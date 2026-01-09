Parte il girone di ritorno

Ad aprire le danze, alle 16.00, la sfida tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, penultima, e Consar Ravenna. In simultanea si gioca anche in Toscana, tra i padroni di casa di Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Abba Pineto, squadre che prossimamente si ritroveranno di fronte anche in Abruzzo per la gara dei Quarti da dentro o fuori nella Coppa di categoria. Fischio d’inizio alle 17.30 in Lombardia per il match tra Gruppo Consoli Sferc Brescia, quinta al termine del girone di andata, e Romeo Sorrento, che ha staccato l’ultimo pass per la Coppa Italia.

Tre le sfide in contemporanea alle 18.00. Al momento ai piedi del podio, nel giorno della gara n. 400 di Gabriel Garnica in Serie A2 Virtus Aversa vuole annullare il gap e ospita Campi Reali Cantù, ultima della classe ma in crescita e sempre a punti negli ultimi tre turni. A punteggio pieno negli ultimi due match giocati, Prisma La Cascina Taranto è terz’ultima a 15 punti come le marchigiane, ma con una vittoria in meno rispetto a Macerata e con un peggior quoziente set dell’avversaria di giornata, Essence Hotels Fano. Confronto impegnativo per i campioni d’inverno della Tinet Prata di Pordenone, di scena nel quartier generale di Rinascita Lagonegro, sesta e reduce dal punto preso a Fano. Il posticipo con il compito di chiudere il 1° turno di ritorno va in scena alle 19.00 è una sorta di spareggio tra Banca Macerata Fisiomed MC (che ha ingaggiato l’ex Palmi Graziano Maccarone) e Sviluppo Sud Catania, con i marchigiani in ritardo di una sola lunghezza in classifica dagli etnei.

TUTTE LE SFIDE-

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Consar Ravenna

La classifica vede Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro penultima e Consar Ravenna sul gradino più basso del podio, ma in vantaggio nei 7 precedenti è il collettivo veneto per 4 a 3, anche se all’andata ha avuto la meglio la Consar al tie-break. Il team di casa è reduce da una sconfitta netta a Brescia, gli ospiti dallo stop a Pineto per 3-1 che è costato il secondo posto dopo la 13ª giornata di andata. La formazione romagnola ritrova tre ex: due in campo, Alex Erati e Giulio Pinali (in Regular Season 4 attacchi vincenti ai 1.000 e 4 block ai 100), e uno nello staff, il tecnico Matteo Bologna. Nelle fila della Consar Hristiyan Dimitrov è 5 punti dai 200 stagionali.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Alex Erati a Ravenna nel 2021/22; Giulio Pinali a Ravenna nel 2020/21 - Allenatori: Matteo Bologna a Ravenna nel 2020/21, 2022/23

Nicolò Maghenzani (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « La sensazione è che questa partita possa davvero rappresentare un nuovo inizio per noi, nel girone di ritorno abbiamo l’occasione di rimettere in ordine tante cose. Rispetto all’andata dovremo essere più continui, soprattutto nei momenti di difficoltà, e più lucidi nelle scelte. La classifica non è quella che volevamo, ma nello spogliatoio il clima è buono: c’è voglia di reagire e di dimostrare che il nostro valore è più alto di quello che abbiamo fatto vedere finora. Anche se viene da un periodo complicato come il nostro, Ravenna resta una squadra forte e organizzata. Mi aspetto una partita intensa, combattuta, in cui conterà molto l’approccio mentale. Le chiavi saranno la solidità in ricezione e la capacità di essere aggressivi al servizio, oltre a una buona gestione del muro-difesa. Dovremo essere pazienti e uniti, senza farci condizionare dagli errori o dai momenti negativi ».

