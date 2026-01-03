Siena la spunta al tie break su Aversa

AVERSA (CASERTA)- Alla Emma Villas Codyeco Lupi Siena serviva vincere per scrollarsi di dosso la partita contro Brescia ma soprattutto per centrare la qualificazione in Coppa Italia. L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, nell'anticipo dell'ultima di andata, espugna il Palajacazzi vincendo 2-3 (25-10, 28-30, 23-25, 25-16, 11-15) contro la Virtus Aversa. Ad eccezione del primo set dove i campani hanno creato un vuoto incolmabile, il sodalizio toscano ha messo in campo la qualità e la grinta necessarie per poter portare a casa il risultato. Dal secondo set in poi il match è stato equilibrato e per i toscani sono stati fondamentali i punti di Nelli e Randazzo (MVP del match) ma anche la panchina che ha risposto presente quando chiamata in causa. Per i toscani il girone di ritorno inizierà in casa contro Pineto, in attesa dell’inizio della Coppa Italia.

La Virtus Aversa in campo con Garnica in regia, gli schiacciatori sono Alessio Tallone e Nicola Tiozzo, Matheus Motzo nel ruolo di opposto, centrali Andrea Mattei e Marco Volpato, il libero è Mattia Raffa.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena risponde con Mikkel Hoff al palleggio, Gabriele Nelli opposto, in banda Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, centrali Victorio Ceban e Federico Compagnoni, il libero è Alessandro Piccinelli.

Il primo pallone della partita viene giocato da Mikkel Hoff, la palla si ferma a rete. Aversa prova ad allungare subito con il muro di Mattei ma Lupi Siena risponde. L’opposto di casa Motzo firma due punti e porta il parziale 4-1. Dopo una ricezione non precisa coach Petrella chiama il primo time out della gara sul 5-1. Al rientro diversi cambi di cambio portano il parziale 6-3, il primo ace della gara viene firmato da Motzo; 8-3. Altra azione molto combattuta portata a casa da Aversa con Volpato. Si ferma a rete il servizio di Motzo, 9-4. Siena prova a concretizzare il break con Hoff ma Randazzo va out al servizio, 10-6. Aversa allunga ancora e Petrella chiama il secondo time out sul 12-6. Benavidez sbaglia ancora la diagonale, 14-7. Cambio per i toscani, esce Benavidez ed entra Matteini. I normanni fanno il vuoto nel punteggio grazie anche a Tallone che firma 3 punti, 19-8. Rientra Benavidez per Matteini. Break degli ospiti che Benavidez non concretizza al servizio. Anche Tallone firma il suo primo ace della gara ma non si ripete al secondo tentativo, 21-10. Break di Tiozzo, Randazzo sbaglia in attacco e Mattei con l’ace chiude il primo set 25-10.

Aversa apre il secondo set e firma i primi tre punti, sul 3-0 coach Petrella chiama il primo time out del secondo set. Al rientro punto break di Nelli che non viene concretizzato da Compagnoni al servizio. Serie di cambi campo portano il parziale 5-3. Sesto punto di Aversa firmato da Volpato. Aversa prova ad allungare ma Siena accorcia con Compagnoni a muro e poi Randazzo. Break di Volpato ma Randazzo risponde da posto 4. Fallo di Garnica e ani out di Randazzo. Diversi cambi palla portano il parziale 10-10. Ace di Compagnoni ma Motzo risponde ancora. Aversa prova ad allungare ma spreca in battuta, 14-13. Randazzo riporta sotto gli ospiti ma dopo Benavidez non riceve, 16-14. Ace di Tiozzo e Aversa allunga 17-14. Sull’attacco di Randazzo la palla si insacca nel muro di Aversa. Ace di Nelli che pareggia 17-17 e coach Graziosi chiama il time out. Si lotta punto su punto, 19-19. Cambio per Lupi Siena, esce Benavidez ed entra Maletaj. Sorpasso degli ospiti con lungolinea potente di Nelli e muro di Hoff, secondo time out di Graziosi chiamato sul 19-21 per il sodalizio toscano. Al rientro break di Mattei. Ace per Tallone ma viene chiamata palla contesa, punto che si rigioca e Tallone non si ripete; 20-22 il parziale. Benavidez ammette il fallo e Ceban sbaglia l’attacco, coach Petrella chiama il time out sul 22-22. Cambio per gli ospiti, esce Ceban ed entra Marco Bragatto. Punto di Nelli ma Tiozzo risponde, 23-23. Tocco a muro per gli ospiti e Aversa va al set point 24-23. Si ferma a rete il servizio di Motzo e il set verrà deciso ai vantaggi. Diversi vantaggi di Lupi Siena che vengono annullati da Aversa, 28-28. Vantaggio di Nelli che viene confermato dal muro di Ceban. Il secondo set si chiude 28-30 per Lupi Siena.

