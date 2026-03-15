Volley Mercato:il polacco Kapica è un nuovo giocatore di Fano
FANO (PESARO)-L’opposto polacco Remigiusz Kapica è’ un nuovo giocatore della Essence Hotels Fano, mancino classe 2000, alto 200cm, arriva a Fano per aiutare in questo finale di stagione il team di coach Bonitta.
Remigiusz venerdì pomeriggio ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato polacco con la sua ex squadra Chks Chelm contro lo Zaksa di Mr Giani. Nella giornata di sabato ha raggiunto il team fanese e sarà subito disponibile per la gara contro Sorrento.