Hristiyan Dimitrov (Consar Ravenna)- « Come tutte le partite di questo campionato, ci attende un match difficile e complicato. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia più facile perché Porto Viro è penultimo: abbiamo visto che in questa A2 non si può dare nulla per scontato, come dimostra Cantù, ultimo, che ha battuto Prata, primo in classifica. Porto Viro è una buona squadra, e la sua classifica non ne rispecchia il valore. Ci aspettiamo un avversario che lotterà su ogni pallone, con grinta e con il coltello tra i denti perché per loro adesso ogni partita è importante per prendere i punti necessari a salvarsi. Noi, invece, dopo tre sconfitte di fila dobbiamo tornare a vincere, riprendere il nostro cammino e ritrovare le certezze del nostro gioco ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Abba Pineto

Sesta sfida tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Abba Pineto, con gli abruzzesi che all’andata hanno spezzato il tabù vincendo per la prima volta lo scontro diretto. Gara che in futuro si ripeterà al PalaVolley S. Maria di Pineto per i Quarti di Coppa Italia. In classifica l’Abba ha agguantato il secondo posto grazie al successo interno da tre punti contro Ravenna, mentre i Lupi sono settimi dopo l’impresa corsara al tie-break sul campo di Aversa. Cinque ex in campo: Felipe Benavidez e Marco Bragatto (15 attacchi vincenti ai 500 in carriera) da una parte, Matheus Krauchuk Esquivel (22 punti ai 1.000 in Serie A2 e 6 punti ai 200 stagionali), Stefano Trillini e Matteo Zamagni dall’altra. Tra i padroni di casa Luigi Randazzo è a 11 attacchi vincenti dai 200 stagionali, tra gli ospiti Antonino Suraci è a 14 punti dai 1.000 in Regular Season, Paolo Di Silvestre è a 4 muri dai 200 in Serie A2 e a 2 punti dai 200 in stagione.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Abba Pineto, 4 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Felipe Benavidez a Pineto nel 2023/24; Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23; Matheus Krauchuk Esquivel a Siena nel 2023/24; Stefano Trillini a Siena nel 2023/24, 2024/25; Matteo Zamagni a Siena nel 2019/20, 2020/21

Federico Compagnoni (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « All’andata noi abbiamo fatto una brutta partita e loro sono stati molto bravi, soprattutto in battuta con Allik che fece molto bene. Domenica dovremo fare qualcosa in più come abbiamo fatto ad Aversa: una battuta in più, una ricezione positiva in più. Con questa mentalità e con questo approccio potremo portare a casa un risultato migliore ».

Flavio Morazzini (Abba Pineto)- « Le sensazioni in questo momento sono molto belle. Chiudiamo il girone di andata al secondo posto e per una realtà come Pineto, con tanti tifosi al seguito, penso sia davvero tutto molto bello. L’auspicio è di continuare in questo percorso e continuare a fare ancora meglio. Siamo consapevoli che ora avremo gli occhi addosso e tutti ci guarderanno come una delle squadre più forti, ai vertici del campionato. Dovremo riuscire a giocare con questo tipo di pressione, ma nel contempo divertirci e mantenere questo entusiasmo che abbiamo e che ci siamo meritati. Domenica ci aspetta una partita sicuramente molto difficile: loro vengono da una vittoria fuori casa ad Aversa, dove hanno giocato molto bene. Viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, quindi dovremo giocare una gara fatta di grande attenzione e pressoché perfetta ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Romeo Sorrento

Vittoria esterna al tie-break dei Tucani nell’unico faccia a faccia in Serie A tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Romeo Sorrento. La formazione di casa, che era già certa del quinto posto alla vigilia del giro di boa, ha chiuso la prima metà della Regular Season in bellezza con un 3-0 su Porto Viro. I campani, qualificati per la Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con l’ultimo pass disponibile, non sono riusciti a vincere set domenica scorsa a Prata. L’unico ex del match è Stefano Patriarca, a Brescia nel torneo 2021/22. Tra i lombardi Oreste Cavuto è a 8 punti di 200 stagionali, mentre Manuele Lucconi è a 15 punti dai 1.000 in Serie A2 e a 25 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Stefano Patriarca a Brescia Atlantide nel 2021/22

