rinascita riparte da qui. Con un punto in più in classifica e molte certezze rinnovate.

I protagonisti-

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « E’ stata una grande vittoria al termine di una bellissima partita. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto ed hanno fatto vedere entrambe delle ottime cose. Sono contento di averla portata a casa. Quando vinci 15-13 al tie break è sempre una questione di piccoli dettagli, poteva finire in un senso o nell’altro. Determinante l’apporto della panchina, siamo un grande gruppo ed in campo credo si veda ».

Il tabellino-

ROMEO SORRENTO - RINASCITA LAGONEGRO 3-2 (25-21, 23-25, 19-25, 25-18, 15-13) –

ROMEO SORRENTO: Tulone 2, Pol 14, Patriarca 5, Baldi 10, Parraguirre 19, Petkov 9, Pontecorvo (L), Russo (L), Iurisci 1, Gragnaniello 0, Ferrato 3, Fortes 4, Brignach 10. N.E. Gargiulo. All. Esposito.

RINASCITA LAGONEGRO: Sperotto 1, Raffaelli 16, Tognoni 0, Cantagalli 35, Armenante 4, Arasomwan 8, Fortunato (L), Pegoraro 6, Andonovic 2, Mastracci 0, De Angelis (L). N.E. Esposito, Sanchi. All. Kantor.

ARBITRI: Sumeraro, Jacobacci.

Durata set: 26', 33', 29', 28', 21'; tot: 137'.

Banca Macerata Fisiomed MC – Essence Hotels Fano

Operazione sorpasso e ritorno alla vittoria per la Banca Macerata Fisiomed, che si impone 3-0 (25-22, 25-16, 31-29) sui cugini della Essence Hotels Fano nell’undicesima giornata della Serie A2 Credem Banca, nonché ultima partita ufficiale dell’anno tra le mura del Banca Macerata Forum.

Macerata è un diesel nei tre set, ma solida e positiva in tutti i suoi fondamentali. Il sistema di gioco dei padroni di casa funziona e, a turno, si accendono le sue stelle in una vittoria che fa bene al morale e alla classifica.Dopo un primo set combattuto, il secondo è un monologo biancorosso con una ricezione molto positiva che permette di sfruttare tutto l’estro di Pedron. Il terzo set è un’altalena di emozioni, Macerata parte benissimo, ma nel momento di chiudere la partita perde ordine e misure: la risolve capitan Fall dopo alcune imprecisioni che potevano costare carissimo per la sua squadra. Top scorer e MVP il laterale Karyagin con 23 punti a referto.

In casa Banca Macerata Fisiomed, spegne oggi le candeline Zhelev regolarmente in campo come laterale assieme al suo connazionale Karyagin; Pedron è il palleggiatore con Novello in diagonale, Fall-Ambrose al centro, Gabbanelli in seconda linea.

Nessuna sorpresa nel rettangolo della Essence Hotels con Coscione in regia opposto a Tonkonoh, Fornal-Merlo in posto 4, l’esperienza di Ricci e Mengozzi al centro, Iannelli libero.

Avvio di derby all’insegna dell’equilibrio e della tensione. Novello e Merlo trovano subito buone soluzioni attaccando sulle mani del muro, ma sono due pipe consecutive di Fornal a costringere coach Giannini al primo time-out discrezionale sul punteggio di 8-11. Non passa il primo tempo di Fall che fa suonare l’allarme in casa biancorossa, gli ospiti tentano la fuga sul 10-14. Sul rientro della sua squadra, non poteva esserci la firma del capitano che con due aces consecutivi rimette subito il tutto in discussione. Punto a punto, ma sul 21-18 è Karyagin a prendersi la scena con una diagonale superlativa, preludio a un nuovo sigillo personale per il 22-19. Fano rientra fino al -1 grazie all’ace millimetrico del subentrante Roberti, ma nel finale Macerata è più lucida e chiude il primo parziale 25-22, trascinata da uno Zhelev decisivo e miracoloso negli ultimi due scambi.

