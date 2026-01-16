L'antipasto della 2a di ritorno è Pineto-Porto Viro

ROMA- Seconda giornata di Regular Season di A2 Maschile che è il preludio ai quarti di Coppa Italia. Sabato 17 gennaio 2026 si gioca un anticipo mentre le altre sei gare andranno in scena, quattro fasce orarie nel pomeriggio di domenica 18 gennaio. Una poltrona per due in vetta alla classifica, Pineto e Prata appaiate a 32 punti, ma con gli abruzzesi al momento primi per il maggior numero di vittorie. A tallonare il duetto di testa ci pensano Ravenna a quota 31 e Aversa con 29.

La due giorni di gare si apre sabato, alle 18.00, con l’incontro tra la leader Abba Pineto e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, penultima. Domenica, alle 16.00, Campi Reali Cantù, cerca la vittoria della speranza in casa contro Rinascita Lagonegro. Big match alle 17.30 per i piani alti tra Tinet Prata di Pordenone e Virtus Aversa. Fischio d’inizio su tre campi alle 18.00: Consar Ravenna ospita Banca Macerata Fisiomed MC, Sviluppo Sud Catania riceve Emma Villas Codyexo Lupi Siena, mentre Essence Hotels Fano si misura con Gruppo Consoli Sferc Brescia. Punti importanti in palio alle 19.00 tra Romeo Sorrento e Prisma La Cascina Taranto. Tutte le sfide saranno visibili su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

La capolista Abba Pineto è di scena in casa dopo il colpo da 3 punti in Toscana nella 1ª di ritorno. Dopo lo stop in casa con Ravenna, al PalaVolley S. Maria si presenta per il sesto faccia a faccia Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, penultima in classifica. Battuti all’andata, i veneti cercano il terzo successo sull’Abba e ritrovano un ex, il centrale Matteo Zamagni (17 punti ai 2.500 nelle Regular Season). Nel team di casa Matheus Krauchuk Esquivel è a 6 attacchi vincenti dai 200 stagionali e a 2 ace dai 100 in Serie A2, Paolo Di Silvestre alla gara n. 200 nelle Regular Season e a 2 muri vincenti ai 200 nella categoria, Antonino Suraci a 14 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Giulio Pinali è a 4 ace e a 4 muri da quota 100 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Abba Pineto, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Matteo Zamagni (Abba Pineto)- « Stiamo andando verso un consolidamento del nostro percorso. Le numerose vittorie di fila ci dicono che stiamo percorrendo la strada giusta. Abbiamo lavorato tanto e stiamo lavorando tanto in queste settimane sul limare sempre di più le aree dove abbiamo individuato la necessità di miglioramento. Viviamo un bel momento, molto positivo, perché i risultati si vedono ed è la cosa più importante, ciò che ti aiuta di più ad affrontare bene le settimane e che ti permette di continuare sempre a lavorare in maniera serena per affrontare le sfide successive. Adesso pensiamo alla gara di sabato con Porto Viro, che presenterà tantissime insidie. In primis perché Porto Viro in ogni gara che affronterà da qui in avanti dovrà provare a fare punti in tutti i modi, visto che si trova in una posizione di classifica pericolosa. Sarà un altro banco di prova importante perché da adesso in avanti quando giocheremo contro squadre che si trovano nella parte bassa della classifica, sarà necessario sempre sfoderare tutto il bagaglio che acquisito durante questa prima parte della stagione. Sarà una partita complicata dove magari non si giocherà una pallavolo di alto livello, come è stata nelle ultime due uscite con Ravenna e con Siena, ma si giocherà un altro tipo di pallavolo dove dovremo stare attenti al numero degli errori e allo stesso tempo dovremo rimanere aggressivi e sfruttare il fattore-casa ».

