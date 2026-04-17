Play Off: a Pineto e Ravenna match senza appello

ROMA -Con Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone già in semifinale domenica sera si decideranno le altre due semifinaliste. In programma le due sfide Abba Pineto-Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Consar Ravenna-Virtus Aversa che nella serie sono 1-1 dopo le prime due partite. Gara 3 sarà senza appello.

Alle 18.00, Consar Ravenna si contende un pass con Virtus Aversa, che mercoledì nel secondo round ha riequilibrato la serie. Alle 18.30 di domenica si riaccendono i riflettori in Abruzzo per la sfida tra Abba Pineto e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, con i vincitori della Regular Season che puntano sul fattore campo dopo lo stop in Veneto. Le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN.

LE DUE SFIDE-

Consar Ravenna - Virtus Aversa

Consar Ravenna e Virtus Aversa si sfidano per la nona volta in Serie A2 Credem Banca. Il bilancio è di 5 vittorie a 3 per i romagnoli, che dopo tre successi stagionali negli scontri diretti tra Regular Season e Play Off sono caduti in Campania. Una vittoria in tre set da parte della Virtus, ma al termine di set molto combattuti. Decisivi per l’esito finale i 15 punti di Nicola Tiozzo (24 punti ai 3.500 in carriera) e gli 11 punti di Alessio Tallone, ma anche gli errori dei ravennati nonostante l’ottima prova di Manuel Zlatanov (20 punti) e Filippo Bartolucci (10), che è a 3 punti dai 1.000 in Serie A2 e cerca l’attacco vincente n. 12 in stagione.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Consar Ravenna, 3 successi Virtus Aversa)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10; Alessio Tallone a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Mattia Gottardo (Consar Ravenna)- « Credevamo nella possibilità di chiudere la serie ma dobbiamo riconoscere che Aversa ha fatto un'ottima partita mentre noi non siamo stati lucidi come al solito, soprattutto in attacco, dove abbiamo commesso molti errori che di solito non facciamo. Adesso ci concentriamo su Gara 3, che giocheremo davanti ai nostri tifosi: e questo sicuramente ci darà una spinta in più dovremo esprimere al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto durante tutto il campionato, e limitare gli errori. Ci avviciniamo a questa partita decisiva con grande fiducia ».

Gianluca Graziosi (Allenatore Virtus Aversa) « Sono davvero contento perché al PalaJAcazzi abbiamo tirato fuori la partita perfetta, con la mentalità perfetta nel momento più importante della stagione. È un premio importante per questi ragazzi: nelle difficoltà ci abbiamo sempre creduto, abbiamo lavorato duro ogni giorno. Questo è il giusto riconoscimento. Adesso ce la giochiamo, e ce la giochiamo a Ravenna. Come avevo detto, in questi playoff noi abbiamo solo da guadagnare, loro hanno tutto da perdere. Se riusciamo a mantenere questo spirito, possiamo giocarci le nostre carte fino in fondo. La difesa è stata la vera chiave: è lì che è emerso il carattere della squadra. Non è solo tecnica, è voglia di lottare su ogni pallone. Gara 3 a Ravenna sarà una partita difficile, ma noi ci arriviamo con la consapevolezza di aver costruito tutto giorno dopo giorno. Sarebbe un risultato meraviglioso ».

Abba Pineto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Nona sfida in arrivo tra Abba Pineto e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Il team abruzzese è avanti 5 a 3 nei precedenti e in stagione ha già battuto i veneti in tre occasioni, ma ha perso l’ultimo match, il secondo di una serie che ora è in parità. Il compito di spostare l’ago della bilancia è riservato a Gara 3, quella decisiva che mette in palio il pass per le Semifinali. Eroi dell’ultimo match per Porto Viro sono stati Jan Koblucar, autore di 18 sigilli, Matteo Sperandio con 6 muri, Nicola Zonta (5 ace) e Giulio Pinali (4 ace). All’Abba non sono bastati i 21 punti di Karli Allik, i 16 di Paolo Di Silvestre (17 attacchi vincenti ai 400 stagionali) e i 15 di Matheus Krauchuk. Nelle fila di Alva Inox Giulio Pinali è a caccia del punto n. 500 in stagione ed è a 8 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera, mentre Nicola Zonta è alla 100ª presenza in Serie A2.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Abba Pineto, 3 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Matheus Krauchuk Esquivel (Abba Pineto)- « Quella di Porto Viro è stata una gara complicata. Loro sono arrivati molto carichi, mentre da parte nostra è mancata un po’ di lucidità in alcuni momenti specifici che poi sono risultati fondamentali. Da parte nostra servirà maggiore testa in questi momenti di difficoltà che la partita può presentare, continuando a giocare la nostra pallavolo come abbiamo dimostrato di sapere fare molto bene. Il lato positivo è che si torna subito a giocare, quindi non c’è tempo per rimuginare troppo. La sconfitta farà da esperienza per arrivare con ancora maggiore carica e voglia di arrivare in semifinale. In più domenica giocheremo in casa, con il sostegno dei nostri tifosi, fattore che ha rappresentato tanto fino ad ora nella nostra stagione. La carica del Pala Santa Maria servirà a spingerci, può fare la differenza e l’ha già fatto nei nostri percorsi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Ci hanno seguito ovunque e ci rende molto felici averli al nostro fianco in questa partita così importante ».

Nicola Zonta (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una partita che ci siamo meritati di giocare e sono sicuro che daremo tutti il massimo per provare a raggiungere la semifinale. Non siamo i favoriti, per questo andiamo a Pineto con la spensieratezza giusta, ma senza perdere di vista l’importanza della posta in palio. La battuta e la difesa si sono dimostrate fondamentali sia in Gara 1 che in Gara 2, e credo lo saranno anche domenica. Da parte nostra, dobbiamo ritoccare qualcosa sia a livello tecnico che tattico. Essendo il terzo confronto della serie sarà come una partita a scacchi: da giocare con la testa, ma anche con coraggio ».

GARA 3 QUARTI DI FINALE PLAY OFF-

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.00

Consar Ravenna – Virtus Aversa Arbitri: Gaetano Antonio, Russo Roberto Serie 1-1

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.30

Abba Pineto – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Clemente Andrea, Cruccolini Beatrice Serie 1-1