Sono due muri vincenti a ridare fiducia agli ospiti a inizio set: Fornal stoppa Novello in parallela per il +2 (2-4). Il muro fanese è attento, ma non può nulla sull’attacco funambolico di Zhelev a due mani (9-6). Macerata si fa preferire nel sistema muro-difesa, Fall sbarra la strada a Merlo per il 12-8. I biancorossi rimangono attenti e la gestione del secondo parziale è aiutata anche da qualche imperfezione ospite, come quella in ricezione sul servizio dello stesso centrale e capitano maceratese: 17-12 e time-out fanese. Karyagin sigla il +7 con il pallonetto del 22-15, il set scorre agevolmente tra le braccia dei ragazzi di coach Giannini (25-16).

Roberti in campo per Fornal nel sestetto fanese. Stavolta, è Macerata a condurre le operazioni sin dall’inizio con Fano che sembra intaccata nelle sue sicurezze: tre muri consecutivi di Fall, Pedron e Karyagin portano la contesa sul 5-2. Grandi bordate dai nove metri da parte dei bomber di entrambe le squadre, prima è uno show di Karyagin poi ci prova anche Tonkonoh, ma la sua striscia si interrompe sul +4 per i biancorossi che sembrano in controllo (10-6). Sensazione che non corrisponde al vero perché un calo di tensione permette a Fano di rientrare e passare a condurre (12-13). L’ingresso e la battuta del neoentrato Becchio sono preziosissimi: primo +2 dei padroni di casa in un momento topico del set (23-21). Il derby lo chiude un granitico Fall a muro, dopo un movimentato e infinito finale di gara (31-29).

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED – ESSENCE HOTELS FANO 3-0 (25-22; 25-16; 31-29)

BANCA MACERATA FISIOMED: Novello 7, Pedron 1, Garello 4, Fall 13, Diaferia, Ambrose 6, Zhelev 8, Karyagin 23, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Pesciaioli, Talevi. All: Giannini

ESSENCE HOTELS FANO Coscione, Merlo 8, Roberti 4, Galdenzi, Rizzi, Ricci 6, Tonkonoh 16, Fornal 6, Arguelles Sanchez, Mengozzi 2. All: Moretti

Durata set: 29’, 25’, 38’ Tot: 92'.

ARBITRI: Lentini, Merli

Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna

Per battere Ravenna e balzare in testa alla classifica della A2 ci voleva la partita perfetta e la Tinet con il sostegno di un PalaPrata tutto esaurito ha eseguito il compito alla perfezione, facendo apparire quasi semplice vincere in tre set contro una squadra che gioca benissimo come Ravenna. Disinnescati i battitori grazie anche ad un’eccellente prova del libero Benedicenti, la Tinet ha fatto la voce grossa a muro e difesa coi centrali ispirati, Terpin un gatto in difesa e Alberini capace di mettere nelle migliori condizioni tutti gli attaccanti, Parte con gran ritmo la partita e il diciassettenne figlio d’arte Zlatanov che si presenta subito con una bordata in attacco ed ace in attacco. Prata prova il primo break grazie alla battuta e ai contrattacchi di Gamba: 8-5. Bomba in battuta sull’angolino per Ernastowicz: 10-6. Spinge anche Ravenna in battuta e prova a riaccorciare: 13-10. Alla sagra dell’ace si iscrive Alberini che piazza il suo secondo personale nel frangente: 14-10. La Consar si riporta a distanza di due punti, ma Prata tiene botta. Grazie ad un errore di Zlatanov la Tinet torna a +4: 20-16. Ravenna si fa sotto al fotofinish grazie alle pipe di Zlatanov e Valchinov: 23-21. Ernastowicz mette a terra un pallonetto d’autore dopo una spettacolare ricezione di Benedicenti su un bolide di Dimitrov e la Tinet va a set point. Poi la chiude subito dopo un errore in attacco di Zlatanov in attacco: 25-21

Bell’avvio di Prata che grazie ad ottimi muri di contenimento scatta bene: 4-1 grazie all’ace di Alberini. Ace di una bellezza strodente da parte di Ernastowicz: 10-5. Prata gioca con ordine e grande intensità e viaggia al massimo vantaggio grazie anche agli errori degli ospiti: 14-7. Terpin macina punti su punti: 17-7 La Tinet pare inarrestabile e il parziale sul turno di servizio di Alberini si conclude sul 20-8 dopo un mortifero 8-0 per i gialloblù. Diagonale strettissima di Ernastowicz: 22-10. Perla in fase break. Muro passivo su Dimitrov, volo in difesa di Terpin e magia di Alberini che imposta un primo tempo spettacolare per Katalan lasciandolo senza muro. Si va a match point: 24-10. La chiude un errore di Dimitrov: 25-12.