Egon Lamprecht (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Sarà cruciale subire meno ace possibili per avere una chance di giocarcela alla pari con Pineto. Non dobbiamo ricercare la perfezione sui loro battitori più forti, ma accettare di ricevere anche staccati da rete per poter costruire comunque il punto. Giocare al Pala S.Maria renderà tutto ancora più complicato, nel loro palazzetto si sentiranno più sicuri e avranno l'energia dei tifosi a supportarli. Dal canto nostro, dovremo forzare molto al servizio e avere coraggio in certe situazioni di gioco. Sarà fondamentale anche il lavoro a muro per arginare i loro attaccanti più potenti, così come la velocità in difesa per intercettare le tante variazioni offensive che possono proporre. A livello di atteggiamento, dovremo entrare in campo con grinta, a braccio libero e dando il massimo su ogni pallone, come se fosse l’ultimo ».

Campi Reali Cantù - Rinascita Lagonegro

Fame di punti per Campi Reali Cantù, sconfitta nettamente ad Aversa dopo il giro di boa e ultima a 2 punti dalla 13ª posizione. In Lombardia arriva Rinascita Lagonegro, vittoriosa all’andata e in vantaggio con 7 successi a 5 nel computo dei precedenti. Il team lucano è sesto in classifica e si è affacciato nel girone di ritorno con un 3-1 interno su Prata. Un ex per parte nei roster, Federico Bonacchi e Martins Arasomwan (3 punti ai 1.000 in carriera). Da una parte Gabriele Maletto è a 22 punti dai 1.000 nelle Regular Season e a 5 punti dai 100 stagionali, Luka Tadic è a 9 punti dai 100 stagionali. Sul fronte opposto Diego Cantagalli è a 4 ace dai 100 in Serie A2, Stefano Armenante è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 12 (5 successi Campi Reali Cantù, 7 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Federico Bonacchi a Lagonegro nel 2024/25; Martins Arasomwan a Cantù nel 2019/20

Luca Butti (Campi Reali Cantù)- « Lagonegro è una squadra difficile da affrontare, e lo sta dimostrando. E' in un buono stato di forma: ha battuto Prata di Pordenone nell'ultima giornata, quindi dovremo stare molto attenti. Noi arriviamo dalla sconfitta di Aversa, e abbiamo voglia di ripartire con una bella prestazione. Questa settimana stiamo spingendo tanto perché ci teniamo a questa partita. Dovremo essere bravi a sfruttare il fattore campo, e daremo il massimo, perché abbiamo voglia di continuare la striscia positiva che abbiamo avuto con Brescia, Prata di Pordenone e Macerata, in cui abbiamo sempre fatto punti, e di dimenticare l'ultima sconfitta. Speriamo che vengano tante persone a tifare perché per noi è veramente importante ».

Diego Cantagalli (Rinascita Lagonegro)- « La vittoria contro Prata ci ha lasciato sensazioni fortissime. Battere la capolista in quel modo ci ha dato grande consapevolezza, ma soprattutto tanta fiducia nel lavoro che stiamo facendo. Durante la settimana si è respirato un clima davvero positivo: allenamenti intensi, concentrazione alta e la voglia di continuare su questa strada. Sappiamo però che Cantù sarà una trasferta delicata. È una squadra che in casa sa farsi valere e non possiamo permetterci cali di attenzione. Servirà la stessa aggressività, la stessa compattezza vista domenica scorsa, perché ogni partita in questo campionato nasconde delle insidie. In più, Cantù sarà solo l’inizio di un trittico molto impegnativo, con tre gare in una settimana lontano da casa, tra cui la Coppa Italia. Per questo sarà fondamentale partire bene, gestire le energie e rimanere mentalmente solidi. Il gruppo sta bene e siamo pronti ad affrontare questa fase con personalità e fame ».

