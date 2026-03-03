Tinet in trasferta a Porto Viro, Pineto ospita Fano

Tre le fasce orarie in cui sono distribuiti i match. A rompere il ghiaccio è il confronto in programma alle 19.30 tra Abba Pineto, seconda forza della classifica, contro Essence Hotels Fano, reduce da un 3-0 interno che è valso il salto al nono posto. Due gli incontri previsti alle 20.00. Seconda sfida casalinga di fila per Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che dopo la sconfitta al tie-break contro Taranto ospita Banca Macerata Fisiomed MC, altra squadra che vuole rialzarsi dopo un ultimo turno negativo contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, che forte del successo del weekend sul suolo marchigiano e del quarto posto vuole ripetersi in casa nello scontro diretto in classifica contro Consar Ravenna, attualmente sul gradino più basso del podio. A chiudere il turno sono i quattro appuntamenti delle 20.30. Dopo i due punti presi in Toscana, Prisma La Cascina Taranto ospita Rinascita Lagonegro, ancora sesta in classifica dopo lo stop sul campo di Sviluppo Sud Catania, pronta a scendere in campo al PalaCatania nell’8° turno contro Campi Reali Cantù, ultima in classifica. Reduce da una sconfitta interna, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro si ritrova al penultimo posto e cerca punti tra le mura amiche contro la capolista Tinet Prata di Pordenone. Nel quartetto di gare figura anche il derby campano tra Romeo Sorrento e Virtus Aversa. Tutte le gare saranno trasmesse su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto - Essence Hotels Fano

Sfida n. 11 tra Abba Pineto ed Essence Hotels Fano, con gli abruzzesi avanti 6 vittorie a 4 nei precedenti, anche se i marchigiani hanno vinto in quattro set gli ultimi tre faccia a faccia, due negli Ottavi di Finale della Coppa di categoria 2024/25 e uno nel girone di andata dell’attuale Regular Season. La formazione di casa, fresca vincitrice della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 a Prata, è tornata in Friuli nell’ultimo fine settimana cedendo al tie-break contro la Tinet. Dopo il 3-0 casalingo contro Cantù, i fanesi sono noni a 25 punti come Taranto ma con una vittoria in meno degli ionici. L’unico ex in campo è Pietro Merlo, nel 2022/23 a Pineto. Da una parte Matheus Krauchuk Esquivel è a 13 punti dai 400 stagionali, a 17 attacchi vincenti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 14 attacchi vincenti dai 1.000 in Serie A, mentre Paolo Di Silvestre è a 16 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26. Dall’altra Fabio Ricci è a 17 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

Stefano Trillini (Abba Pineto)- « Siamo in fiducia perché veniamo da un periodo positivo, in particolare dopo la vittoria della Coppa Italia A2. Anche sabato abbiamo giocato una grandissima pallavolo, impattando bene sulla partita dall’inizio, per cui questa fase della stagione continua ad essere positiva. C’è un po’ di rammarico perché potevamo chiuderla con un pizzico di lucidità in più, maggiore aggressitività negli ultimi punti del quarto set, ma la vittoria del trofeo e l’alto livello espresso rimangono. Riprendiamo a spingere da subito contro Fano. Sarà una partita difficilissima: basti pensare che all’andata abbiamo perso nettamente in casa loro. Fano è una squadra che sta raccogliendo meno di quanto doveva, almeno dai pronostici, per questo saranno agguerriti e bisognosi di punti. Verranno a casa nostra per metterci in difficoltà il più possibile ».

Pietro Merlo (Essence Hotels Fano)- « Dovremo avere lo stesso atteggiamento dell’ultima partita, la classifica è molto corta ed abbiamo un calendario fitto. Dopo un weekend di pausa, dobbiamo giocare tante gare in un mese. Contro Cantù abbiamo spinto tanto, anche grazie al nostro fantastico pubblico che si è dimostrato ancora una volta settimo uomo in campo. Anche se giocheremo fuori e contro una Pineto decisamente forte, dovremo spingere al massimo se vogliamo portare a casa un risultato positivo ».