Ravenna produce i l massimo sforzo per riequilibrare la gara e parte con una doppietta in diagonale di Zlatanov: 0-2. Non si scompone la Tinet che con il quinto ace di Alberini pareggia 2-2. Poi si gioca ad elastico con gli ospiti che ottengono un prezioso break. Pareggio di Gamba che pizzica la zona di conflitto tra Goi e Zlatanov: 6-6. Poi il giovane posto 4 suona la carica e Ravenna va a +3 costringendo Di Pietro a spendere il time out: 9-12. Uscita positiva dal tempo e Terpin mette l’ace dell’11-12. Scopelliti difende ed Ernastowicz lo ringrazia con il punto del 13-13. Katalan mura a sangue Bartolucci che per statistiche è il miglior centro del campionato e la Tinet è nuovamente avanti: 14-13. Gamba mette il missile del 16-14. Si mette in proprio Russo: 18-18. Zlatanov ci prova col diagonale ma sbaglia: 20-18 e time out Ravenna. Al rientro c’è un muro di Gamba su Zlatanov. Vola la Tinet 23-19. Prova il rientro Ravenna sulla potente battuta di Russo: 23-21. Coach Di Pietro blocca tutto. Si rientra e con un grandissimo lavoro di squadra Gamba porta tutti a match point: 24-21. Bartolucci la affonda in rete e Prata . 25-21 e Prata festeggia il primato in classifica, un bellissimo regalo di Natale per tutto il mondo gialloblù.

I protagonisti-

Antonio Valentini /Allenatore Consar Ravenna)- « Prata ha disputato una partita eccezionale, con pochissimi errori e molto aggressiva in battuta dall’inizio mentre noi non siamo stati bravi nella gestione del nostro attacco e abbiamo prodotto pochissimo con il nostro servizio. Siamo stati battuti da una squadra di qualità, ma non dobbiamo abbatterci. Questa partita ci insegna che abbiamo dei margini di crescita e che dobbiamo continuare a lavorare in palestra ogni giorno per avvicinarci ad un livello più alto ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE– CONSAR RAVENNA 3-0 (25-21, 25-12 , 25-21)

TINET PRATA DI PORDENONE: Katalan 7, Alberini 5, Sist, Benedicenti (L), Pillon, Scopelliti 6, Ernastowicz 7, Aiello (L), Meneghel, Terpin 11, Umek, Bruno, Gamba 12, Fusaro. All: Di Pietro

CONSAR RAVENNA: Dimitrov 5, Gottardo, Iurlaro, Cicolella, Canella 7, Bartolucci, Giacomini, Goi (L), Russo 2, Zlatanov 12 , Bertoncello 1, Gabellini, Asoli (L), Valchinov 8. All: Valentini

ARBITRI: Grossi, Russo

Durata set: 27', 24', 29'; tot: 80'.

Abba Pineto – Prisma La Cascina Taranto

Un altro 3-0, un’altra vittoria casalinga – la sesta in altrettante partite – e l’ottavo successo stagionale per rafforzare il quarto posto. L’ABBA Pineto si regala un Natale perfetto battendo 3-0 (25-17, 29-27, 25-22) la Prisma La Cascina Taranto di fronte al pubblico del Pala Santa Maria, ancora una volta numeroso nell’affollare gli spalti e scaldare l’atmosfera di serata. Pineto allunga così la striscia positiva aperta coi successi contro Lagonegro e Cantù, centrando il tris e mettendo ora nel mirino la Romeo Sorrento, avversaria nella trasferta del 28 dicembre. Il girone di andata si concluderà il 4 gennaio 2026 al Palavolley nel big match contro la Consar Ravenna.

Nessuna variazione sul tema nel 6+1 di Pineto: diagonale con Mattia Catone palleggiatore e Matheus Krauchuk opposto, Matteo Zamagni e Stefano Trillini al centro, il capitano Paolo Di Silvestre e Karli Allik schiacciatori, Flavio Morazzini in qualità di libero.

