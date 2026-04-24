Play Off 5° posto: Pineto e Tinet a caccia della vittoria che porta in finale

Sabato 25 aprile 2026, alle 20.30, occhi puntati sul campo del PalaPrata, dove Tinet Prata di Pordenone riceve la visita di Gruppo Consoli Sferc Brescia. con i Tucani costretti a vincere per arrivare a Gara 3 sul proprio campo. Domenica 26 aprile, alle 18.00, prima battuta al PalaJacazzi per Gara 2 tra Virtus Aversa e Abba Pineto, con i padroni di casa vogliosi di sfruttare il fattore campo per riportare in equilibrio la serie e gli ospiti motivati a sfruttare il match ball. Gare in diretta su DAZN.

LE DUE SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Tre giorni dopo il blitz in quattro set sul campo lombardo, Tinet Prata di Pordenone ha la chance di approdare in Finale battendo con qualsiasi risultato Gruppo Consoli Sferc Brescia. Gli ospiti, che al termine della Regular Season hanno preceduto di una posizione il team friulano, vogliono ristabilire le gerarchie e portare la serie in parità. A fare la differenza nel match di mercoledì sono state la solidità del muro-difesa (13 block vincenti a 4 per la Tinet) e l’attacco performante dei pratesi, con Jernej Terpin top scorer (18 punti). Con un’efficacia superiore di 12 punti percentuali rispetto all’offensiva bresciana, in cui invece si è distinto Alessandro Tondo con un bilancio di 9 su 10 in attacco, 3 ace e 1 muro. Si avvicinano possibili record di punti stagionali: da una parte Kristian Gamba è a 3 muri dai 200 in carriera in A2 e a 17 attacchi vincenti dai 400 stagionali, dall’altra Manuele Lucconi è a 35 punti dai 500, mentre Oreste Cavuto è a 39 punti dai 500 e a 22 attacchi vincenti dai 400.

PRECEDENTI: 11 (7 successi Tinet Prata di Pordenone, 4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Sapevamo che iniziare a casa loro non sarebbe stato facile, in primis perchè sono un'ottima squadra. Una delle loro armi migliori è il sicuramente il servizio e da questo lato hanno fatto quello che ci aspettavamo. Hanno spinto e raccolto abbastanza, sia per punti diretti che per ricezioni difficoltosi. C'è da dire che noi siamo riusciti a fare quasi altrettanto e siamo stati bravi a sfruttare al massimo le loro situazioni di difficoltà con una buonissima impostazione muro-difesa. Non solo con muri punto, ma soprattutto con situazione che con lucidità abbiamo trasformato in contrattacchi vincenti. Siamo stati bravi a restare mentalmente in partita dopo un secondo set perso con un bel distacco, perchè avevamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e che i momenti di difficoltà sarebbero capitati. Ultima, ma assolutamente non meno importante, la capacità di resistere ai loro ritorni di fiamma quando eravamo in vantaggio. Sono felice di aver visto i nostri tifosi in trasferta, sono grandissimi e ci danno grande sostegno. Adesso non c'è tempo di respirare, siamo di nuovo in campo, al PalaPrata, e vogliamo provare a cogliere l'opportunità di chiudere la serie in casa. Anche se siamo in primi a sapere che sabato si ripartirà dallo 0-0 e il match non sarà per niente semplice ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- «La sconfitta in casa ha un peso: abbiamo incontrato una squadra attrezzata e preparata, che ha fatto meglio di noi in tutti i fondamentali e non abbiamo risposto con una prova allo stesso livello. Sappiamo però anche che noi non siamo la squadra che si è espressa mercoledì e, non avendo nulla da perdere più, confido che a Prata metteremo la qualità tecnica necessaria per provare a riaprire la serie ».