Andrea Bettinzoli (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ci attende una partita difficile contro Sorrento, una squadra capace di mantenere un alto livello di gioco e molto determinata. Sarà fondamentale imporre il nostro ritmo fin dai primi scambi, cercando la massima concentrazione nei momenti chiave. Il gruppo è compatto e motivato, stiamo lavorando con serietà e impegno per trovare maggiore continuità nei risultati e crescere in questo girone di ritorno. Sappiamo che ogni partita sarà decisiva. Il nostro obiettivo è conquistare i Play-off, difendere la posizione attuale in classifica e provare a migliorarla ulteriormente, così da arrivare alla fase finale nella migliore condizione possibile. La grinta e la voglia di fare non mancano e questo ci dà grande fiducia per il prosieguo del campionato ».

Virtus Aversa - Campi Reali Cantù

Il fattore Palas tra Virtus Aversa e Campi Reali Cantù finora è stato quasi un optional, visto che ben 5 confronti su 6 sono stati vinti dalla squadra in trasferta, con i campani avanti 5-2 nel computo delle vittorie. Una di fronte all’altra la quarta forza della classifica e il redivivo fanalino di coda, a punti da tre giornate di seguito, anche se a Macerata ne è arrivato solo uno. I padroni di casa sono al secondo match interno dopo il punto preso contro Siena. Gli ospiti al PalaJacazzi ritrovano tre ex da rivali: Federico Mazza, Matheus Motzo e Nicola Tiozzo. Da una parte Gabriel Garnica è alla gara n. 400 in Serie A2, Alessio Tallone è a 1 ace dai 100 e a 4 muri dai 100 in Regular Season, Andrea Mattei a 3 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season. Dall’altra Gabriele Maletto è a 6 punti dai 100 stagionali e a 23 punti dai 1.000 in Regular Season.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Virtus Aversa, 2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Federico Mazza a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Matheus Motzo a Cantù nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Nicola Tiozzo a Cantù nel 2015/16, 2024/25

Federico Mazza (Virtus Aversa)- « Sarà subito una gara importante perché apre il girone di ritorno. Arriviamo da settimane in cui abbiamo lavorato tanto e il gruppo ha dimostrato di essere forte. Adesso serve risalire la china e ritrovare continuità, ma io non ho timori: siamo una squadra compatta e stiamo lavorando davvero bene. Cantù non è un’avversaria qualunque. Ho giocato lì per parecchi anni e mi sono sempre trovato molto bene. È una società seria e una squadra che non va assolutamente sottovalutata. Proprio per questo servirà una prestazione di grande concentrazione. Siamo un gruppo fantastico, molto unito. Dentro e fuori dal campo stiamo costruendo qualcosa di importante e, personalmente, non ho dubbi sull’approccio che avremo domenica. Colgo l’occasione per invitare tutti al palazzetto. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, del quattordicesimo uomo in campo. Vi aspettiamo al PalaJacazzi, a casa nostra ».

Luka Tadic (Campi Reali Cantù)- « E' un'ottima cosa per noi che nelle scorse giornate abbiamo battuto squadre che sono in cima alla classifica: è la prova che stiamo lavorando bene, e che le cose stanno migliorando. Ci dà la motivazione per giocare bene nella prossima partita contro Aversa e provare ad uscirne vincitori ».

