Il 6° turno prende il via con Porto Viro-Macerata

ROMA - Nel weekend si giocano le partite della 6a di ritorno della Regular Season di A2 maschile . Si inizia sabato con l'anticipo fra Porto Viro e Macerata, le altre partite andranno in scena domenica 15 febbraio. In classifica Prata di Pordenone guida la graduatoria con 44 punti, seguita da Pineto e Ravenna che sgomitano a quota 38. Nella parte bassa del tabellone Cantù è ultima a 10 punti, mentre spiccano le ultime prestazioni di Porto Viro, ancora tredicesima dopo il 5° turno, ma reduce da tre vittorie di fila.

A inaugurare la 6ª giornata di ritorno, sabato alle 20.30, sarà la sfida tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che ha trovato continuità, e Banca Macerata Fisiomed MC. Domenica le altre gare. Fischio d’inizio alle 16.00 per Campi Reali Cantù – Prisma La Cascina Taranto, con in palio punti pesanti che equivalgono a ossigeno puro, e Rinascita Lagonegro – Consar Ravenna, confronto tra squadre che lottano nella parte alta del tabellone. Alle 17.00 faccia a faccia tra Gruppo Consoli Sferc Brescia – Sviluppo Sud Catania, squadre a caccia di riscatto dopo un turno negativo. Di scena alle 17.30 la capolista Tinet Prata di Pordenone, che ospita Essence Hotels Fano, rivale reduce da una vittoria convincente in trasferta. Orario canonico delle 18.00 per la partita tra Romeo Sorrento ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, collettivi che domenica scorsa non hanno mosso la classifica. Giù il sipario alle 19.00 con l’appuntamento al PalaVolley S. Maria tra Abba Pineto e Virtus Aversa. Il turno precede l’appuntamento della Del Monte® Coppa Italia Serie A2, che domenica 22 febbraio vedrà sfidarsi, al PalaPrata, Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto.

TUTTE LE SFIDE-

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Banca Macerata Fisiomed MC

Forte di un cambio di passo valso tre successi consecutivi, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro vuole sfruttare il secondo match interno di fila nel sesto confronto con Banca Macerata Fisiomed MC, rivale che ha vinto 3 dei 5 precedenti e si è aggiudicata in tre set il match di andata. Il sodalizio veneto è penultimo in classifica con un punto di ritardo su Taranto e Siena dopo il 3-1 contro Sorrento. I marchigiani, caduti in quattro set contro Prata, sono settimi. L’unico ex in campo è Graziano Maccarone, che nel 2022/23 murava con la maglia di Porto Viro. Da una parte Lorenzo Magliano è a 7 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre a Giulio Pinali ne mancano 20, inoltre Alex Erati è a 12 punti dai 2.000 in carriera. Sul fronte opposto Denis Karyagin è a 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Bara Fall a 4 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 3 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Graziano Maccarone a Porto Viro nel 2022/23

Nicola Mazzon (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Ci aspetta una partita difficile, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco fin da subito e a stare concentrati su ogni punto. Macerata è una squadra ben costruita, con ottime soluzioni in attacco. All' andata hanno vinto nettamente loro, ma adesso vogliamo prenderci la rivincita: giochiamo davanti al nostro pubblico e combatteremo su ogni pallone. Stiamo riuscendo a trovare più continuità rispetto al girone di andata e questo ci sta permettendo di avvicinarci a chi ci precede in classifica. In questo momento ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti, perciò ogni gara è fondamentale e va giocata al massimo per cercare di portare casa il miglior risultato possibile ».

Rusi Zhelev (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Con la Serie A2 davvero così competitiva, secondo me questa partità andrà dalla parte di chi saprà dimostrare più carattere. In trasferta storicamente facciamo sempre molta fatica, quindi il primo obiettivo, fin dal primo punto del match, sarà far capire subito quali sono le nostre intenzioni. Porto Viro è una buona squadra con tanti giocatori di valore; quindi, per noi sarà fondamentale capire il prima possibile chi ci troveremo davanti questo sabato ».

Campi Reali Cantù - Prisma La Cascina Taranto

Vietato sbagliare per Campi Reali Cantù, che insegue il primo successo al sesto tentativo contro Prisma La Cascina Taranto. Ultimi a 10 punti dopo lo stop in tre set a Ravenna, i padroni di casa devono sfruttare l’occasione per accorciare le distanze sugli ionici, undicesimi a +10 a braccetto con Siena e a +1 da Porto Viro dopo il 3-0 contro Brescia. L’unico ex del match è Federico Bonacchi, nel gruppo tarantino due stagioni fa. Da una parte, nella n. 200 di Gabriele Maletto in carriera, Gaetano Penna è a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Matteo Meschiari è a 13 punti dai 200 stagionali. Sul fronte ospite, nel giorno della gara n. 300 di Marco Pierotti, che è a 3 ace dai 300 in Serie A2, Nicola Cianciotta è a 11 attacchi vincenti dai 200 in stagione.

