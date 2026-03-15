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Volley Mercato:il polacco Kapica è un nuovo giocatore di Fano

Volley Mercato:il polacco Kapica è un nuovo giocatore di Fano

Il venticinquenne mancino venerdì ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato polacco con la sua ex squadra Chks Chelm ed è già a disposizion di Marco Bonitta
1 min
TagsKapicaEssence Hotels

FANO (PESARO)-L’opposto polacco Remigiusz Kapica è’ un nuovo giocatore della Essence Hotels Fano, mancino classe 2000, alto 200cm, arriva a Fano per aiutare in questo finale di stagione il team di coach Bonitta.

Remigiusz venerdì pomeriggio ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato polacco con la sua ex squadra Chks Chelm contro lo Zaksa di Mr Giani. Nella giornata di sabato ha raggiunto il team fanese e sarà subito disponibile per la gara contro Sorrento.

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