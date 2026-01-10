Volley Mercato: Macerata si assicura il centrale Graziano Maccarone

MACERATA- Graziano Maccarone è un nuovo centrale della Banca Macerata Fisiomed . Rinforzo importante per coach Giannini fortemente voluto dal DG Italo Vullo che ha già avuto di apprezzare il ventinovenne calabrese a Livorno

LA CARRIERA-

Vibonese di nascita, classe ’96 per 200 cm di altezza, l’atleta è arrivato in città nella giornata di ieri ed è già pronto a scendere in campo con la maglia biancorossa nel match casalingo della prima di ritorno, che vedrà domani i ragazzi di coach Giannini opposti alla Sviluppo Sud Catania.

Il giocatore, che ha scelto la maglia n. 88, torna nelle Marche dopo la sua prima esperienza nella stagione 2017/18, quando sposò la causa della Goldenplast Potenza Picena. Per il resto, molte esperienze nel Sud Italia per Graziano, che vanta una lunga serie di stagioni giocate tra la Serie A3 (Lecce e Palmi), la A2 (Potenza Picena, Livorno, Lagonegro e Porto Viro) e un’esperienza in Superlega, arrivata in giovane età con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Le parole di Graziano Maccarone

« Sono molto contento di entrare a far parte di questa famiglia. Sicuramente le motivazioni personali non mancano e farò di tutto perché il mio arrivo possa essere un valido supporto alla squadra. Per me sarà un’esperienza totalmente nuova: non conosco nessuno personalmente, ma ho giocato contro alcuni ragazzi in passato. Sicuramente questo campionato è molto complicato perché tutte possono vincere con tutte, di conseguenza ogni partita deve avere una storia a sé stante. Ringrazio la società per questa possibilità e un saluto a tutti i tifosi, che siano l’uomo in più in casa. Vi aspetto già domani al Banca Macerata Forum! ».