Virtus Aversa - Abba Pineto

Dopo una rimonta d’autore solo sfiorata in Gara 1, con tanti rimpianti per il quarto set perso ai vantaggi, Virtus Aversa punta sul fattore campo per rimettere le cose a posto contro Abba Pineto, squadra vincitrice della Regular Season. Il faccia a faccia di mercoledì scorso è stato controllato senza patemi dagli abruzzesi nei primi due parziali. Poi, la formazione campana ha alzato il livello invertendo l’inerzia nella seconda parte del terzo set e giocando alla pari un quarto set infinito in cui Pineto ha dimostrato una maggiore lucidità nella fase clou imponendosi 30 a 28 ed evitando un rischioso tie-break casalingo. Aversa riparte dall’incisività di Alessio Tallone (6 attacchi vincenti ai 400 stagionali) e Nicola Tiozzo (7 punti ai 400 nei Play Off e 15 punti ai 400 stagionali), capaci di mettere a referto 23 e 18 punti nell’ultima sfida, mentre sul fronte Abba l’intesa di Mattia Catone con i compagni ha portato cinque elementi in doppia cifra. Da una parte, in carriera, Andre Mattei è alla partita n. 400 e a 20 punti dai 2.000, dall’altra, in stagione, Matheus Krauchuk Esquivel è a 25 punti dai 600, Paolo Di Silvestre è a 2 punti dai 500.

PRECEDENTI: 14 (5 successi Virtus Aversa, 9 successi Abba Pineto)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22 - Allenatori: Rosario Angeloni a Aversa nel 2020/21, 2021/22

Fernando Gabriel Garnica (Virtus Aversa)- « Gara 1 è stata equilibrata, i punteggi lo dimostrano: ce la giochiamo alla pari con Pineto. La serie è ancora lunga e aperta, ma dobbiamo essere più continui in alcuni fondamentali, soprattutto in battuta. Gli errori in battuta fanno parte del gioco, ma non possiamo permetterci sequenze di tre o quattro errori consecutivi dello stesso giocatore. In quei momenti togliamo pressione agli avversari e perdiamo occasioni importanti di break point. Dobbiamo alzare il livello della nostra battuta, lavorare sulle variazioni e battere con maggiore precisione sugli obiettivi. Essere avanti o inseguire fa parte del gioco, ma bisogna leggere bene le situazioni e capire quando spingere e quando invece gestire con più lucidità. Siamo fiduciosi. E ci aspettiamo ancora più pubblico: la presenza dei nostri tifosi è fondamentale, ci dà energia ed è un fattore nei momenti più delicati della partita. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo tornare mercoledì a Pineto per giocarci la ‘bella’. Ci attende domenica una grande partita e poi vogliamo giocarci la finale in Abruzzo, ci crediamo ».

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « È una partita molto difficile contro una squadra forte, che ha ritrovato brillantezza nell'ultimo periodo, che ha dimostrato anche in Gara 1 di essere in un ottimo periodo di forma e che ha la possibilità di allungare questa serie giocando davanti al proprio pubblico. Ci aspetteremo un palazzetto pieno, caldo. Aversa è una squadra sicuramente intenzionata ad allungare la serie e portarci a Gara 3. Detto questo, noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo, sull'esprimere la pallavolo migliore possibile, cercare di limitare i loro punti di forza, continuare ad esprimere una buona pallavolo come fatto in Gara 1, cercando di mantenere alto il livello in battuta e in attacco, approfittando poi dei momenti in cui riusciremo a mettere pressione ad Aversa. Loro giocando in casa ovviamente avranno sicuramente più carica, ma al tempo stesso avranno un po' di peso del pronostico di dover vincere per portarci alla terza partita ».

GARA 2 SEMIFINALI PLAY OFF-

Sabato 25 aprile 2026, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Ciaccio Giovanni, Gaetano Antonio

Domenica 26 aprile 2026, ore 18.00

Virtus Aversa – Abba Pineto Arbitri: Colucci Marco, Lambertini Alessio

LA SITUAZIONE NELLE SEMIFINALI PLAY OFF SERIE A2-

Tinet Prata di Pordenone è avanti 1-0 nella serie contro Gruppo Consoli Sferc Brescia.

Abba Pineto è avanti 1-0 nella serie contro Virtus Aversa.