Tinet Prata di Pordenone - Virtus Aversa

Voglia di riscatto per Tinet Prata di Pordenone, che dopo lo stop a Marsicovetere è stata agganciata in vetta da Pineto e si ritrova seconda per numero di vittorie. Il calendario riserva ai friulani un big match per reagire. Al PalaPrata si presenta Virtus Aversa, quarta a -3 dalla vetta, reduce dal 3-0 contro Cantù e decisa ad agganciare la Tinet bissando il liberatorio successo dell’andata dopo una striscia di sette vittorie pratesi in altrettanti incroci. Tra i padroni di casa Jernej Terpin è a 5 punti dai 200 stagionali, Kristian Gamba a 9 attacchi vincenti dai 2.500 in Serie A2 e a 12 attacchi vincenti ai 200 stagionali, Simone Scopelliti a 8 punti dai 1.500 nella categoria. Tra gli ospiti Nicola Tiozzo è a 9 punti dai 200 stagionali, Marco Volpato a 3 punti dai 100 stagionali, Alessio Tallone a 3 block dai 100 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Virtus Aversa, 7 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Diego Sist (Tinet Prata di Pordenone)- « Aversa è stata una delle poche squadre capaci di sconfigerci nel girone d'andata. Fu una partita tirata, ma anche un rammarico forte. Da quella partita abbiamo imparato parecchio, lavorando in palestra sugli errori commessi. Fortunatamente potremo contare sul PalaPrata dove esprimiamo un gioco fluido ed efficace che non siamo ancora pienamente capaci di replicare in trasferta. In particolare il servizio e il cambiopalla in casa sono due delle armi migliori a nostra disposizione e speriamo di innescarli a dovere domenica per portare a casa un risultato positivo ».

Nicola Tiozzo (Virtus Aversa)- « Saranno sicuramente due settimane molto importanti per noi e cercheremo di avere attenzione massima su ogni fondamentale. C'è subito Prata, poi la Coppa con Brescia e quindi Fano. Tre partite in 7 giorni. La cosa più importante in questo momento è essere sereni e cercare di interpretare al meglio quello che studiamo. La differenza per uno schiacciatore la fa sicuramente rimanere tranquilli e ripassare mentalmente qualche passaggio, a seconda dell’avversario: se ci sono battitori forti o un buon muro, bisogna prepararsi, ma soprattutto restare sereni e fidarsi delle proprie caratteristiche. Il calore dei tifosi è fondamentale. In queste partite casalinghe ci serve il loro supporto: nell’ultima partita l’abbiamo sentito e ci ha aiutato molto. Ci fa sentire più vicini alla città e sicuramente sarà un valore aggiunto. Invito quindi tutti al palazzetto: noi siamo carichi e pronti a dare il massimo ».

Consar Ravenna - Banca Macerata Fisiomed MC

Sesto incontro tra Consar Ravenna e Banca Macerata Fisiomed MC, con i marchigiani avanti nei precedenti per 3 vittorie a 2. Forti della vittoria lampo a Porto Viro e del terzo posto in classifica a -1 dal duo di testa, la formazione romagnola vuole insidiare il primato di Pineto e Prata sfruttando il fattore campo. Dall’altra parte della rete, però, trova un collettivo marchigiano dal grande smalto, grazie al 3-0 imposto a Catania domenica, risultato decisivo per il salto al settimo posto con 18 punti come Fano e Siena. Gli ospiti ritrovano da rivale Samuil Ivanov Valchinov, a Macerata lo scorso anno. Nella Consar Manuel Zlatanov è a 11 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Filippo Bartolucci a 9 attacchi vincenti dai 100 stagionali. Sul fronte marchigiano Marco Novello cerca il 100° attacco vincente in stagione, Denis Karyagin è a 15 punti dai 300 stagionali, Bara Falla a 4 muri dai 300 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Samuil Ivanov Valchinov a Macerata nel 2024/25

Federico Giacomini (Consar Ravenna)- « Sarà una partita difficile contro una squadra con valori importanti e due schiacciatori bulgari molto forti. Dopo due trasferte torniamo a giocare nel nostro palazzetto e vogliamo sfruttare il fattore campo. La vittoria a Porto Viro ci ha permesso una settimana di lavoro più tranquilla e serena, in cui stiamo spingendo molto sulle varie situazioni di gioco. Ci stiamo preparando per affrontare Macerata con l'obiettivo di fare punti e la voglia anche di prenderci la rivincita della sconfitta subita in casa loro ».

Davide Diaferia (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Veniamo da due vittorie consecutive che fanno bene al morale, ma ora non conta. A Ravenna servirà dare il massimo e lottare su ogni pallone in una partita che sarà certamente complessa. Per quanto riguarda poi il giocare in un altro ruolo, cerco sempre di essere il più positivo possibile e aiutare tutto il gruppo sia in allenamento che in partita ».

