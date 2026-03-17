Ravenna-Tinet e Taranto-Pineto i big match dell'11a di ritorno

ROMA -Mercoledì 18 marzo 2026 l’11ª giornata di ritorno della stagione regolare in Serie A2 Credem Banca propone una full immersion infrasettimanale. A tre turni dalla fine della prima fase nella seconda serie nazionale, la vittoria della Regular Season è una questione tra Pineto e Prata di Pordenone, in testa a 50 punti, con un possibile inserimento di Brescia e Ravenna, a -3 dalla vetta. Già retrocessa Cantù. La seconda squadra a scendere di categoria verrà fuori dalla bagarre della bassa classifica. Al momento a correre i rischi maggiori è Siena, penultima con 24 punti all’attivo, quattro in meno di Fano che è dodicesima, con tre giornate ancora da giocare. Il calendario della giornata di grande pallavolo prevede tre fasce orarie e tutti gli incontri in diretta gratuitamente su DAZN. Apertura alle 19.30 con la sfida tra Rinascita Lagonegro e Romeo Sorrento, mentre alle 20.00 è previsto il fischio d’inizio in Romagna per il braccio di ferro tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone. Prime schiacciate alle 20.30 sugli altri cinque campi. Delicato il derby marchigiano tra Essence Hotels Fano (fresca di ingaggio del polacco Remigiusz Kapica, che ha debuttato contro Sorrento) e Banca Macerata Fisiomed MC, tre punti pesantissimi in palio tra Prisma La Cascina Taranto e Abba Pineto. In Campania Virtus Aversa intende consolidare la quinta posizione mentre Sviluppo Sud Catania lotta per entrare nei Play Off. Il derby lombardo tra la già retrocessa Campi Reali Cantù e Gruppo Consoli Sferc Brescia è utile ai Tucani, a caccia della vetta. C’è tanta attesa anche per il match tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, con i toscani penultimi e obbligati a vincere per risollevarsi ma con un Paolo Zonca in più a disposizione.

TUTTE LE SFIDE-

Rinascita Lagonegro - Romeo Sorrento

Sesta volta tra Rinascita Lagonegro e Romeo Sorrento, la seconda in Serie A2 dopo i quattro incroci in Serie A3. La sfida di andata è stata vinta dai campani al tie-break. I sorrentini si sono aggiudicati gli ultimi due faccia a faccia, mentre complessivamente sono avanti 3-2 i lucani. In classifica i padroni di casa hanno consolidato il sesto posto dopo la vittoria netta a Santa Croce contro Siena. Gli ospiti, reduci dallo stop interno con Fano, lottano nel terzetto a 30 punti. L’unico ex è Davide Luigi Russo, a Lagonegro nel 2020/21. Diego Cantagalli cerca il 400° sigillo nella Regular Season 2025/26 ed è a 2 ace dai 100 in Serie A2, con l’obiettivo dei 1.000 punti con la maglia di Lagonegro sempre più vicino, mentre Giacomo Raffaelli è a 11 attacchi vincenti dai 500 nella categoria. Sul fronte Sorrento Andrea Baldi è a 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Stefano Patriarca è a caccia del muro n. 600 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Rinascita Lagonegro, 2 successi Romeo Sorrento)

