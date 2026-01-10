Volley Mercato: lo sloveno Jan Klobucar ha firmato per Porto Viro

Per il neoacquisto nerofucsia, tre volte vicecampione d’Europa con la nazionale del suo Paese, si tratta della terza esperienza nel campionato di Serie A2 Credem Banca, dopo quelle con Piacenza nel 2018/2019 e Fano lo scorso anno. Il suo score complessivo in cadetteria è di 385 punti realizzati in 62 incontri. In questi giorni Klobucar si è allenato con la squadra, prima di firmare il contratto che lo legherà al club del Presidente Veronese fino al termine della stagione.

LA CARRIERA-

Klobucar inizia la sua carriera al Šoštanj Topolšica, formazione con cui debutta nella 1A. DOL, la massima serie slovena, nella stagione 2009/2010. Dopo un’annata al Gokop Fram, nel 2011 si trasferisce all’ACH Volley Lubiana, dove vince quattro scudetti consecutivi, tre Coppe di Slovenia e due Middle European League. Nel 2012 esordisce in nazionale maggiore, cominciando un percorso che lo porterà a conquistare tre medaglie d’argento agli Europei (2015, 2019 e 2021) e un oro alla European League del 2015.

Nel biennio 2015/2017 Klobucar gioca in Germania, al Turngemeinde 1862 Rüsselsheim (United Volleys Frankfurt), mentre nel 2017/2018 è in Polonia, all’MKS Będzin. Il primo passaggio nella Serie A2 italiana nella stagione 2018/2019 a Piacenza, con cui trionfa nei Play Off e in Coppa Italia. L’anno seguente si trasferisce in Francia, al Narbonne, quindi fa ritorno in Slovenia, al Calcit Kamnik, aggiungendo al suo palmares – nell’arco di quattro stagioni – altre due Coppe di Slovenia e una Middle European League. Nell’estate del 2024 riceve la chiamata di Fano in A2, ottiene la salvezza con i marchigiani e torna all’ACH Volley Lubiana. Tra nazionale e club, il nuovo acquisto dell’Alva Inox 2 Emme Service può vantare 142 presenze e 327 palloni messi a terra nella varie competizioni europee organizzate dalla CEV.

Le parole di Jan Klobucar

« Le sensazioni sono molto positive. Fin dai primi giorni ho percepito intorno a me un ambiente serio, organizzato e allo stesso tempo molto familiare. Il club mi ha fatto sentire subito a casa e la squadra mi ha accolto con grande disponibilità. C’è un bel clima di lavoro e tanta voglia di crescere insieme. Penso di poter dare il mio contributo mettendo a disposizione esperienza e energia, cercando di aiutare la squadra sia nei momenti importanti in partita sia nel lavoro quotidiano in allenamento. Voglio essere un elemento affidabile e dare il massimo per aiutare il Delta a raggiungere gli obiettivi nella seconda parte della stagione. Torno qui con grandissime motivazioni. Questa terza avventura è una nuova sfida che affronto con entusiasmo e grande determinazione. Mi aspetto un campionato di Serie A2 ancora più competitivo ed equilibrato rispetto allo scorso anno. Il livello si alza sempre di più, ogni partita è difficile e non esistono gare scontate. Proprio per questo serviranno continuità, concentrazione e spirito di squadra fino alla fine ».