Sviluppo Sud Catania - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Dopo tre tentativi andati a vuoto, in cui al massimo è arrivato un punto casalingo, Sviluppo Sud Catania prova a spezzare il tabù della vittoria contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena e lo fa sul proprio campo in una sfida ricca di ex, tra cui: Carmelo Gitto e Riccardo Pinelli da una parte, Luigi Randazzo (partita n. 300 in carriera) dall’altra. Inoltre, coach Paolo Montagnani ha allenato Siena nel biennio 2021/22-2022/23. In classifica le due squadre sono separate da 2 soli punti: Catania è undicesima a quota 16, Siena viaggia a braccetto con Macerata e Fano a 18 punti. Entrambe hanno steccato dopo il giro di boa: gli etnei nella tana di Banca Macerata, i toscani tra le mura amiche in quattro set contro Pineto. Nel team di casa Nicolò Volpe è alla centesima gara in Serie A2 e può superare la barriera dei 500 punti nella categoria, ora a -12. Tra i senesi Marco Bragatto è a 11 attacchi vincenti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Carmelo Gitto a Siena nel 2019/20; Riccardo Pinelli a Siena nel 2021/22, 2022/23; Mohammadjavad Manavinezhad a Acicastello nel 2023/24, 2024/25; Luigi Randazzo a Acicastello nel 2023/24 - Allenatori: Paolo Montagnani a Siena nel 2021/22, 2022/23

Carmelo Gitto (Sviluppo Sud Catania)- « Sicuramente non è un momento facile. Possiamo uscirne solo uniti, insieme, lavorando tanto e duramente, restando concentrati. Conosciamo il nostro gioco e il livello che può avere. Dobbiamo andarlo a ricercare palla dopo palla e soprattutto non dobbiamo farci angosciare dagli errori. A questo livello è la cosa principale. Serve serenità nella testa, anche se il momento non è dei migliori. Lavorare a testa bassa e uscirne piano piano, palla dopo palla ».

Roberto Mastrangelo (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « A Catania sarà una partita difficile ma sappiamo bene che il nostro obiettivo deve essere quello di cercare di fare punti contro qualunque avversario. Mi aspetto una partita lottata e tirata anche a Catania, noi dovremo dare il meglio. Il match appena giocato contro Pineto deve darci la consapevolezza di potercela giocare contro tutti ».

Essence Hotels Fano - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Al PalaAllende Essence Hotels Fano cerca il primo successo contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, che vuole prolungare la tradizione favorevole di tre successi in altrettanti incroci. L’ultimo in Lombardia nel girone di andata, con affermazione in quattro set sul proprio campo. In classifica i marchigiani sgomitano con Macerata e Siena nel terzetto a 18 punti dopo i 3-1 corsaro sul campo di Taranto, mentre i Tucani sono quinti, con 1 punto di ritardo dalla quarta piazza e a -3 dal podio, dopo la prova di forza interna con il massimo scarto contro Sorrento. Nelle Marche l’ex Manuele Lucconi (13 attacchi vincenti ai 2.000 in carriera e 23 punti ai 200 stagionali), cerca il suo punto n. 1.000 in Serie A2. Tra i padroni di casa Pietro Merlo è a 7 sigilli dai 500 in Serie A2, Maksym Tonkonoh è a 5 attacchi vincenti dai 200 stagionali, mentre a Federico Roberti mancano 7 attacchi vincenti per i 100 stagionali e 18 per i 1.000 in carriera. Sul fronte opposto Oreste Cavuto cerca il punto n. 200 in stagione, Roberto Cominetti è a 12 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Manuele Lucconi a Fano nel 2020/21

Pietro Merlo (Essence Hotels Fano)- « Finalmente abbiamo trovato una certa continuità di gioco, arriviamo al tour de force di partite dopo aver portato a casa punti pesanti (Ravenna, Lagonegro e Taranto). Da Brescia in poi ora sono prove quasi proibitive, ma siamo carichi e fiduciosi. Siamo più maturi e consapevoli, vogliamo imporre il nostro gioco, ma siamo capaci anche di andare sotto e recuperare, vedi Lagonegro. Brescia è una squadra di altissimo spessore tecnico, cercheranno di portare via l’intera posta in palio, noi dovremo essere tranquilli e consapevoli dei nostri mezzi. Fondamentale sarà l’apporto del pubblico, grazie al quale possiamo spingerci oltre i nostri limiti. Siamo consapevoli che quest’anno abbiamo fatto meglio fuori casa, ma vogliamo fare altrettanto bene in casa ».