EX: Davide Luigi Russo a Lagonegro nel 2020/21

Waldo Kantor (Allenatore Rinascita Lagonegro)- « Conosciamo bene la Romeo Sorrento: il loro sistema di gioco, la loro mentalità e il valore del loro allenatore, coach Esposito. È una squadra che ha un progetto tecnico molto simile al nostro: concreta, difficile da mettere in difficoltà, capace di non mollare mai fino all’ultimo scambio e di giocare una pallavolo di qualità. Non a caso ha collezionato vittorie importanti nel corso della stagione. Ogni volta che ci siamo affrontati l’equilibrio ha fatto da padrone. Affronteremo questa partita, come tutte le altre, con il massimo senso di responsabilità. Il rispetto per l’avversario è totale, ma la nostra determinazione non è da meno. Se vogliamo portare a casa punti pesanti dovremo scendere in campo e disputare un’altra grande prestazione ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Non c’è tempo di fermarsi ad analizzare la gara di domenica, credo che abbiamo fatto una buona partita lottando punto a punto ma nel complesso tutti i set sono stati decisi per pochi palloni e bisogna riconoscere che Fano ha curato i dettagli meglio di noi. Mercoledì ci aspetta una partita determinante contro una squadra molto quadrata che ha saputo imporre il proprio gioco durante l’arco di tutto il torneo, sbagliano pochissimo e sono molto attenti muro difesa. Per noi sarà una finale e sarà importante andare con spirito battagliero per strappare punti importanti ».

Consar Ravenna - Tinet Prata di Pordenone

Big match n. 13 tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone dopo il 3-0 casalingo dei friulani all’andata, risultato che ha reso leggermente meno amaro il bilancio dei precedenti (8-4 per i romagnoli). Reduci dal successo corsaro in Sicilia, a tre turni dal termine, con una vittoria da tre punti i padroni di casa aggancerebbero la Tinet. Fino a domenica, giorno della sconfitta al tie-break a Brescia, Prata era leader solitaria e adesso lotta con Pineto a 50 punti, ma con una vittoria in meno degli abruzzesi trovandosi quindi a inseguire. L’unico ex è Francesco Fusaro, a Ravenna nel 2021/22. Da una parte Manuel Zlatanov è a 9 punti dai 400 stagionali, tra gli ospiti Kristian Gamba è a 25 punti dai 400 stagionali. Jernej Terpin è distante quindici punti dalla prima posizione nella classifica dei top scorer all-time di Prata.

PRECEDENTI: 12 (8 successi Consar Ravenna, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Francesco Fusaro a Ravenna nel 2021/22

Nicolò Ciccolella (Consar Ravenna)- « La vittoria che abbiamo ottenuto a Catania è fondamentale perché ci mette nelle condizioni di provare a migliorare il nostro attuale piazzamento in vista dei Play Off, anche considerando i due scontri diretti che ci attendono in casa. Il primo è mercoledì con Prata, sicuramente tra le squadre più forti del campionato anche se arriva da un periodo un po' difficile. Dovremo tirare fuori tutto quello che abbiamo e mettere in pratica quello che prepariamo in palestra durante la settimana per poter dire la nostra contro una squadra di questo calibro. Sarà una partita bella da giocare e da godere sugli spalti. Confidiamo nell'apporto del nostro pubblico ».

Jernej Terpin (Tinet Prata di Pordenone)- « Guardando il bicchiere mezzo pieno quella di Brescia è stata una discreta prestazione da parte nostra. Anche in trasferta contro un’ottima squadra, abbiamo dimostrato di poter mettere in campo una buona pallavolo, lottando, andando su ogni pallone e difendendo, sicuramente un segnale di ripresa dopo il piccolo smarrimento delle ultime due partite. Abbiamo perso, è vero, ma abbiamo comunque portato a casa un punto importantissimo in questo momento. Guardando a Ravenna, sappiamo che le infrasettimanali sono sempre indigeste per tutti, ma andiamo da loro con l’intenzione di portare a casa punti perché ormai la Regular Season è agli sgoccioli e ogni punto è prezioso. Ravenna è una squadra che difende tanto, anche perché può contare su buone capacità a muro e una gran fisicità. Ci aspettiamo azioni lunghe, dovremo condizionare il loro cambio palla con la battuta, difendere forte e avere pazienza, ma anche coraggio e lucidità in contrattacco. Di una cosa sono certo: ce la metteremo tutta per fare punti ».