Il primo set è pressoché a senso unico, con Pineto che spinge forte in attacco – otto punti per Krauchuk e sette per il capitano Di Silvestre – ma conferma al tempo stesso intese crescenti a muro, da cui arrivano quattro punti. I parziali confermano il trend: 8-6 iniziale, poi allungo sul 16-13 e ancora sul 21-13 per una frazione tutta appannaggio dei locali. Il set point lo firma il capitano Paolo Di Silvestre per l’1-0.

Taranto ha qualità e doti per rispondere. La partita s’innervosisce anche un po’, con sanzioni da registrare per Bossi tra gli ospiti (cartellino giallo) e, tra secondo e terzo set, per Krauchuk (giallo) e Allik (rosso) per Pineto. Ma fa parte del gioco i ragazzi di Di Tommasosono abili nel tenere con la testa, reagendo nella seconda frazione all’iniziale vantaggio ionico (12-8) col break che rimette i conti in ordine (12-12). Spicca il nome di Matteo Zamagni, autore di sette punti nel solo secondo set e premiato come MVP di serata al termine dell’incontro. L’andamento è di quelli da film thriller: Taranto annulla due set point (dal 24-22 al 24-24) e tiene a tre ulteriori tentativi dei biancoazzurri di chiudere i conti. È un muro, stavolta di Krauchuk su Antonov, a scrivere la parola ‘fine’ per il 29-27.

Anche il terzo set si conferma una battaglia di nervi. Punto a punto per larghi tratti (8-8, 10-10, 17-17), il match cambia direzione sul 21-18 pinetese. Qualche scaramuccia, Allik che viene sanzionato e Taranto che ne ricava il 23-21. Time-out ABBA. Poi, al match point, Catone va dall’opposto brasiliano Krauchuk: è sempre lui, come nel secondo set, a chiudere i conti. Finisce 3-0. Pineto fa otto vittorie in 11 gare.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Sicuramente oggi il servizio non è stato quello delle nostre solite prestazioni, però dobbiamo accettarlo e capire che ogni tanto può mancare. Per questo oggi siamo stati bravi a sopperire con un grande atteggiamento di difesa e con una buona correlazione muro-difesa, trovando dei muri soprattutto nei momenti importanti, come nel secondo set dove a muro abbiamo addirittura chiuso il set ai vantaggi. In generale abbiamo trovato altre armi: ne parliamo spesso in settimana, abbiamo dei punti di forza ma non dobbiamo fossilizzarci su quelli, dobbiamo capire che poi la partita può prendere pieghe diverse ed essere bravi poi a risolverle al momento. È venuta fuori una partita abbastanza accesa, nervosa, la squadra avversaria è stata al gioco, diciamo così, e questo ha reso la partita un po’ più frizzante, per questo poteva essere male interpretata e invece secondo me abbiamo tenuto i nervi saldi, siamo stati concentrati nei momenti lucidi, nei momenti in cui serviva e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti».

Giuseppe Lorizio (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « Ancora una partita dove forse meritavamo qualcosina in più ma non abbiamo raccolto niente. Però i ragazzi hanno dimostrato di voler combattere e sono sicuro che se continuiamo a lavorare così arriverà il momento che ci riprenderemo quello che ci manca. Dobbiamo solo essere compatti e credere che possiamo svoltare…. Se ci crediamo e siamo tutti insieme sono convinto che usciremo da questa situazione ».

Il tabellino-

ABBA PINETO - PRISMA LA CASCINA TARANTO 3-0 (25-17, 29-27, 25-22) –

ABBA PINETO: Catone 0, Allik 8, Trillini 7, Krauchuk Esquivel 20, Di Silvestre 12, Zamagni 13, Pesare (L), Morazzini (L), Castagneri 0, Suraci 0. N.E. Schianchi, Larizza, Rascato, Calonico. All. Di Tommaso.

PRISMA LA CASCINA TARANTO: Yamamoto 0, Antonov 4, Bossi 5, Lawani 10, Cianciotta 13, Sanfilippo 8, Luzzi (L), Lusetti 1, Hopt 0, Gollini (L), Pierotti 3, Zanotti 1. N.E. Galiano, Lorusso. All. Lorizio.

