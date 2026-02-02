Guilherme Maia, nuovo regista per Taranto

TARANTO -La Prisma La Cascina Taranto Volley ha ingaggiato il regista 23enne portoghese Guilherme Bragança Sapage de Barbosa Maia, talentuoso palleggiatore pronto a dare un contributo valido al ritmo e visione nel gioco rossoblù. L’arrivo di Maia a Taranto rappresenta una scommessa interessante per la Prisma La Cascina: un giovane palleggiatore con solide basi tecniche, una buona dose di personalità e una visione tattica che può aiutare il gruppo a esprimere il proprio potenziale nel campionato di Serie A2 Credem Banca, si unirà nel reparto palleggiatori affiancando Matteo Lusetti e il giovane Maiorano a disposizione già da questa settimana.

La società ionica, sempre attenta a equilibrare esperienza e prospettiva giovanile, ha investito nel regista portoghese con la prospettiva di imprimere qualità alla manovra e di crescere ulteriormente nel contesto competitivo italiano.

LA CARRIERA-

Nato il 24 maggio 2002 a Espinho, in Portogallo. Alto 185 cm, Maia porta con sé un patrimonio di volley costruito grazie a un percorso internazionale e familiare unico. Figlio d’arte – il padre Miguel Maia, leggenda del volley lusitano con una carriera costellata di successi e riconoscimenti – ha respirato pallavolo fin da bambino e ha trasformato questa eredità in una passione personale, lavorando per fare la differenza in campo.

Prima di approdare in Italia, Maia ha maturato esperienza soprattutto con AA Espinho nel campionato portoghese, squadra nella quale ha consolidato il suo ruolo di regista.

Nel 2023/24 ha vissuto una stagione all’estero con il Cambrai Volley in Francia, un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con nuovi stili e dinamiche di gioco, accrescendo maturità tattica e capacità di lettura del gioco.

Capace di gestire con calma e visione i ritmi di una partita, Guilherme è un palleggiatore moderno: rapido nella distribuzione, attento alle fiammate offensive e determinante nel sincronizzare al meglio le varie opzioni di attacco.

Guilherme ha indossato la maglia della sua nazionale ai Giochi Universitari (Universiadi), torneo tenutosi a luglio a Berlino, aggiungendo un’esperienza internazionale al suo curriculum e dimostrando di sapersi confrontare con atleti di varie nazioni e stili di gioco. Ha ancherappresentato il Portogallo nella Nazionale A nel beach volley.

Le parole di Guilherme Bragança Sapage de Barbosa Maia

« Sono felice di raggiungere Taranto: le mie aspettative sono quelle di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi collettivi e, a livello personale, mi aspetto di poter migliorare in questo brillante campionato grazie all’aiuto dei miei compagni di squadra e dell’allenatore ».