Ravenna-Fano è l'antipasto della 12a giornata

ROMA- Penultimo turno di andata in Serie A2 Credem Banca. Le prime quattro squadre in classifica sono già certe di accedere ai Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2, ma solo Prata di Pordenone e Ravenna sono certe di partecipare da teste di serie, anche se per Aversa, terza, è quasi una formalità visto che ha 6 punti di vantaggio su Brescia, quinta classificata.

La tabella di marcia del 12° turno di andata in live streaming gratuito su DAZN si apre ufficialmente con l’anticipo di venerdì 26 dicembre 2025, alle 18.00. L’ex capolista Consar Ravenna inaugura le gare in calendario con la sfida dell’Adriatico contro Essence Hotels Fano, undicesima in classifica. Le sei gare restanti sono distribuite in tre fasce orarie nella giornata di domenica 28 dicembre. A rompere il ghiaccio, alle 17.00, è la partita tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i toscani al secondo match casalingo dopo il 3-0 su Porto Viro e i Tucani che intendono riscattare la sconfitta interna al tie-break del derby con Cantù. In campo alle 17.30 l’ultima della classe, Campi Reali Cantù, contro la leader della classifica, Tinet Prata di Pordenone. Fischio di inizio alle 18.00 per gli ultimi quattro match. Sfida delicata tra Rinascita Lagonegro, ottava a 15 punti, e Banca Macerata Fisiomed MC, decima con 2 punti da recuperare sui lucani. Romeo Sorrento, sesta, vuole rosicchiare punti nel match contro Abba Pineto, che occupa la quarta piazza. Faccia a faccia tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, dodicesima, e Sviluppo Sud Catania, nona. Sotto rete anche Prisma La Cascina Taranto e Virtus Aversa, con i giganti ionici a +4 dalla coda della classifica e i campani guidati da Gianluca Graziosi terzi a tre punti dalla vetta.

TUTTE LE SFIDE-

Consar Ravenna - Essence Hotels Fano

Il turno si apre con il derby dell’Adriatico tra Consar Ravenna ed Essence Hotels Fano, che vogliono ritrovare il sorriso in chiusura di 2025. I romagnoli, mattatori in 4 dei 5 precedenti con i fanesi, sono scivolati al secondo posto dopo uno scontro diretto amaro a Prata, mentre gli ospiti vengono dal derby regionale perso 3-0 a Macerata. Tanti ex: da una parte Filippo Bartolucci e Hristiyan Dimitrov (7 punti ai 1.500 in Italia), dall’altra Manuel Coscione, Stefano Mengozzi (2 ace ai 100 in carriera) e Fabio Ricci. Tra gli ospiti Federico Roberti è a 23 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Essence Hotels Fano, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Filippo Bartolucci a Fano nel 2020/21, 2021/22; Hristiyan Dimitrov a Fano nel 2023/24; Manuel Coscione a Ravenna nel 2022/23; Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2023/24; Fabio Ricci a Ravenna nel 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da una sconfitta in una partita in cui non siamo riusciti ad esprimerci al nostro solito livello, anche per merito di un avversario, Prata, che è stato più bravo di noi in tutti i fondamentali. Voltiamo pagina e pensiamo al Fano: dobbiamo essere bravi a resettare questa sconfitta, farne tesoro, ripartire con ancora più umiltà e carica. Contro Fano dovremo mettere attenzione in tutti i dettagli e i particolari del match perchè di là dalla rete ci sono avversari esperti, forti, di assoluto valore, ancora loro arrabbiati perchè vengono da due ko di fila. Vogliamo riprendere subito il nostro cammino e far trascorrere buone feste ai nostri tifosi ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Capitolo n. 27 di un classico della Serie A tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i Tucani avanti con 15 successi a 11 nei precedenti. In classifica, dopo il trionfo casalingo contro Porto Viro, i Lupi sono settimi a -3 dal team lombardo, quinto dopo la sconfitta interna al tie-break nel derby con Cantù. Gruppo Consoli in Toscana con Manuel Lucconi, ex Emma Villas. Tra i padroni di casa Roberto Mastrangelo è alla presenza n. 100 in carriera, mentre Marco Bragatto è a 15 attacchi vincenti dai 500 in tutte le kermesse. Tra gli ospiti Alessandro Tondo è a 5 punti dai 2.500 in carriera.

PRECEDENTI: 26 (15 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Manuele Lucconi a Siena nel 2019/20

Campi Reali Cantù - Tinet Prata di Pordenone

L’ultima in classifica ospita la capolista. Campi Reali Cantù in ripresa, rigenerata dal derby lombardo vinto al fotofinish a Brescia; sul fronte opposto, però, c’è una Tinet Prata di Pordenone motivata dopo il salto in vetta con vittoria contro Ravenna, l’ormai ex squadra di testa che comunque ha solo un punto di ritardo sui friulani. Il bilancio dei precedenti tra Cantù e Prata è di 4 successi a testa, ma la Tinet ha fatto la voce grossa negli ultimi 4 incroci. Tre ex nei roster: da una parte Matteo Meschiari, dall’altra Alessio Alberini e Kristian Gamba (5 ace ai 300 in Regular Season). Tra i padroni di casa Gaetano Penna è a 16 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Federico Bonacchi al 100° match in Regular Season e Nicola Candeli a 15 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Alessio Alberini alla gara n. 200 in Serie A2.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Campi Reali Cantù, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Matteo Meschiari a Prata nel 2021/22; Alessio Alberini a Cantù nel 2018/19, 2022/23; Kristian Gamba a Cantù nel 2022/23, 2023/24