PRECEDENTI: 10 (6 successi Abba Pineto, 4 successi Essence Hotels Fano)

EX: Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Banca Macerata Fisiomed MC

Dopo un en-plein di tre vittorie in altrettanti incroci da parte del team marchigiano, tra cui il match di andata conquistato al tie-break, Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Banca Macerata Fisiomed MC si sfidano di nuovo per dimenticare un 7° turno di ritorno sottotono. Il tecnico Romano Giannini torna da rivale al cospetto del Club allenato nel 2015/16. Dopo il tie-break perso in casa contro Taranto, Emma Villas ha 24 punti, proprio come Macerata, sconfitta 3-0 sul proprio campo da Brescia, e come Sorrento, ma con meno vittorie delle due dirimpettaie. Da una parte Luigi Randazzo è a 36 punti dai 400 stagionali, a 14 attacchi vincenti dai 2.500 nelle stagioni regolari e a 3 muri dai 200 in carriera, mentre Marco Bragatto è a 3 attacchi vincenti dai 500 in carriera. Dall’altra parte Marco Novello e Rusi Zhelev sono a 4 punti dai 200 stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Allenatori: Romano Giannini a Siena nel 2015/16

Felipe Benavidez (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « In questo momento dobbiamo pensare solo alla partita contro Macerata. Dobbiamo giocare su ogni pallone e una volta che finisce la partita di Macerata si vedrà per quella dopo. Oggi il nostro obiettivo è vincere in casa contro Macerata perché sappiamo com'è la classifica e si sa che vincendo una partita sia da tre punti che da due punti la classifica si sposta veramente tanto. Noi siamo convinti che possiamo vincere, che abbiamo la squadra per farlo e sicuramente in questi due giorni metteremo a posto quegli errori che abbiamo fatto contro Taranto per raggiungere l'obiettivo che è vincere contro Macerata ».

Nicolò Garello (Banca Macerata Fisiomed MC)- « La prossima partita sarà un’occasione fondamentale per ritrovare la qualità di gioco espressa qualche tempo fa e per recuperare il carattere che deve sempre contraddistinguerci in campo. Ci è mancata continuità e questo credo sia dipeso dalla bravura degli avversari, ma anche da nostre lacune nei momenti chiave delle varie gare. Dovremo sicuramente alzare la qualità del nostro servizio e lavorare molto bene con il muro così da limitare al meglio i loro principali terminali offensivi. Sarà poi necessario rimanere concentrati e compatti per tutta la durata della partita con attenzione, determinazione e qualità ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Consar Ravenna

Forti di 6 punti conquistati nelle ultime due gare e reduci dal blitz nelle Marche, i giocatori di Gruppo Consoli Sferc Brescia ospitano Consar Ravenna per la sfida n. 9 tra due squadre che nei precedenti incroci hanno vinto quattro partite a testa. Decisivo finora per ristabilire l’equilibrio il successo casalingo per 3-1 dei romagnoli nel girone di andata. In classifica la Consar è terza e mantiene due lunghezze di vantaggio dopo il 3-0 su Sorrento, mentre Brescia è quarta e viene dal 3-0 corsaro a Macerata. Con la terza vittoria consecutiva da tre punti nel torneo, i Tucani centrerebbero il sorpasso. Due gli ex ravennati nelle fila dei padroni di casa, Oreste Cavuto, a 9 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26, e Filippo Mancini. Da una parte Manuele Lucconi è a 10 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 1 attacco vincente dai 300 stagionali, dall’altra Hristiyan Dimitrov è a 11 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 5 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari, mentre Manuel Zlatanov è a 18 attacchi vincenti dai 300 stagionali e a 25 punti dai 500 nella categoria.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Oreste Cavuto a Ravenna nel 2019/20; Filippo Mancini a Ravenna nel 2022/23, 2023/24

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Nella sfida di andata non eravamo in condizioni ottimali, oggi stiamo meglio, ma sappiamo che mercoledì affronteremo una squadra molto attrezzata fisicamente che difende tanto e mura molto bene. Ravenna ha ottimi battitori e forti attaccanti, siamo consapevoli che sarà una sfida durissima e non vediamo l’ora di giocarcela davanti al pubblico di casa ».