ARBITRI: Selmi, Cruccolini.

Durata set: 30', 41', 39'; tot: 110'.

Sviluppo Sud Catania – Virtus Aversa

Prestazione di grande personalità per la Virtus Aversa, che sul difficile campo di Catania centra un successo esterno di assoluto valore, imponendosi in 4 set al termine di una gara combattuta che ‘certifica’ la quarta affermazione di fila per la squadra allenata da coach Graziosi. Ultima gara del 2025 domenica prossima, nuovamente in trasferta, a Taranto.

I normanni partono con il piglio giusto, trovando subito un primo allungo e dimostrando solidità nella gestione del cambio palla. Nonostante il tentativo di rientro dei padroni di casa, Aversa mantiene il controllo del set, piazzando l’accelerazione decisiva nella fase conclusiva e chiudendo sul 25-22 grazie a un attacco risolutivo.

Nel secondo parziale l’equilibrio è totale. La Virtus resta sempre avanti di misura, con Marshall e Tiozzo protagonisti in attacco, mentre dai nove metri Mattei prova a mettere pressione alla ricezione siciliana. A metà set arriva il primo tentativo di fuga normanno, prontamente stoppato dal ritorno dei padroni di casa. Si va ai vantaggi, dove Aversa dimostra maggiore freddezza: un muro vincente certificato dal videocheck regala il 26-24 e due set di vantaggio.

Il terzo set vede un avvio deciso di Catania, trascinata anche dall’ex Pinelli, ma la Virtus non perde compattezza. Con pazienza e ordine, Tallone orchestra la rimonta fino al sorpasso, mantenendo il set in equilibrio fino alle battute finali. Qui i siciliani trovano il break decisivo e riaprono la gara, imponendosi 25-23.

Nel quarto parziale, però, Aversa non lascia spazio a repliche: partenza sprint, parziale immediato e un Motzo in versione trascinatore. La gestione dei momenti chiave è impeccabile, con Mattei che costruisce numerose occasioni e Tallone che mette il sigillo finale. Finisce con una vittoria piena e meritata per la Virtus Aversa, che esce dal campo di Catania con tre punti pesantissimi e ulteriore consapevolezza dei propri mezzi

I protagonisti-

Pino Carbone (Presidente Sviluppo Sud Catania)- «Non posso dire di essere deluso, se non per un dato oggettivo: arriviamo da tre sconfitte consecutive. È un fatto. Ma accanto a questo ci sono anche elementi positivi che vanno valutati con onestà. Abbiamo perso contro le prime tre squadre della classifica e lo abbiamo fatto in un momento in cui ci mancavano due titolari. Non è un dettaglio. Anzi, è un punto di partenza per leggere correttamente questo periodo. Per questo voglio anche lanciare un appello agli amici di Catania. Questa squadra oggi ha bisogno del suo pubblico. Ha bisogno di essere sostenuta. È un gruppo che deve ancora completare le proprie rotazioni, è un progetto interessante e stasera lo abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo dimostrato di avere un allenatore che sa perfettamente cosa significa guidare una squadra. Nel terzo set, con i cambi effettuati, siamo riusciti a mettere in difficoltà una formazione di grande valore come Aversa. È un segnale importante. C’è poi un aspetto che rivendico con forza. A differenza di altre realtà, noi non abbiamo titolari e riserve. Oggi ne mancavano due, hanno giocato altri due. Poi sono entrati altri ancora. Questo perché crediamo in un gruppo che, lungo il percorso, può dire la sua. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Rappresentano i colori di questa città meravigliosa con impegno e serietà. Per questo voglio annunciare che nella prossima gara casalinga, celebreremo la giornata rossazzurra. Le porte saranno aperte. Il biglietto non si pagherà. Mi auguro di vedere tanta gente al palazzetto. Puntiamo a fare risultato in queste ultime partite. Vogliamo giocarci l’accesso alla Coppa Italia. E ribadiamo con convinzione il progetto Sviluppo Sud, un progetto che ha un valore profondo. Siamo partiti da una situazione difficile, da una programmazione ormai al termine, da una struttura praticamente azzerata. Abbiamo scelto di mantenere questa categoria. Lo abbiamo voluto con forza. Nessuno ci ha obbligati a rappresentare Catania. Lo facciamo perché crediamo che, se messi nelle condizioni di operare, questa città possa tornare in alto. Dove viviamo noi il tessuto sociale non lo permette. Ci sono carenze di pubblico, di strutture, di contesto. Lo sappiamo. Proprio per questo spero che questo appello venga ascoltato. Non chiediamo nulla. Chiediamo solo di essere accettati. Perché altrimenti ci si sente come quei bambini adottati e poi abbandonati».