Gabriele Maletto (Campi Reali Cantù). « Sarà un match fondamentale per noi, ci giochiamo gran parte della stagione. Taranto come noi lotta per la salvezza, quindi arriveranno sicuramente molto agguerriti. Noi veniamo da una settimana complicata a livello di organico, ma nessun alibi perché in palestra abbiamo lavorato sempre al massimo, e ancora di più dovremo fare domenica per portare a casa una vittoria. Speriamo che le sfortune abbiano smesso di colpirci, e che un po' di fortuna tocchi pure a noi ».

Oleg Antonov (Prisma La Cascina Taranto)- « Dobbiamo affrontare una partita alla volta senza guardare la classifica e forti delle nostre risorse e capacità, per poter conquistare la vittoria come abbiamo dimostrato con qualsiasi avversario. Cantù è una squadra combattiva e farà di tutto per poter strappare punti salvezza, ci aspettiamo una battaglia ».

Rinascita Lagonegro - Consar Ravenna

Quinta volta sotto rete una contro l’altra per Rinascita Lagonegro e Consar Ravenna, con i romagnoli che hanno sempre preso i tre punti negli scontri diretti. Sesta in classifica con 29 punti, la formazione lucana è tornata da Aversa con un punto, mentre la Consar ha piegato 3-1 Cantù muovendosi di pari passo con Pineto alle spalle della capolista Prata. Tre ex ravennati negli organici dei padroni di casa: Martin Arasomwan, Giacomo Raffaelli, a 5 attacchi vincenti dai 200 stagionali, e Leonardo Sanchi. Un ex per parte negli staff: Waldo Kantor e Saverio Di Lascio. Sul fronte Rinascita Diego Cantagalli è a 25 punti dai 400 stagionali e nella sua partita n. 200 nelle stagioni regolari cerca i 2 ace che lo separano da quota 100 in Serie A2. Tra gli avversari Samuil Valchinov è a 8 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Hristiyan Dimitrov è a 21 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Giacomo Raffaelli a Ravenna nel 2016/17, 2017/18, 2018/19; Leonardo Sanchi a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Waldo Kantor a Ravenna nel 2014/15, 2015/16; Saverio Di Lascio a Lagonegro nel 2016/17

Leonardo Sanchi (Rinascita Lagonegro)- « La partita di Aversa ci ha lasciato dentro sensazioni molto positive: al di là del risultato, abbiamo dimostrato carattere e qualità, e da lì vogliamo ripartire. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità, curando ogni dettaglio, perché sappiamo quanto sia importante arrivare pronti a una sfida del genere. C’è entusiasmo nel gruppo e si percepisce la voglia di misurarci ancora una volta contro una squadra di alto livello come Ravenna. Per me sarà inevitabilmente una gara speciale, visto il mio percorso nel settore giovanile ravennate, che ha contribuito alla mia crescita. Però oggi la mia testa e il mio cuore sono totalmente a Lagonegro: sono a disposizione per aiutare la squadra a conquistare un risultato positivo. In casa abbiamo costruito gran parte delle nostre certezze e, con l’energia del nostro pubblico a sostenerci, possiamo alzare ulteriormente il livello della nostra prestazione ».

Filippo Bartolucci (Consar Ravenna)- « Stiamo ritrovando l'energia e lo smalto del girone d'andata e anche la qualità del nostro gioco. Puntiamo ad affrontare al meglio queste ultime partite che restano per finire la Regular Season. Ci aspetta adesso una trasferta piena di insidie contro una squadra che conosciamo bene, così come loro conoscono bene noi, per esserci già affrontati due volte in questa stagione. Dovremo fare molta attenzione perchè hanno dimostrato in quelle gare di avere armi per metterci in difficoltà e stanno comunque disputando un bel campionato. Ogni match, in questo momento della stagione, è fondamentale ai fini della classifica: il nostro obiettivo è continuare a cercare di fare più punti possibile ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Sviluppo Sud Catania

Match del riscatto per Gruppo Consoli Sferc Brescia e Sviluppo Sud Catania, squadre reduci da un 5° turno negativo e in parità (3 a 3) nel bilancio dei precedenti dopo il successo interno al tie-break degli etnei all’andata. I tucani, caduti in tre set a Taranto, sono slittati al quinto posto con un punto in meno di Aversa. Il team siciliano, battuto in casa per 3-1 da Pineto, è rimasto ancorato in nona posizione, ma ora ha un solo punto di vantaggio su Fano. Gli ospiti ritrovano due ex da rivali, Alessandro Tondo e Manuele Lucconi, quest’ultimo a 6 punti dai 300 stagionali, a 20 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari e a 21 attacchi vincenti dai 1.000 in Serie A2, inoltre Oreste Cavuto è a 9 punti dai 300 stagionali, Roberto Cominetti cerca l’ace n. 300 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti, nel giorno della 100ª gara in carriera di Cosimo Balestra, Riccardo Pinelli è a 1 ace dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Sviluppo Sud Catania)