Randazzo al servizio apre il terzo set ma non va oltre la rete, Volpato prova subito ad allungare, 2-0. Mani out di Tallone e Nelli non tiene l’attacco di Motzo, 4-1. Break di Benavidez ma Tiozzo blocca subito. Muro vincente e mani out di Nelli, i toscani si rifanno sotto 5-4. Randazzo prima pareggia e poi con il mani out porta avanti gli ospiti 5-6. Aversa pareggia e si riporta avanti 8-6, coach Petrella chiama il time out. Al rientro mani out di Randazzo ma Aversa risponde subito. Nelli firma un punto, un errore per parte in battuta porta il parziale 10-9. Il muro ospite non tiene l’attacco di Motzo ma il pallonetto di Benavidez tiene breve il distacco, 12-11. Nelli prima pareggia e poi sorpassa con il muro vincente, 12-13. Ace per Hoff e Graziosi chiama il time out sul 12-14. Mani out di Motzo che però non viene concretizzato. Muro di Randazzo ed ace di Nelli, 15-18. Fase del match con diversi errori al servizio, 17-19. Ace di Tiozzo e dopo Motzo trova un punto spettacolare, sul 19-19 coach Petrella chiama il time out. Doppio errore in attacco per Aversa e Graziosi chiama il time out sul 19-21. Randazzo tiene l’attacco di Motzo e Maletaj firma il suo primo punto in questa stagione. Mani out di Nelli, 20-23. Break di Aversa e muro di Mattei riavvicinano Aversa ma Nelli ancora in mani out portano Lupi Siena al set point. Aversa annulla il primo set point ma la ricezione di Tallone tocca il soffitto e cede il terzo set all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena per 23-25.

Aversa apre il quarto set ma Lupi Siena si porta avanti 1-2. Muro di Hoff ma Motzo risponde. Volpato riavvicina e Tallone pareggia in pipe, 4-4. Motzo sbaglia e Nelli in diagonale prova ad allungare. Doppio errore in battuta portano il parziale 6-7. Doppio tocco lato Aversa manda Randazzo al servizio che firma il primo ace di questo set, 6-9. Benavidez porta gli ospiti in doppia cifra. Scambio avvincente che viene chiuso da Motzo, 9-10. Tiozzo a muro pareggia e l’ace di Aversa costringe Petrella a chiamare il time out sul 10-11. Al rientro la difesa dei toscani non si intende, 12-10. I padroni di casa allungano e sul 15-11 deciso dal check Petrella chiama il time out. Al rientro Aversa allunga ancora ma arriva il break di Randazzo. Doppio mani out e Aversa allunga 21-13. Triplo cambio per gli ospiti: entrano Rocca, Matteini e Mastrangelo al posto di Nelli, Randazzo ed Hoff. Aversa però allunga ancora 23-14 prima del break di Compagnoni. Benavidez accorcia ma Matteini va lungo al servizio e regala il set point Aversa al set point. I normanni non sprecano la prima occasione e chiudono il quarto set 25-16. La gara verrà decisa al tiebreak.

Lupi Siena apre il quinto set con Benavidez e anche il primo punto (deciso al check). Doppio errore in battuta, 1-2. Fase in cui si lotta punto a punto. Randazzo allunga con un attacco vincente e un ace, sul parziale di 3-6 coach Graziosi chiama il time out. Al rientro doppio muro vincente per Lupi Siena, 3-8 per gli ospiti. Sul cambio campo doppio errore al servizio, 4-9. Esce Benavidez ed entra Maletaj. Ace per Tiozzo che però non si ripete. Diagonale lunga vincente per Motzo e Mattei accorciano 7-10. Mani out di Randazzo ma Benavidez non sfrutta l’occasione, 8-11. Nelli firma altri due punti e coach Graziosi chiama il time out quando il parziale è 8-13. Aversa accorcia 10-13 e Petrella chiama il time out. Errore al servizio per Tallone e il sodalizio toscano va al match point. Nelli spreca la prima occasione ma il mani out di Randazzo consegna il quinto set all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena per 11-15. Emma Villas Codyeco Lupi Siena vince 3-2 contro Virtus Aversa e si qualifica per la Del Monte Coppa Italia A2.

Il tabellino-

VIRTUS AVERSA – EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA 2-3 (25-10, 28-30, 23-25, 25-16, 11-15) –

VIRTUS AVERSA: Garnica 0, Tallone 17, Mattei 13, Motzo 23, Tiozzo 18, Volpato 8, Agouzoul (L), Vattovaz 0, Raffa (L). N.E. Minelli, Mazza, Iorio, Guerrini, Mentasti. All. Graziosi.

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Hoff 4, Benavidez 6, Ceban 5, Nelli 24, Randazzo 20, Compagnoni 9, Bini (L), Piccinelli (L), Rocca 0, Mastrangelo 0, Matteini 0, Bragatto 0, Maletaj 1. N.E. Baldini. All. Petrella.

ARBITRI: Merli, Pazzaglini.

Durata set: 23′, 38′, 30′, 28′, 17′; tot: 136′.