Prisma La Cascina Taranto - Essence Hotels Fano

La vittoria per 3-1 su Aversa e il blitz da 3 punti a Catania potrebbero cambiare volto alla stagione di Prisma La Cascina Taranto, dodicesima, ma protagonista dell’aggancio in classifica alle due marchigiane, con Porto Viro e Cantù distanziate alle spalle e fresca degli ingaggi del giovane regista Simone Maiorano e dell’opposto slovacco Filip Gavenda. In Puglia si presenta proprio la dirimpettaia Essence Hotels Fano, che ha gli stessi punti degli ionici e lo stesso numero di vittorie, ma un miglior quoziente set ed è reduce dal successo al tie-break nella sfida con Lagonegro. In Puglia si presenta un ex, Manuel Coscione, che ha vestito la maglia tarantina nel 2008/09 e nel 2020/21. Oleg Antonov è a 15 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season e a 16 punti dai 500 in Serie A2. Sul fronte opposto Jan Fornal cerca il centesimo attacco vincente stagionale, a Federico Roberti ne mancano 7 per i 100 stagionali e 18 per i 1.000 in carriera. Nei campionati di Lega Stefano Mengozzi ha nel mirino l’ace n. 100, Petro Merlo è a 15 punti dai 1.500.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Essence Hotels Fano, 2 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Manuel Coscione a Taranto nel 2008/09, 2020/21

Luca Lorusso (Prisma La Cascina Taranto)- « La partita contro Fano è molto importante e dovremo affrontarla con l’atteggiamento giusto, aggredendo gli avversari sin dai primi punti. In palestra stiamo lavorando molto bene in vista del girone di ritorno e questo si riflette anche sul campo. Il morale è sicuramente cresciuto dopo queste due vittorie, ma dobbiamo continuare a lavorare con intensità e concentrazione per dare continuità a questa striscia positiva ».

Daniele Moretti (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Il nostro campionato prevede ora 6/7 gare impegnative, a cominciare dalla trasferta di Taranto. I pugliesi hanno conquistato sei punti nelle ultime due apparizioni e hanno cambiato molto dall’inizio della stagione, come per esempio la diagonale Lusetti-Hopt. Poi si appoggiano con costanza ai posti quattro e faranno affidamento sul fattore casalingo, rendendo la gara per Fano difficile ma non impossibile. Viste le ultime due partite Fano sta migliorando. Andare sotto e rimontare due avversarie come Ravenna e Lagonegro non era facile, è chiaro che stiamo lavorando tutti i giorni per raggiungere livelli di gioco tali da esprimere al massimo il notevole potenziale che abbiamo ».

Rinascita Lagonegro - Tinet Prata di Pordenone

Da tenere d’occhio la quarta sfida tra Rinascita Lagonegro, sesta, e la capolista Tinet Prata di Pordenone. Nei tre precedenti ha fatto la differenza il fattore campo e i lucani hanno vinto solo il primo dei tre incroci. La squadra di casa viene dal punto preso a Fano, gli ospiti dalla prova di forza in Friuli con Sorrento per 3-0. Tra i padroni di casa militano due ex Prata, Carlo De Angelis e Andrea Pegoraro. Sul fronte Rinascita Stefano Armenante è a 12 attacchi vincenti dai 100 stagionali, mentre Martins Arasomwan è a 9 punti dai 1.000 in carriera e Diego Cantagalli è a 5 ace dai 100 in Serie A2. Sul fronte Tinet Kristian Gamba cerca l’ace n. 300 in Regular Season e i 19 attacchi vincenti dai 2.500 in Serie A2, Simone Scopelliti è a 17 punti dai 1.500 nella categoria.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Rinascita Lagonegro, 2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24; Andrea Pegoraro a Prata nel 2022/23, 2023/24

Nicola Fortunato (Rinascita Lagonegro)- « Questa squadra ha carattere e lo ha dimostrato per tutto il girone di andata. La partita di Fano ci ha lasciato tanto amaro in bocca, ma anche la voglia di trasformare quella delusione in energia positiva per domenica. Affrontiamo la capolista con grande rispetto, perché Pordenone sta facendo un campionato di altissimo livello, ma senza alcun timore: sappiamo quello che possiamo dare e vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. In settimana ci siamo allenati con intensità altissima, senza risparmiarci, lavorando su ogni dettaglio. Il gruppo è unito, concentrato e pronto alla sfida: davanti al nostro pubblico vogliamo dimostrare ancora una volta che cos'è la Rinascita ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Sviluppo Sud Catania

