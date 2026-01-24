Dopo due ore di battaglia Lagonegro vince sul campo di Brescia

LUMEZZANE (BRESCIA) –Tante emozioni nell'anticipo della terza giornata di ritorno fra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Rinascita Lagonegro con i lucani che si impongono, dopo ore e venti di gioco, al tie break 2-3 (25-19 23-25 17-25 25-21 11-15) centrando la terza vittoria consecutiva, confermando uno straordinario momento di forma nonostante le fatiche ravvicinate di Coppa Italia e riscattando la sconfitta della sfida di andata a Villa d’Agri.

Una vittoria “di lusso”, la terza contro una big del campionato dopo quella con la Virtus Aversa nel girone d’andata e Tinet Prata di Pordenone nel ritorno, arrivata al termine di una gara durissima in cui i ragazzi di Waldo Kantor hanno dimostrato di crederci di più, stringendo i denti anche quando la stanchezza, gli acciacchi e le difficoltà sembravano prendere il sopravvento.

Eppure, l’avvio faceva presagire tutt’altro scenario. Brescia parte fortissimo, sospinta dal servizio micidiale del temibile palleggiatore Mancini (tre ace nel primo set) e dagli attacchi di Cominetti e Lucconi, controlla senza affanni e chiude 25-19.

La reazione biancorossa è immediata e prepotente. Nel secondo set salgono l’efficienza a muro e le percentuali al centro di Tognoni (6 punti) e Arasomwan (9), ma soprattutto sale in cattedra Giacomo Raffaelli, migliore in campo e protagonista di una prestazione di grande personalità da ex (23 punti e un notevole 54% in attacco). Lagonegro tocca il massimo vantaggio sul 12-17 (+5), lo amministra con lucidità negli scambi successivi e contiene il ritorno dei lombardi, chiudendo 25-23.

Il terzo set è un vero e proprio monologo biancorosso. Sperotto incide a servizio, Tognoni si fa sentire ancora da posto tre, Armenante e Cantagalli risultano incontenibili in attacco, con Arasomwan e Raffaelli a completare l’opera nel finale: 25-17 e inerzia completamente ribaltata.

L’altalena emotiva prosegue nel quarto parziale. La Gruppo Consoli, spinta anche dal pubblico di casa, prova a rientrare in gara. In questo contesto, un fastidio alla tibia costringe Cantagalli ad alzare bandiera bianca, Kantor è costretto così a ridisegnare l’assetto rinunciando all’opposto e inserendo Mastracci. Gli ace di Mancini e Tondo tengono in vita i lombardi, Lagonegro si aggrappa all’esperienza di Raffaelli, ma il set resta nervosissimo e va ai padroni di casa: 25-21.

Il tie break è un concentrato di tensione ed equilibrio. Punto a punto fino alla fine, con la Rinascita che nei momenti decisivi mostra più fame, più coraggio e più voglia di vincere. I due sigilli consecutivi di Mastracci, l’ace di Raffaelli e l’attacco vincente di Armenante chiudono la sfida e fanno esplodere la gioia biancorossa.

Formazione tipo per coach Zambonardi: Mancini regista, Lucconi opposto, Cominetti-Cavuto schiacciatori-ricevitori, Tondo-Berger centrali, Rossini a presidiare la seconda linea.

Kantor conferma l’assetto visto anche mercoledì a Ravenna, con Sperotto e Cantagalli a comporre la diagonale palleggiatore-opposto, Armenante e Raffaelli in banda, Arasomwan e Tognoni al centro, capitan Fortunato libero.

L’inizio della Rinascita è alquanto negativo, complici le fatiche più che altro emotive di Coppa. Tolti due muri di Tognoni e Raffaelli rispettivamente su Berger e Lucconi (2-2 e 4-5), Brescia mette subito il piede sull’acceleratore con Lucconi (7-5) e soprattutto Mancini, autore di tre ace che la fanno volare, insieme ad altri punti e in pochi minuti, sul 15-7. A poco servono il muro di Tognoni su Lucconi (17-9) e la pipe di Raffaelli (19-11) per spezzare l’inerzia del parziale. Uno scatto d’orgoglio arriva sul finale con il primo tempo di Tognoni (23-17), l’ace di Raffaelli (23-18) e il monster block di Cantagalli su Cavuto (23-19). Il 25esimo punto arriva con un errore in attacco di Armenante.