Simone Tiberti ( II Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Fano è una squadra in salute che viene da tre vittorie consecutive, delle quali una per 3-2 a Ravenna...Ci aspetta di certo una partita difficile in un palazzetto caldo e contro un sestetto che, opposto a parte, ha tanta esperienza. Noi dovremo essere più incisivi al servizio, di quanto lo siamo stati nelle ultime trasferte, e gestire bene i momenti di difficoltà che sicuramente arriveranno domenica ».

Romeo Sorrento - Prisma La Cascina Taranto

Dopo un turno deludente, Romeo Sorrento e Prisma La Cascina Taranto hanno lo stesso proposito in vista del posticipo: rialzarsi subito e proseguire la marcia. I padroni di casa, decimi con 17 punti all’attivo, sono tornati a mani vuote dalla trasferta a Brescia, mentre gli ionici sono caduti in quattro set sul proprio campo contro Fano e occupano la dodicesima posizione a -2 dai sorrentini. L’unico faccia a faccia, nel girone di andata, ha premiato il collettivo pugliese tra le mura amiche, ma questa volta si gioca al PalAtigliana con in palio punti pesanti. Da una parte Preslav Petkov è a 4 punti dai 100 stagionali e Stefano Patriarca è a 5 muri dai 500 nella categoria; dall’altra Oleg Antonov è a 13 punti dai 500 in Serie A2 e a 12 attacchi vincenti ai 1.500 nelle stagioni regolari, mentre Marco Pierotti è a 10 punti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prisma La Cascina Taranto)

EX: Nessuno

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Domenica finalmente si torna in casa dopo un ciclo terribile che ci ha visti affrontare le migliori squadre del campionato. Taranto è una squadra forte e con nomi importanti, sicuramente il valore della rosa non rispecchia la classifica attuale, hanno cambiato tanto durante la stagione e ora hanno trovato la quadra. Noi dal canto nostro siamo consapevoli di non essere nel nostro miglior momento e vogliamo davanti al nostro pubblico sovvertire la rotta, contiamo di recuperare qualche acciaccato, e con la spinta del Palatigliana delle grandi occasioni di ritornare a fare punti in una gara che si annuncia intensa e combattuta ».

Luca Lorusso (Prisma La Cascina Taranto)- « Mi aspetto una partita intensa, contro una squadra che soprattutto in casa sa mettere pressione. Dovremo essere bravi a reggere l’impatto iniziale. Affronteremo questa trasferta con grande determinazione, pensando al nostro gioco e cercando di essere continui fin dai primi scambi ».

PROGRAMMA 2ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 17 gennaio 2026, ore 18.00

Abba Pineto – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Cruccolini Beatrice, Di Bari Pierpaolo

Domenica 18 gennaio 2026, ore 16.00

Campi Reali Cantù – Rinascita Lagonegro Arbitri: Venturi Giuliano, Pernpruner Marco

Domenica 18 gennaio 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Virtus Aversa Arbitri: Lentini Gianmarco, Nava Stefano

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Chiriatti Stefano, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Cecconato Luca, Jacobacci Sergio

Domenica 18 gennaio 2026, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Vecchione Rosario, Angelucci Claudia

Domenica 18 gennaio 2026, ore 19.00

Romeo Sorrento – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Pazzaglini Marco, Merli Maurizio

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 32, Tinet Prata di Pordenone 32, Consar Ravenna 31, Virtus Aversa 29, Gruppo Consoli Sferc Brescia 28, Rinascita Lagonegro 22, Banca Macerata Fisiomed MC 18, Essence Hotels Fano 18, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 18, Romeo Sorrento 17, Sviluppo Sud Catania 16, Prisma La Cascina Taranto 15, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 10, Campi Reali Cantù 8.