Rinascita Lagonegro - Banca Macerata Fisiomed MC

Perfetto equilibrio nei precedenti (3-3) tra Rinascita Lagonegro e Banca Macerata Fisiomed MC, mentre in classifica ballano due punti di differenza, con i lucani ottavi e in quota Coppa Italia dopo il punto a Sorrento nel “derby delle matricole”, e i marchigiani decimi dopo il 3-0 casalingo imposto contro Fano nel derby delle Marche. Sul campo della Rinascita si presentano due ex, Tommaso Fabi e Matteo Pedron. Tra i padroni di casa Diego Cantagalli è a 4 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Martins Arasomwan è a 22 punti dai 1.000. Tra gli ospiti Marco Novello è a 17 punti dal traguardo dei 500 nella categoria.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Rinascita Lagonegro, 3 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Tommaso Fabi a Lagonegro nel 2017/18; Matteo Pedron a Lagonegro nel 2018/19

Romeo Sorrento - Abba Pineto

Sfida inedita tra Romeo Sorrento e Abba Pineto, squadre che nell’11° turno hanno fatto valere il fattore campo. I giganti campani hanno piegato Lagonegro al tie-break nel faccia a faccia tra neopromosse portandosi a 15 punti in sesta posizione, gli abruzzesi hanno fermato Taranto 3-0 consolidando il quarto posto a quota 23. L’unico ex è Matteo Iurisci, lo scorso anno all’Abba. Aria di record per Alberto Pol, a 14 punti dai 1.000 in Regular Season e a 15 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2. Sul fronte Pineto, in Regular Season Paolo Di Silvestre è a 1 muro dai 200, Antonino Suraci a 14 punti dai 1.000. Inoltre, Stefano Trillini è a 2 muri dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Matteo Iurisci a Pineto nel 2024/25

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Sviluppo Sud Catania

Precedenti in parità con una vittoria a testa tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Sviluppo Sud Catania. Il team veneto ha 9 punti come Taranto, a +4 dall’ultimo posto, dopo il 3-0 subito in Toscana contro Siena, e pensa a risalire la china per risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Gli etnei, seppur caduti 3-1 in casa contro Aversa, sono noni a 14 punti. Con due turni ancora in palio prima del giro di boa, l’idea è giocarsi il tutto per tutto al fine di rientrare tra le migliori otto e staccare il pass per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Tra i padroni di casa gara n. 100 in carriera per Gabriele Chiloiro, Alex Erati è a 2 muri dai 500 in Regular Season, Giulio Pinali è a 16 punti dai 1.500 nei tornei della Lega Pallavolo e a 9 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2. Tra gli ospiti Leonel Marshall è a 29 attacchi vincenti dai 4.500 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Sviluppo Sud Catania, 1 successo Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Andrea Gasparini a Porto Viro nel 2021/22

Matteo Sperandio (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una partita importantissima, sia per la classifica sia perché giochiamo davanti al nostro pubblico. Tutte le gare mettono in palio tre punti, certo, ma quelle in casa, soprattutto quest’anno, valgono doppio per noi. Per questo, sarebbe fondamentale riuscire a inanellare una serie di vittorie nel nostro palazzetto e farlo tornare il nostro fortino. Troveremo una Catania ferita e agguerrita dopo le tre sconfitte consecutive. È una squadra con un bel mix di veterani e giocatori più giovani, dovremo fare particolare attenzione all’opposto e ai centrali, che sono molto forti. Mi aspetto una partita aperta e tirata, tutta da giocare. Sarà cruciale battere bene, sfruttando il fattore campo, e tenere un livello alto in ricezione: quando il nostro alzatore ha la palla in mano e possiamo attaccare con continuità anche a centro rete, riusciamo a fare delle ottime prestazioni ».

Prisma La Cascina Taranto - Virtus Aversa

Sfida inedita tra Prisma La Cascina Taranto e Virtus Aversa con un ex in panchina. Si tratta del tecnico Gianluca Graziosi, che ha iniziato la stagione alla guida degli ionici e dopo essere stato sollevato dall’incarico è andato in Campania lottando sul podio alle redini della Virtus, a -3 dalla vetta dopo il 3-1 corsaro a Catania. Situazione delicata, invece, per i pugliesi, battuti 3-0 a Pineto e fermi a 9 punti come Porto Viro, con quattro lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto. Oleg Antonov in odore di record visto che è a 4 attacchi vincenti dai 100 stagionali, a 23 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season e a 25 punti dai 500 in Serie A2, mentre Elia Bossi è a 3 muri dai 300 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti, in Serie A2, Matheus Motzo cerca il muro n. 200 nel giorno della 200ª presenza.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: - Allenatori: Gianluca Graziosi a Taranto nel 2025/26

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Essence Hotels Fano Arbitri: Lambertini Alessio, Sessolo Maurina

Domenica 28 dicembre 2025, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Venturi Giuliano, Stellato Giuseppina

Domenica 28 dicembre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Faia Riccardo, Scotti Paolo

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Marconi Michele, Gaetano Antonio

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento – Abba Pineto Arbitri: Colucci Marco, Autuori Enrico

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Mazzarà Antonio, Marotta Michele

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Virtus Aversa Arbitri: Gasparro Mariano, Sumeraro Fabio

LA CLASSIFICA

Tinet Prata di Pordenone 28, Consar Ravenna 27, Virtus Aversa 25, Abba Pineto 23, Gruppo Consoli Sferc Brescia 19, Romeo Sorrento 17, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 16, Rinascita Lagonegro 15, Sviluppo Sud Catania 14, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Essence Hotels Fano 11, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 9, Prisma La Cascina Taranto 9, Campi Reali Cantù 5.