Essence Hotels Fano - Banca Macerata Fisiomed MC

Al PalaAllende va in scena il derby regionale n. 13 tra Essence Hotels Fano e Banca Macerata Fisiomed MC, con gli ospiti avanti 8-4 nei precedenti globali. Le due squadre hanno 3 punti di differenza. A testimonianza di una classifica cortissima, i padroni di casa sono dodicesimi a quota 28 dopo il successo esterno a Sorrento, partita che ha segnato anche il debutto del nuovo arrivato Kapica, i maceratesi sono settimi con 31 punti e vengono dalla sconfitta casalinga al tie-break contro Aversa. Da una parte Stefano Mengozzi è a 4 muri dai 900 in carriera, dall’altra Marco Novello cerca il punto n. 2.000 in carriera, mentre Bara Fall è a 4 muri dai 300 in carriera.

PRECEDENTI: 12 (4 successi Essence Hotels Fano, 8 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Nicola Iannelli (Essence Hotels Fano)- « Macerata è squadra competitiva e ben strutturata, a banda hanno tanta qualità con i due bulgari, soprattutto Karyagin. E Novello come opposto è giocatore di qualità. Vogliamo assolutamente riscattarci rispetto alla gara di andata, ci sono tante squadre in pochi punti. Dovremo giocare aggressivi e non pensare ai risultati delle nostre avversarie. L’inserimento di Kapica è stato per noi fondamentale, ci ha dato grande solidità e sicurezza. Sono molto fiducioso ».

Bara Fall (Banca Macerata Fisiomed MC)- « E' una partita molto importante per il nostro percorso. Adesso come adesso, il fatto che sia un derby non ci pesa tanto perchè a prescindere dall'avversario dobbiamo cercare di fare la nostra migliore partita. Sappiamo che Fano arriva al match con un nuovo innesto, Kapica, che ancora non conosciamo bene, quindi lo vedremo in campo. Vincere o fare punti sarà un tassello fondamentale per la nostra stagione ».

Prisma La Cascina Taranto - Abba Pineto

Nono confronto tra Prisma La Cascina Taranto e Abba Pineto, secondo stagionale dopo il 3-0 tra le mura amiche degli abruzzesi. Il bilancio dei precedenti vede avanti i pugliesi (5-3), la posta in palio fa gola a entrambe le rivali. Con il successo al tie-break nello scontro diretto contro Porto Viro la formazione ionica si è affacciata in zona Play Off a +6 dalla penultima posizione e ora cerca la consacrazione. Gli ospiti, vittoriosi con il massimo scarto contro Cantù, hanno agganciato Prata a 50 punti prendendosi la leadership in virtù di un’affermazione in più rispetto ai friulani. Da una parte Marco Pierotti cerca il 200° ace in Serie A2, dall’altra Stefano Trillini è a 13 punti dai 1.000 in Serie A2, Paolo Di Silvestre è a 25 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Prisma La Cascina Taranto, 3 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Giuseppe Lorizio (Allenatore Prisma La Cascina Taranto)- « Arriveremo alla partita con il miglior spirito possibile e proveremo, perché no, a fare lo sgambetto a Pineto. Al PalaFiom contro diverse squadre di alta classifica abbiamo fatto bene. Ora ogni partita è una storia a sé e non abbiamo nulla da perdere: la squadra è concentrata a dare il massimo in ogni occasione ».

Karli Allik (Abba Pineto)- « Contro Cantù è stata una partita meno semplice di quello che il risultato può fare apparire. Abbiamo giocato punto a punto entrambi i primi due set e nella parte finale siamo riusciti a ottenere quei break che ci hanno poi permesso di portarci avanti e di chiudere sul 3-0. Personalmente mi sento bene. Il premio di MVP mi fa piacere, certo, ma il risultato di squadra rimane la cosa più importante. Taranto? Sarà una partita difficile, per di più in trasferta e contro una squadra che sta rincorrendo i Play Off, ma ci stiamo preparando con attenzione e con la voglia di conquistare altri punti importanti per rimanere al vertice della classifica. A Pineto mi trovo davvero bene. Adesso sono arrivati anche il sole e il bel tempo, magari nel giro di due o tre settimane riuscirò anche a nuotare al mare ».