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Contro Sorrento, alla ripresa del campionato, abbiamo disputato una buona partita. Siamo contenti e vogliamo continuare così anche nelle prossime gare, a cominciare dalla sfida di Brescia, un vero scontro diretto per assicurarsi le migliori posizioni nella griglia dei playoff. Il valore di Brescia non lo scopro certo io: squadra forte, attrezzata per competere ad alto livello, esperta. Per noi sarà un test molto duro, che affronteremo con l'obiettivo di portare a casa punti per consolidare la nostra classifica. Servirà da parte nostra un'ottima prestazione ».

Prisma La Cascina Taranto - Rinascita Lagonegro

Umori diversi prima del quarto confronto diretto tra Prisma La Cascina Taranto e Rinascita Lagonegro, con gli ionici avanti 2-1 nei precedenti, anche se all’andata hanno vinto 3-0 i lucani tra le mura amiche. Nel weekend il team pugliese ha messo a segno un colpo esterno al tie-break nella tana di Emma Villas portandosi in zona Play Off. I lucani, invece, sono reduci dallo stop in Sicilia. Al momento, Lagonegro deve vincere più partite per puntare alla quinta posizione di Aversa, che dista cinque lunghezze, ma ha anche il compito di difendere l’attuale sesto posto a + 6 dagli etnei. Un ex tarantino nel roster degli ospiti, ovvero Giacomo Raffaelli, due ex tesserati lagonegresi nello staff pugliese, cioè coach Giuseppe Lorizio e lo scoutman Giuseppe Pisano. Da una parte Marco Pierotti è a 2 ace dai 200 in carriera e a 3 dai 200 in Serie A2, dall’altra Diego Cantagalli è a 11 punti dai 400 stagionali e a 2 ace dai 100 in Serie A2, mentre Diego Armenante è a 5 punti dai 500 personali in Serie A2.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Prisma La Cascina Taranto, 1 successo Rinascita Lagonegro)

EX: Giacomo Raffaelli a Taranto nel 2023/24 - Allenatori: Giuseppe Lorizio a Lagonegro nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Giuseppe Pisano a Lagonegro nel 2023/24, 2024/25

Nicola Cianciotta (Prisma La Cascina Taranto)- « Ci aspettiamo una grande battaglia. Veniamo da un momento positivo e dobbiamo approfittare di questo. Stiamo trovando i nostri equilibri, anche grazie all’aiuto dei nuovi giocatori che stanno entrando e facendo bene. Abbiamo bisogno del tifo per esprimere il massimo potenziale che abbiamo. Lagonegro è una squadra completa e forte, anche se è una neopromossa ha dimostrato di poter essere di alto livello. Non dobbiamo avere paura, ma esprimere il nostro gioco e fare il meglio possibile per portare il risultato a nostro favore ».

Waldo Kantor (Allenatore Rinascita Lagonegro)- « A Catania abbiamo trovato di fronte una squadra solida, continua e capace di mantenere un livello alto per quasi tutta la partita. A loro vanno i complimenti: hanno giocato con consistenza e determinazione, abbassando il ritmo soltanto nel terzo set, l’unico in cui siamo riusciti a esprimerci come sappiamo, con maggiore presenza, qualità ed energia. Negli altri parziali siamo stati troppo discontinui. È mancata convinzione e lucidità. Adesso però lo sguardo va subito a Taranto. Affronteremo una squadra in crescita, con valori tecnici importanti e un organico costruito per ambire a ben altra classifica. Vorrà recuperare terreno e sarà determinata. Da parte nostra, l’obiettivo è chiaro: recuperare la nostra identità di gioco, tornare a esprimerci con personalità, ritmo e qualità, come abbiamo già dimostrato di saper fare. Vogliamo voltare pagina immediatamente e ripartire con forza ».