Il tabellino-

SVILUPPO SUD CATANIA - VIRTUS AVERSA 1-3 (22-25, 24-26, 25-23, 15-25) –

SVILUPPO SUD CATANIA: Cottarelli 0, Marshall 11, Gitto 9, Nwachukwu 13, Feri 6, Balestra 7, Pinelli 0, Volpe 2, Caletti (L), Gasparini 4, Parolari 8, Carbone (L). N.E. Torosantucci. All. Montagnani.

VIRTUS AVERSA: Garnica 1, Tiozzo 16, Mattei 9, Motzo 22, Tallone 14, Volpato 9, Raffa (L). N.E. Minelli, Vattovaz, Mazza, Agouzoul, Guerrini, Mentasti. All. Graziosi.

ARBITRI: Clemente, Adamo.

Durata set: 29', 28', 31', 25'; tot: 113'.

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù

La Campi Reali Cantù si regala la seconda vittoria stagionale nel derby di Natale a Brescia contro i padroni di casa della Gruppo Consoli Sferc. I ragazzi di Coach Alessio Zingoni sono stati bravi a resistere ai tentativi di rimonta degli avversari e a portare a casa due punti pesanti contro un’avversaria di rango.

Coach Alessio Zingoni schiera Federico Bonacchi al palleggio, Gaetano Penna opposto, Luka Tadic e Matteo Meschiari schiacciatori, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali, e Luca Butti libero. Coach Roberto Zambonardi risponde con Filippo Mancini in cabina di regia, Manuele Lucconi opposto, Roberto Cominetti e Oreste Cavuto schiacciatori, Alessandro Tondo ed Martin Berger al centro, e Salvatore Rossini libero.

A inizio primo set la Gruppo Consoli Sferc picchia forte dai nove metri, allunga subito, e Coach Zingoni vuole parlarci su (7-2). Al rientro in campo Meschiari ripaga con la stessa moneta, e la Campi Reali accorcia le distanze (9-6). Cantù alza anche il muro, e Coach Zambonardi ferma il gioco (11-10). Lucconi riporta i suoi a +3 (13-10), ma i canturini lottano palla su palla, e si riavvicinano grazie ad un ace di Meschiari (16-15). Il videocheck conferma che il muro ospite ha invaso, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (19-17). Al rientro in campo Brescia è fallosa, c’è il primo vantaggio esterno, e Coach Zambonardi ferma tutto (20-21). Un ace di Cominetti rimette il punteggio in parità a quota 22. Maletto mura Berger, Cavuto attacca out, ed è la fine del parziale (23-25).

A inizio secondo set la Gruppo Consoli prova ad allungare, aiutata anche da qualche errore di troppo nella metà campo della Campi Reali, e Coach Zingoni vuole parlarci su (8-5). Al rientro in campo l’inerzia non cambia, e il Coach canturino chiama il suo secondo time-out (12-6). Si torna a giocare, Brescia continua a martellare e allunga ancora (16-8, 18-9). E’ lo strappo decisivo: i bresciani tengono il piede schiacciato sull’acceleratore, e chiudono grazie ad una battuta in rete di Bonacchi (25-18).

A inizio terzo set la Campi Reali commette qualche errore di troppo e Coach Zingoni vuole parlarci su (7-4). Al rientro in campo si scatena Meschiari: due suoi ace consecutivi ribaltano la situazione, e Coach Zambonardi ferma tutto (10-11). Bonacchi stoppa Cominetti (12-14), Meschiari mura Lucconi, e il Coach bresciano chiama il suo secondo time-out (13-16). Penna porta i suoi a +4 (15-19), ma Cavuto rilancia l’azione di Brescia, e Coach Zingoni ferma il gioco (18-19). Lo schiacciatore continua a picchiare dai nove metri, e ribalta tutto (20-19). Cech mura Penna (23-21), e un attacco out di Tadic consegna il parziale ai padroni di casa (25-22).

