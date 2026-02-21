Marco Bonitta è il nuovo allenatore di Fano
FANO (PESARO)-Marco Bonitta torna in sella nel campionato di A2. Il titolato tecnico ravennate è stato ingaggiato dall' Essence Hotels Fano in vista del finale di stagione. Bonitta prende il posto di Daniele Moretti che la società ha sollevato dall'incarico nella giornata di ieri.
Il nuovo allenatore, ha diretto ieri il primo allenamento al Palas Allende.
LA CARRIERA-
Coach Bonitta, classe 1963, può contare su un palmares di assoluto livello, dove spicca su tutti il campionato del mondo vinto con la nazionale italiana femminile nel 2002.
Oltre al Mondiale ha vinto anche due scudetti e due Coppe dei Campioni.
La sua ultima esperienza italiana lo ha visto sulla panchina di Ravenna in A2 terminata con la sconfitta in semifinale play off, nell’estate appena trascorsa ha guidato la nazionale maschile egiziana ai campionati del Mondo.