Sviluppo Sud Catania - Campi Reali Cantù

Cinque vittorie in altrettanti scontri diretti per Sviluppo Sud Catania contro Campi Reali Cantù tra Regular Season e Coppa di categoria, l’ultima delle quali firmata a domicilio in quattro set nel girone di andata della prima fase. In classifica il primo obiettivo degli etnei, reduci dal 3-1 contro Lagonegro, è difendere il settimo posto visto che alle spalle c’è parecchio fermento, con due squadre a -1 punto e altre tre a -2. Acqua alla gola per i canturini, caduti in tre set a Fano, ultimi a 10 punti e in ritardo di 14 lunghezze dalla dodicesima posizione. La lotta per la salvezza si fa sempre più complicata. Gli ospiti ritrovano tre ex in campo: Leonardo Caletti, Francesco Cottarelli e Andrea Gasparini. Da una parte Arinze Kelvin Nwachukwu è a 3 attacchi vincenti dai 300 stagionali e Luka Basic è a 23 punti dai 300 stagionali, dall’altra a Gaetano Penna manca un solo sigillo per mettere a referto i 300 punti personali nell’attuale stagione.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Sviluppo Sud Catania)

EX: Leonardo Caletti a Cantù nel 2024/25; Francesco Cottarelli a Cantù nel 2024/25; Andrea Gasparini a Cantù nel 2018/19, 2019/20

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima contro Lagonegro: adesso tutte le nostre energie, soprattutto dal punto di vista psicologico, morale e della competitività, sono rivolte a Cantù. Una squadra che viene qui molto probabilmente libera da brutti pensieri, quindi ancora più pericolosa. È una squadra che ha fatto fatica in questo campionato, ma ha disputato una stagione onorevole, lottando su tutti i campi e ottenendo anche risultati importanti. Serve massima concentrazione. Contro Lagonegro abbiamo visto buone cose che ci danno fiducia. Abbiamo detto che dobbiamo fare il maggior numero di punti possibile in queste due partite: i primi tre sono arrivati, adesso c’è Cantù e forse dobbiamo giocare ancora meglio ».

Francesco Quagliozzi (Campi Reali Cantù)- « Veniamo sì da una brutta sconfitta, ma siamo già carichi per la trasferta contro Catania. Abbiamo buttato tutto alle spalle, e siamo pronti per dare il massimo mercoledì contro una squadra che è molto in forma. Sarà un turno infrasettimanale tosto, ma noi arriveremo con la giusta carica e la voglia di dimostrare chi siamo ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Tinet Prata di Pordenone

Capitolo n. 12 delle sfide tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone, con i veneti avanti 7-4 per numero di vittorie negli scontri diretti, anche se nel match di andata i friulani si sono imposti 3-1. I tre punti in palio assumono un valore molto elevato per i padroni di casa, che dopo il giro di boa hanno cambiato marcia, ma vengono da una domenica negativa ad Aversa e sono penultimi in classifica con due lunghezze di svantaggio sul terzetto composto da Macerata, Sorrento e Siena. C’è più serenità in casa Tinet grazie al primo posto in classifica con 7 punti di vantaggio su Pineto, battuta al tie-break sabato in casa nel remake ravvicinato della Finale di Coppa. Nicola Baldon, secondo allenatore della Tinet, torna da ex a Porto Viro, dove ha militato due anni con una parentesi da head coach. In casa Alva Inox 2 Emme Service Giulio Pinali cerca l’attacco stagionale n. 300. Sul fronte opposto David Umek è alla gara n. 200 in carriera, Kristian Gamba è a 7 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Marcin Ernastowicz a 18 punti dai 300 stagionali e Jernej Terpin a 25 punti dai 3.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 11 (7 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Allenatori: Nicola Baldon a Porto Viro nel 2021/22, 2021/22

Davide Morgese (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Prata sta dimostrando di meritare la posizione in cui si trova. Sono anni che giocano insieme e si conoscono alla perfezione. È una grande squadra sotto tutti i punti di vista: hanno ottimi battitori e un sistema muro-difesa eccezionale. Noi cercheremo di metterli in difficoltà portando pressione fin dall’inizio con il servizio per giocarci le nostre carte. È una partita impegnativa, ma da qui alla fine lo saranno tutte. Come sempre il nostro pubblico potrà darci una grossa mano ».

