La Tinet vince a Macerata e rafforza il primato

Un successo tutt’altro che semplice per i friulani, arrivato dopo le fatiche infrasettimanali di Coppa e con soli due allenamenti per preparare la gara. Su un campo storicamente ostico e contro un avversario sempre difficile, i ragazzi di Prata hanno dimostrato ancora una volta solidità, freddezza e grande capacità di reazione nei momenti più complicati. Tre punti pesantissimi che permettono alla Tinet di mantenere saldamente la testa della Serie A2, confermando personalità e maturità anche quando la partita si fa infuocata. Quella personalità simboleggiata da Jernej Terpin, premiato come MVP della contesa. Gamba è indiavolato nei primi frangenti. 3 punti per lui e 0-3 per Prata. Risponde Diaferia per i maceratesi. Dopo alcuni scambi caratterizzati da un po’ di errori al servizio da una parte all’altra Gamba mette il lungolinea del 7-10. La Tinet mantiene il vantaggio e Alberini mette in temperatura anche i centrali Katalan e Fusaro: 11-15. Prendono ritmo i gialloblù e anche Terpin bombarda la retroguardia avversaria. Ernastowicz si esibisce al servizio: 11-17. Ace di fioretto da parte di Terpin: 14-21. Funziona bene anche la pipe di Ernastowicz. E’ il polacco che manda la contesa a set point: 16-24. Errore al servizio di Fall, certificato dal videocheck e 17-25 finale.

A rompere l’equilibrio nel secondo è un murone di Katalan su Fall: 2-3. Reazione di Macerata che a muro stoppa Gamba: 7-5. Pareggia Katalan al servizio. Ernastowicz blocca a muro l’ex di giornata Novello ed è +2 per i gialloblù: 8-10. Pareggia nuovamente Macerata in una gara ad elastico. Ernastowicz incappa qualche volta di troppo nel muro dei padroni di casa: 15-13. Nuovo immediato pareggio della Tinet. Diaferia però è in giornata a muro e rimanda avanti i suoi con un nuovo break. Si arriva alle fasi finali del parziale e Fusaro propizia il riavvicinamento con un muro su Novello: 20-19. Non riesce a ricucire Prata e Macerata va a set point: 24-22. Gamba annulla la prima possibilità. La chiude Novello: 25-23

Cerca la riscossa immediata Prata sul turno di battuta di Alberini: 0-2. Mette l’ace anche Fusaro: 2-5. La battuta di Prata è un fattore. Quella corta di Gamba marca il 3-8. Si esalta Katalan a muro: 3-9. Funziona tutto tra i Passerotti e la squadra si esalta. Ace di Ernastowicz e la Tinet vola 4-12. Macerata non demorde: 9-13 e time out di Di Pietro. Al rientro i suoi tornano a macinare subito gioco: 9-16. Ernastowicz segna il punto 20 dei suoi, i marchigiani sono sei lunghezze dietro. Diaferia cannoneggia al servizio e il vantaggio si assottiglia 18-21. Errore al servizio di Karyagin e set point Tinet: 20-24. Fusaro blocca la strada a Fall: 20-25.

Prova a scappare subito la Tinet anche nel quarto parziale, con l’ace di Gamba: 2-4. Il mani fuori di Ernastowicz cerca di lanciare Prata nell’allungo importante: 9-14. Katalan stoppa Novello a muro: 10-16. Viene imitato da Terpin: 14-20. Il muro marchigiano favorisce il rientro e Di Pietro stoppa tutto sul 17-20. Imprecisioni gialloblù in attacco e i padroni di casa sono lì: 20-21. L’ace di Novello segna il 21-21. Ernastowicz trova un cambio palla fondamentale e poi Gamba marca l’ace del 21-23. Nuova parità a quota 23. Ernastowicz porta la Tinet a match point. Poi il polacco sbaglia la servizio e si va ai vantaggi. Murone di Fusaro che chiude la gara 24-26

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED – TINET PRATA DI PORDENONE 1-3 (17-25, 25-23, 20-25, 24-26)

BANCA MACERATA FISIOMED: Fabi, Novello 11, Pedron 3, Garello, Fall 4, Diaferia 10, Ambrose, Zhelev 7, Gabbanelli (L), Karyagin 11, Dolcini (L), Talevi, Becchio. All: Giannini

TINET PRATA DI PORDENONE: Katalan 7, Alberini 1, Sist, Benedicenti (L), Pillon, Scopelliti, Ernastowicz 15, Aiello (L), Meneghel, Terpin 20, Umek, Bruno, Gamba 15, Fusaro 10. All: Di Pietro

ARBITRI: Venturi, Cruccolini

Durata set: 23′, 28′, 28′, 31′. Tot: 110′.