Virtus Aversa - Sviluppo Sud Catania

Virtus Aversa e Sviluppo Sud Catania si ritrovano sotto rete per la decima volta. Nel girone di andata i campani si sono imposti 3-1 in Sicilia aumentando la forbice nel bilancio complessivo delle vittorie negli scontri diretti (7-2). Il team normanno ha consolidato il quinto posto con il blitz al tie-break sul campo di Macerata, mentre gli etnei sono ai piedi della zona Play Off dopo lo stop interno con Ravenna. Un ex per squadra nei roster: Andrea Gasparini (1 gara alle 200 in carriera) e Riccardo Pinelli (1 ace ai 200 in carriera). Incontro n. 200 in Serie A2 per Federico Mazza e n. 100 in carriera per Francesco Guerrini e Francesco Minelli, mentre Nicola Tiozzo è a 7 punti dai 300 stagionali. Tra gli ospiti Luka Basic è a 11 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 9 (7 successi Virtus Aversa, 2 successi Sviluppo Sud Catania)

EX: Andrea Gasparini a Aversa nel 2022/23; Riccardo Pinelli a Aversa nel 2017/18, 2023/24

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Abbiamo solo il tempo per fare video, terapie e un minimo di lavoro fisico per recuperare. Non possiamo fare allenamenti tecnici, passiamo direttamente da una partita all’altra. Affrontiamo un’altra squadra da playoff, con caratteristiche simili a Ravenna: battuta efficace, gioco veloce e grande consistenza. Sarà una gara dura. Siamo vicini alla fine del campionato e dobbiamo tirare fuori le ultime energie. Servono punti per stare tranquilli, ma se vogliamo puntare ai playoff ne servono ancora di più. Pensiamo una partita alla volta, adesso Aversa ».