Quando Banca Macerata Fisiomed MC e Sviluppo Sud Catania si ritrovano sotto rete una di fronte all’altra la battaglia sportiva è sempre garantita. Quattro dei cinque incroci sono terminati al tie-break e ora sono avanti gli etnei 3-2 nei precedenti, anche se i marchigiani si sono imposti al fotofinish nel match di andata. Così come la formazione di Romano Giannini (che potrà da ora contare sull’ex Palmi Graziano Maccarone, rinforzo al centro) l’ha spuntata al tie-break nell’ultimo turno contro Cantù, mentre i siciliani sono reduci da una sconfitta pesante tra le mura amiche contro Taranto. Nel team di casa Marco Novello è a 14 attacchi vincenti dai 100 stagionali, Bara Fall a 4 punti dai 500 in Serie A2. Tra gli avversari Leonel Marshall è a 28 attacchi vincenti dai 4.500 in carriera, Riccardo Pinelli a 2 ace dai 200 nelle competizioni della Lega Pallavolo Serie A e Nicolò Volpe a 19 punti dai 500 nella categoria.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Sviluppo Sud Catania, 2 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Dylan Leoni (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Il girone d'andata è stato sicuramente positivo, date le emergenze e gli infortuni che abbiamo dovuto patire. La squadra ha saputo adattarsi anche con dei cambi ruolo, il girone sappiamo essere molto competitivo, con livello alto e risultati mai scontati. Abbiamo saputo lottare con tutti, ma speriamo nella seconda parte della stagione di fare sempre qualcosa in più: abbiamo capito i nostri punti di forza e debolezza e ci stiamo lavorando. Ora arriva Catania: all'andata fu un bel passo in avanti, però le prime partite sono sempre dei punti interrogativi. Speriamo di ripeterci, dovremo fare una grande prestazione ».

Jan Feri (Sviluppo Sud Catania)- « È stata sicuramente una sconfitta pesante. La prima cosa è stata capire cosa non è andato e secondo me l’attacco continua a darci problemi. Nonostante la bruttissima prestazione, qualche piccola cosa positiva c’è stata. Ci penalizza questo fondamentale, lo sappiamo, e dobbiamo insistere lì dal punto di vista tecnico. È stata una partita sentita, avevamo portato più gente al palazzetto e questo rende tutto più amaro. Ci dispiace aver deluso le aspettative, ma sappiamo che questo non è il nostro livello. Ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. Sentiamo l’appoggio della società e sappiamo che tutti si aspettano una reazione. Siamo già in palestra e lavoriamo sodo per dimostrarlo già dalla prossima domenica. Inizia il girone di ritorno, con motivazioni nuove, e dobbiamo continuare a spingere perché ci meritiamo di giocare meglio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 11 gennaio 2026, ore 16.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Consar Ravenna Arbitri: Adamo Giorgia, Sumeraro Fabio

Domenica 11 gennaio 2026, ore 16.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Abba Pineto Arbitri: Giglio Anthony, Pasin Marco

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Romeo Sorrento Arbitri: Pernpruner Marco, Scotti PaoloDomenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Virtus Aversa – Campi Reali Cantù Arbitri: Cruccolini Beatrice, Vecchione Rosario

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Essence Hotels FanoArbitri: Grossi Dario, Colucci Marco

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Autuori Enrico, Gasparro Mariano

Domenica 11 gennaio 2026, ore 19.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Lambertini Alessio, Stellato Giuseppina

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 32, Abba Pineto 29, Consar Ravenna 28, Virtus Aversa 26, Gruppo Consoli Sferc Brescia 25, Rinascita Lagonegro 19, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 18, Romeo Sorrento 17, Sviluppo Sud Catania 16, Banca Macerata Fisiomed MC 15, Essence Hotels Fano 15, Prisma La Cascina Taranto 15, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 10, Campi Reali Cantù 8.