EX: Manuele Lucconi a Acicastello nel 2021/22, 2024/25; Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Filippo Mancini (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Domenica ci attende una partita molto impegnativa: abbiamo sofferto parecchio all’andata e ci aspettiamo lo stesso al San Filippo, dove Catania arriverà determinata a fare punti, gli stessi che vogliamo noi. Stiamo lavorando con tranquillità e ci stiamo allenando bene per invertire il trend negativo delle ultime due gare. Il nostro pubblico saprà darci una mano sostenendoci con il calore che conosciamo e che ricambieremo mettendo in campo tutto quel che abbiamo ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Contro Pineto ci prendiamo una discreta prestazione. Per alcuni tratti abbiamo giocato anche meglio di loro e nel quarto set siamo andati punto a punto, vicini a portare a casa qualcosa di importante. Questo è un segnale positivo. Detto questo, in questa fase del campionato le buone prestazioni non bastano a muovere la classifica. Dobbiamo assolutamente fare punti nelle prossime partite. La graduatoria è molto corta: siamo a un punto dai Play Off, ma anche a pochi punti dalla zona pericolosa. Serve massima attenzione a quello che succede sopra e a quello che succede sotto. A Brescia sarà una gara difficile ».

PRECEDENTI: 5 (5 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Federico Bonacchi a Taranto nel 2023/24

Tinet Prata di Pordenone - Essence Hotels Fano

Decimo capitolo delle sfide tra Tinet Prata di Pordenone ed Essence Hotels Fano, con i friulani avanti 7 a 2 nei precedenti e corsari in tre set all’andata sul campo del team marchigiano. La formazione di casa guida la classifica a +6 dalle prime inseguitrici e viene dal blitz in quattro set nella tana di Macerata, mentre il gruppo fanese, alla seconda prova esterna di fila, ha centrato un colpo gobbo in tre set a Santa Croce sull’Arno contro Siena e ora è decima con un solo punto di ritardo su Catania. Da una parte Jernej Terpin è a 10 punti dai 300 stagionali e a 8 attacchi vincenti dai 2.500 in Serie A2, mentre Kristian Gamba è a 17 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 8 punti dai 3.000 in Serie A2. Dall’altra l’obiettivo dei 200 punti stagionali dista 6 sigilli per Jan Fornal e 8 sigilli per Pietro Merlo, mentre Federico Roberti è a 5 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e a 18 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Samuele Meneghel (Tinet Prata di Pordenone)- « Questa partita arriva subito prima della Finale di Coppa Italia, ma noi dovremo essere bravi a focalizzarci sul nostro prossimo avversario che è Fano. Ci stiamo preparando a dovere anche perchè sappiamo che affronteremo una squadra in salute, reduce da una bella vittoria e che verrà a Prata con grandi stimoli. Dopo il tour de force della scorsa settimana siamo fortunatamente riusciti a riposarci anche mentalmente e adesso siamo carichi per affrontare questa nuova sfida di campionato ».

Federico Roberti (Essence Hotels Fano)- « Andiamo a Prata per vincere, sarà un banco di prova importante perché cercheremo di capire il nostro livello di gioco. Prata è attrezzata tecnicamente ed una squadra compatta, ci dobbiamo provare e fare il possibile per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo lottare su ogni pallone come contro Siena e tenere il livello ancora più alto, oltre a giocare di squadra ».

Romeo Sorrento - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Seconda sfida assoluta tra Romeo Sorrento ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo il rocambolesco successo esterno al tie-break dei campani nella partita di andata. Reduce dal giro a vuoto in quattro set sul campo di Porto Viro, la formazione sorrentina lotta a metà classifica a pari punti con Macerata. Dopo la sconfitta interna con il massimo scarto contro Fano, Siena si ritrova a pari punti con Taranto, ma con una vittoria in meno degli ionici, e con una sola lunghezza di vantaggio proprio su Porto Viro, penultima, che ora però tallona i Lupi a caccia del sorpasso. L’unico ex del match è Stefano Patriarca, nel 2016/17 a Siena e ora pronto a sfidare il passato nella sua partita n. 500 in carriera. Da una parte, nel giorno della presenza n. 100 in carriera di Mariano Gargiulo, il suo compagno di squadra Vicente Parraguirre è a 2 punti dai 200 nella Regular Season 2025/26, mentre Alberto Pol è a 21 attacchi vincenti dai 200 stagionali. Tra gli ospiti Luigi Randazzo è a 21 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Marco Bragatto è a 11 attacchi vincenti dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Romeo Sorrento)