Campi Reali Cantù - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Derby lombardo n. 26 tra Campi Reali Cantù e Gruppo Consoli Sferc Brescia. L’ultimo, andato in scena nel girone di andata, è stato vinto al tie-break in trasferta dai canturini, ma il bilancio dei precedenti vede i Tucani con il naso avanti (13-12). I padroni di casa, già retrocessi e caduti a Pineto nell’ultimo turno, scendono in campo con la voglia di lottare, mentre gli ospiti, vittoriosi al fotofinish contro Prata e ora a -3 dalla vetta, possono ambire a un posto in prima fila in caso di vittoria piena. Nei roster sono presenti due ex bandiere a maglia incrociata: Nicola Candeli e Roberto Cominetti. Da una parte Gaetano Penna è a 17 punti dai 400 stagionali, dall’altra Oreste Cavuto è a 10 attacchi vincenti dai 1.500 nelle stagioni regolari e a 20 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 25 (12 successi Campi Reali Cantù, 13 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Nicola Candeli a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24; Roberto Cominetti a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Tommaso Bianchi (Campi Reali Cantù)- « Quella di mercoledì sicuramente sarà una partita difficile: affrontiamo la terza squadra in classifica che arriva, tra l’altro, da un’importante vittoria contro Prata. É una partita, che come all’andata, vedrà il servizio come protagonista: Brescia è molto forte in questo fondamentale, e dovremo stare pronti e spingere molto in ricezione per cercare di contenerli al meglio possibile. Noi non dobbiamo dimenticarci della buona prestazione avuta all’andata, che ci aveva permesso di portare a casa la vittoria per 3 a 2. Arriviamo da una sconfitta contro la capolista Pineto, e la voglia di rialzarci, anche per soddisfazioni personali, è alta: speriamo di riuscire a esprimere un bel gioco e di portarci a casa la partita, per noi e anche per i nostri tifosi ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- «Il match con Prata non è stato esente da imperfezioni e su quelle continuiamo a lavorare già dalla gara a Cantù. Il turno infrasettimanale concede pochissimo tempo alla preparazione, ma è l’approccio alla gara l’aspetto da curare mercoledì: proprio perché la Campi Reali non ha nulla da perdere, giocherà a braccio sciolto. Lo ha fatto nella gara di andata e ci ha battuto. Da allora la squadra è molto cresciuta e mi aspetto che entri in campo carica, determinata ad arrivare ai Play Off nella migliore posizione possibile. È pur sempre un derby e sono sicuro che i canturini, davanti al loro pubblico, vorranno salutare la A2 con una bella prestazione. Non sottovaluteremo l’orgoglio che sosterrà la loro spinta finale ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Il calendario riserva grandi emozioni nella volata finale della Regular Season. In programma c’è la sfida n. 12 tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Nei precedenti i Lupi sono avanti con 9 vittorie a 2, mentre in classifica rischiano grosso. Porto Viro è undicesima a quota 29 dopo il punto incamerato a Taranto, mentre Emma Villas è caduta in tre set sul proprio campo contro Lagonegro ed è penultima a 24 punti; nell'occasione, tra le fila dei toscani si è visto Paolo Zonca, neo-arrivato. Una sconfitta suonerebbe come una condanna, soprattutto in caso di vittoria nel derby marchigiano di Fano, che ha 28 punti. L’Alva Inox può inseguire un posto nei Play Off vincendo, mentre una sconfitta la risucchierebbe nelle sabbie mobili del tabellone. L’unico ex del match è Giulio Pinali, nel 2022/23 a Siena. Da una parte Matteo Sperandio è a 3 muri dai 700 nelle stagioni regolari e Alex Erati è a 11 punti dai 2.000 in Serie A2, dall’altra Gabriele Nelli è a 21 punti dai 300 stagionali e Luigi Randazzo è a 2 muri dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 11 (2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 9 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Giulio Pinali a Siena nel 2022/23

Giacomo Brondolo (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Ci aspetta una partita complicata dal punto di vista tecnico. Siena è una squadra ben organizzata e con ottime individualità, anche dalla panchina. Come nelle ultime uscite, dovremo avere pazienza ed essere disposti ad allungare le azioni per riuscire a imporre il nostro gioco. I fondamentali decisivi credo saranno muro e difesa, che dovranno darci stabilità anche nei momenti difficili. In gare come queste, per quanto sia difficile, bisogna dimenticare tutto quello che sta fuori dal campo. Pensare al contesto e alla classifica invece che alla partita da giocare rischia di compromettere la prestazione. L’approccio giusto è quello che abbiamo dimostrato nell’ultimo periodo: concentrarci su ciò che possiamo e sappiamo fare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI RITORNO-

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 19.30

Rinascita Lagonegro - Romeo Sorrento Arbitri: Gaetano Antonio, Autuori Enrico

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.00

Consar Ravenna - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marconi Michele, Sumeraro Fabio

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Essence Hotels Fano - Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Selmi Matteo, Ciaccio Giovanni

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Prisma La Cascina Taranto - Abba Pineto Arbitri: Chiriatti Stefano, Gasparro Mariano

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Virtus Aversa - Sviluppo Sud Catania Arbitri: Pernpruner Marco, Marotta Michele

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Campi Reali Cantù - Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Faia Riccardo, Mazzarà Antonio

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Nava Stefano, Stellato Giuseppina

LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 50, Tinet Prata di Pordenone 50, Gruppo Consoli Sferc Brescia 47, Consar Ravenna 47, Virtus Aversa 39, Rinascita Lagonegro 36, Banca Macerata Fisiomed MC 31, Prisma La Cascina Taranto 30, Sviluppo Sud Catania 30, Romeo Sorrento 30, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 29, Essence Hotels Fano 28, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Campi Reali Cantù 12.