Jernej Terpin (Tinet Prata di Pordenone)- « Dopo aver perso per la seconda volta consecutiva la Finale di Coppa Italia la settimana non è stata facile, non tanto dal lato fisico o tecnico, ma proprio da quello mentale. E credo che si sia visto in campo, perchè non eravamo lucidissimi. Poi abbiamo dimostrato di essere una vera squadra, che sa reagire e poratre a casa una vittoria importantissima per il momento in cui ci trovavamo e anche per confermare il primo posto. Porto Viro rappresenta una partita delicata ed è sentita come un derby anche se formalmente non lo è. Arrivano da un periodo super positivo e rispetto all'andata hanno fatto anche cambi nel roster per cui sarà una partita da prendere con le pinze ».

Romeo Sorrento - Virtus Aversa

Riflettori puntati sul derby campano tra Romeo Sorrento e Virtus Aversa. Dopo i primi cinque incroci, ad avere il naso avanti dopo il 3-1 interno dell’andata sono gli aversani con 3 vittorie a 2. In classifica i padroni di casa, dopo lo stop netto a Ravenna, lottano in posizione arretrata a braccetto con Macerata e Siena. Gli ospiti sono saldamente al quinto posto, dopo il 3-0 su Porto Viro, e si presentano con l’intenzione di migliorare la propria classifica. L’unico ex del match è Francesco Fortes, nel 2020/21 tesserato con Aversa. Nel giorno della gara n. 100 di Alberto Pol in Serie A2, mentre Stefano Patriarca è a 4 muri dai 600 nelle stagioni regolari. Tra le fila della Virtus, invece, Alessio Tallone è a 3 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Romeo Sorrento, 3 successi Virtus Aversa)

EX: Francesco Fortes a Aversa nel 2020/21

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Mercoledì ci aspetta un derby in casa contro una delle migliori squadre del campionato, hanno un palleggiatore molto esperto che fa girare benissimo la squadra e che valorizza i loro forti attaccanti, ma in generale sono molto solidi in tutti i repartil. Noi non stiamo attraversando un buon periodo ed abbiamo un bisogno di muovere la classifica, i ragazzi sanno dell’importanza della posta in palio e sono sicuro che con la spinta del Palatigliana faremo una grande partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 19.30

Abba Pineto – Essence Hotels Fano Arbitri: Autuori Enrico, Marotta Michele

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Vecchione Rosario

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Consar Ravenna Arbitri: Venturi Giuliano, Marigliano Antonio Giovanni

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.30

Prisma La Cascina Taranto – Rinascita Lagonegro Arbitri: Cecconato Luca, Giglio Anthony

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.30

Sviluppo Sud Catania – Campi Reali Cantù Arbitri: Pazzaglini Marco, Sumeraro Fabio

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.30

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Tinet Prata di PordenoneArbitri: Ciaccio Giovanni, Merli Maurizio

Mercoledì 4 marzo 2026, ore 20.30

Romeo Sorrento – Virtus Aversa Arbitri: Clemente Andrea, Lambertini Alessio

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 49, Abba Pineto 42, Consar Ravenna 41, Gruppo Consoli Sferc Brescia 39, Virtus Aversa 37, Rinascita Lagonegro 32, Sviluppo Sud Catania 26, Prisma La Cascina Taranto 25, Essence Hotels Fano 25, Banca Macerata Fisiomed MC 24, Romeo Sorrento 24, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 22, Campi Reali Cantù 10.