EX: Stefano Patriarca a Siena nel 2016/17

Stefano Patriarca (Romeo Sorrento)- « Già da lunedì ci siamo lasciati alle spalle la partita di Porto Viro dove secondo me comunque abbiamo espresso un'ottima pallavolo, forse meritavamo qualcosina in più per come abbiamo lottato. Siena è una squadra in cerca di punti, affamati come lo siamo anche noi, sarà una battaglia e noi cercheremo di mantenere il nostro fortino inviolato. Noi dobbiamo mettere in campo l'identità di questa squadra, che non si arrende mai, reagisce sempre ad ogni difficoltà, trova sempre degli spunti per mettere in difficoltà gli avversari. In questo campionato ci vuole un po' più di lucidità nei momenti importanti, cercare di sbagliare il meno possibile e di giocare più da squadra. Voglio un palazzetto pieno perchè sta diventando un fattore in questo campionato grazie ai nostri tifosi ».

Abba Pineto - Virtus Aversa

Chiusura in bellezza con il big match tra Abba Pineto e Virtus Aversa, che si sfidano per la 13ª volta. Gli abruzzesi sono in vantaggio nei precedenti con 7 vittorie a 5, ma l’ultimo incrocio ha visto la vittoria casalinga dei campani con il massimo scarto. Capace di espugnare 3-1 Catania, Pineto è seconda a braccetto con Ravenna, mentre Aversa è quarta a –4 dai rivali di giornata dopo la vittoria interna al tie-break su Lagonegro. Gli ospiti ritrovano due ex da avversari: in campo il centrale Stefano Trillini, nello staff di casa il secondo allenatore Rosario Angeloni. Sul fronte Abba Matheus Krauchuk Esquivel è a 10 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26, mentre a Karli Allik ne mancano 5 per i 200 ed è a 13 punti dai 1.000 in Serie A2. Inoltre Paolo Di Silvestre è a 14 punti dai 300 stagionali e a 15 punti dai 2.500 in carriera. Sul fronte Virtus Francesco Guerrini è a una gara dalle 100 giocate in carriera, Alessio Tallone è a 16 punti dai 300 stagionali, mentre ad Andrea Mattei ne mancano 7 per i 200 in stagione.

PRECEDENTI: 12 (7 successi Abba Pineto, 5 successi Virtus Aversa)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22 - Allenatori: Rosario Angeloni a Aversa nel 2020/21, 2021/22

Lorenzo Calonico (Abba Pineto)- « Venivamo da due sconfitte in campionato e dovevamo interrompere la striscia negativa. A Catania non è stata la migliore partita sotto il profilo tecnico, perché oggettivamente ci sono state alcune imperfezioni, però portare a casa la posta in palio quando si giocano questo tipo di partite significa essere attaccati all’obiettivo sotto il profilo mentale. Per questo, credo che sia stata una trasferta più che positiva. Contro Aversa sarà una gara dal profumo di Play-Off, con la possibilità di riscattarci dopo l’andata e in un momento in cui si respira certamente entusiasmo. Non devo essere io a presentare Aversa come una squadra forte: lo è per fama e perché ha iniziato il campionato con obiettivi ben precisi. Non stanno vivendo il loro momento migliore, ma questo non ridimensiona le difficoltà della partita. Tutt’altro, anche in considerazione dell’imbattibilità casalinga che noi abbiamo perso contro Brescia. Questo significa che anche noi siamo più vulnerabili in casa e siamo certi che Aversa verrà qui per provare a replicare quanto fatto da Brescia ».

PROGRAMMA E ARBITRI-DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14 febbraio 2026, ore 20.30

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Scotti Paolo, Cecconato Luca

Domenica 15 febbraio 2026, ore 16.00

Campi Reali Cantù – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Vecchione Rosario, Gasparro Mariano

Domenica 15 febbraio 2026, ore 16.00

Rinascita Lagonegro – Consar Ravenna Arbitri: Chiriatti Stefano, Gaetano Antonio

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Marotta Michele, Manzoni Barbara

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Essence Hotels Fano Arbitri: Faia Riccardo, Lentini Gianmarco

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Romeo Sorrento – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Jacobacci Sergio, Merli Maurizio

Domenica 15 febbraio 2026, ore 19.00

Abba Pineto – Virtus Aversa Arbitri: Colucci Marco, Russo Roberto

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 44, Abba Pineto 38, Consar Ravenna 38, Virtus Aversa 34, Gruppo Consoli Sferc Brescia 33, Rinascita Lagonegro 29, Banca Macerata Fisiomed MC 24, Romeo Sorrento 24, Sviluppo Sud Catania 23, Essence Hotels Fano 22, Prisma La Cascina Taranto 20, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 20, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 19, Campi Reali Cantù 10.