Lagonegro reagisce alla grande nel secondo capitolo. Tognoni e Raffaelli sfruttano in freeball due gran servizi di un ispirato Sperotto (9-10), Armenante blocca Lucconi a muro per l’11-12, poi ottiene il break (12-14) con un elegante pallonetto. I ragazzi di Kantor giocano una gran pallavolo e mettono alle corde i tucani: Armenante e Arasomwan sono implacabili a muro su Lucconi e Cominetti e ottengono il massimo vantaggio a 5 punti (12-17), Raffaelli è perfetto nel bloccare Cavuto in attacco (18-22), Arasomwan – gran partita la sua – chiude in primo tempo (23-25) un set eccellente.

La fame di punti non si arresta nel terzo set: Raffaelli sfrutta ancora il potente servizio di Sperotto per firmare il primo break (0-2), lo stesso palleggiatore veneto fa sentire la sua presenza anche a muro (6-8), cosi come l’imperiale Tognoni su Cavuto (6-10). E’ il solito Mancini dai nove metri a tenere a galla Brescia (10-12), ma nulla può contro il talento coriaceo di Arasomwan al centro, prima a muro su Berger (11-15), poi in primo tempo per il 12-17. La Rinascita sfrutta i tanti errori in attacco dei lombardi e gestisce il margine fino alla fine, non prima di aver ammirato uno splendido attacco di Raffaelli per il 15-23. Il parziale si chiude con l’errore di Mancini a servizio: 17-25

La certezza di aver portato almeno un punto a casa scioglie un po’ la Rinascita, che si vede costretta anche a rinunciare a bomber Cantagalli sofferente alla tibia. Kantor gioca la carta Mastracci, che tanto bene aveva fatto nella partita di andata. L’inizio sembra confortante (5-8, mani out di Raffaelli), ma Brescia tira fuori l’orgoglio della grande squadra. Mancini torna a spingere a servizio (14-11), Cominetti e Cavuto attaccano a tutto braccio (18-15), Tondo si ricorda di essere un ottimo centrale (19-16). Negli scambi finali, complice la stanchezza di una partita davvero logorante, affiora un po’ di nervosismo: ne sa qualcosa Raffaelli, che si becca il cartellino rosso dal primo arbitro Jacobacci e consegna il punto decisivo del set (25-21), vanificando un ace di Armenante.

Placati gli animi, il tie break è tutto un gioco di equilibri sottili. Tondo e Cominetti provano lo scatto (8-7), ma la Rinascita è viva e lo dimostra nelle battute finali e, di fatto, decisive. Mastracci firma due gran punti, il 9-11 e il 10-12, Raffaelli impreziosisce la sua gigantesca performance con l’ace del 10-13, Armenante ottiene il match point (10-14) con un attacco imprendibile. Mancini, proprio lui, viene tradito dal suo fondamentale migliore nel momento del bisogno: errore dai nove metri, 11-15 e tripudio biancorosso.

Con questo successo. Lagonegro sale a 27 punti in classifica, morale alle stelle e fiducia sempre più crescente. Il calendario, sulla carta, concede un mezzo sorriso: domenica 1 febbraio, al Palasport di Villa d’Agri, arriva Porto Viro, penultima della classe. Ma questo campionato, così imprevedibile, bello ed emozionante, sta insegnando una lezione chiara: nessun avversario può essere sottovalutato.

I protagonisti-

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Già dal finale del primo set, nonostante il nostro buon avvio, Lagonegro ha visto che sbagliando poco poteva raccogliere frutti nell’attesa di qualche imprecisione da parte nostra, che è arrivata. Invece di ripartire con più lucidità, siamo caduti nel tranello delle provocazioni sotto rete e il nervosismo ci ha portato ad aumentare le sbavature. Peccato, spero ci serva da lezione: siamo una squadra più tecnica e di esperienza che avrebbe dovuto reagire con quelle armi, oggi invece siamo stati ingenui ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA - RINASCITA LAGONEGRO 2-3 (25-19 23-25 17-25 25-21 11-15) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Rossini (L), Cech 0, Cavuto 17, Solazzi 0, Tondo 11, Cominetti 12, Cargioli 0, Mancini 7, Bettinzoli 0, Berger 4, Lucconi 22. Non entrati: Franzoni (L), Zambonardi, Ghirardi All.Zambonardi

RINASCITA LAGONEGRO: Fortunato (L), Arasomwan 8, Esposito 0, Raffaelli 23, Cantagalli 8, Tognoni 6, Armenante 9, Sperotto 2, Mastracci 4, De Angelis (L). Non entrati: Pegoraro, Andonovic, Sanchi All.Kantor

ARBITRI: Jacobacci, Cruccolini

Durata set: 26' 36' 30' 32' 17'; Tot: 141′