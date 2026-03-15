Volley Mercato: Siena ingaggia Paolo Zonca
SIENA-Paolo Zonca, esperto schiacciatore goriziano classe 1997 rinforzerà il roster dell' Emma Villas Codyeco Lupi Siena nel finale di stagione in cui i toscani dovranno tirar fuori ogni risorsa per evitare la retrocessione.
LA CARRIERA-
Lo schiacciatore originario di Gorizia, nonostante la giovane età, vanta una buona esperienza in serie A2. Nelle varie stagioni ha difeso anche i colori di Santa Croce nell’annata 2017/2018. Dal 2021 ha giocato all’estero con le maglie di Nizza e Guaguas.