A inizio quarto set la Campi Reali si lancia subito avanti guidata da Meschiari e Penna (3-6). Lucconi attacca out, e Coach Zambonardi ferma il gioco (4-8). Al rientro in campo Cominetti prova la rimonta (7-9), ma Meschiari ricaccia indietro gli avversari (8-12). Lucconi dà man forte al compagno (11-13), ma Cantù riprende il ritmo, e un muro di Tadic su Berger convince Coach Zambonardi a chiamare il suo secondo time-out (11-17). E’ lo strappo decisivo: i canturini tengono in cambiopalla, e un attacco fuori di Cech manda la partita al tie-break (17-25).

A inizio quinto set Meschiari picchia forte dai nove metri, piazza due ace, e lancia avanti i suoi (3-6). Si lotta palla su palla, Coach Zambonardi chiama due time-out ma non riesce a scuotere i suoi. Due attacchi out di Cominetti consegnano parziale e partita a Cantù (9-15).

I protagonisti-

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia) « La verità è che avremmo dovuto avere noi la mentalità dello sfidante che ha avuto Cantù ma non ci siamo riusciti. A questo punto è importante capire dove sta il problema e provare a risolverlo. Prima lo riconosceremo e prima ne usciremo! ».

Alessio Zingoni (Allenatore Campi Reali Cantù)- « E’ stata una grandissima partita. L’abbiamo vinta tutti insieme durante la settimana, staff e ragazzi. È stato un periodo tosto, ma vincere in casa di Brescia, che è uno squadrone, e con la qualità in battuta che hanno messo in partita stasera, è da squadra molto matura. Ora ci godiamo questa vittoria senza pensare a quanti punti sono, non ci interessa. Da domattina pensiamo subito a Prata perché devono venire a casa nostra ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA - CAMPI REALI CANTÙ 2-3 (23-25, 25-18, 25-22, 17-25, 9-15) -

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Mancini 3, Cavuto 16, Berger 4, Lucconi 15, Cominetti 20, Tondo 9, Franzoni (L), Rossini (L), Cech 1, Solazzi 0, Bettinzoli 0. N.E. Cargioli, Zambonardi, Ghirardi. All. Zambonardi.

CAMPI REALI CANTÙ: Bonacchi 1, Meschiari 17, Maletto 9, Penna 27, Tadic 9, Candeli 10, Bianchi (L), Butti (L), Taiwo 0, Ivanov 2. N.E. Pertoldi, Martinelli, Quagliozzi. All. Zingoni.

ARBITRI: Marigliano, Manzoni.

Durata set: 31', 25', 28', 29', 16'; tot: 129'.

I RISULTATI-

Romeo Sorrento - Rinascita Lagonegro 3-2 (25-21, 23-25, 19-25, 25-18, 15-13)



Banca Macerata Fisiomed MC - Essence Hotels Fano 3-0 (25-22, 25-16, 31-29)



Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna 3-0 (25-21, 25-12, 25-21)



Abba Pineto - Prisma La Cascina Taranto 3-0 (25-17, 29-27, 25-22)



Sviluppo Sud Catania - Virtus Aversa 1-3 (22-25, 24-26, 25-23, 15-25)



Gruppo Consoli Sferc Brescia - Campi Reali Cantù 2-3 (23-25, 25-18, 25-22, 17-25, 9-15)



Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 3-0 (25-20, 25-18, 25-15) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 28, Consar Ravenna 27, Virtus Aversa 25, Abba Pineto 23, Gruppo Consoli Sferc Brescia 19, Romeo Sorrento 17, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 16, Rinascita Lagonegro 15, Sviluppo Sud Catania 14, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Essence Hotels Fano 11, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 9, Prisma La Cascina Taranto 9, Campi Reali Cantù 5.

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Consar Ravenna - Essence Hotels Fano



Domenica 28 dicembre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia



Domenica 28 dicembre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù - Tinet Prata di Pordenone



Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Rinascita Lagonegro - Banca Macerata Fisiomed MC



Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento - Abba Pineto



Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Sviluppo Sud Catania



Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto - Virtus Aversa