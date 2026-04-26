Play Off A2: Aversa porta Pineto a Gara 3

AVERSA (CASERTA)- Una Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0 contro la corazzata Abba Pineto e si gioca la finale per l’accesso alla SuperLega in Gara 3, nuovamente in Abruzzo ma questa volta spinta dal pubblico normanno che raggiungerà in trasferta i propri beniamini. Un’altra pagina di storia, la più bella fino ad oggi. Ma la storia si sta continuando a scrivere, e non vogliamo fermarci!

L’Abba Pineto parte meglio, gli abruzzesi riescono ad avere anche 3 punti di vantaggio ma la Virtus Aversa, spinta dal calore della sua splendida gente, aggancia il pareggio a 15. Poi è punto a punto, sul 22-23 coach Graziosi ferma il gioco per 30 secondi per rompere il momento positivo degli avversari. Al rientro in campo Volpato si ferma sul nastro, due set point per gli ospiti (22-24). Benavides a muro stoppa Krauchuk, si va ai vantaggi. Monster block di Mattei, Aversa vince il primo set (27-25, confermato dal video check).

Tallone piazza il primo +2 (7-5) del secondo parziale quando sfrutta le mani del muro per un vincente che infiamma il PalaJacazzi. Pineto riesce ad acciuffare il pari a 8 con un super muro. Krauchuk sempre con un muro regala il vantaggio ai suoi (9-10). Ace di Suraci per il +3 Abba (9-12), coach Graziosi richiama in panchina i suoi ragazzi. La battuta flottante di Krauchuk mette in difficoltà la ricezione normanna, ace e 13-17. Muro clamoroso di Mattei, poi lo stesso centrale sfrutta una ricezione errata: Aversa si rifà sotto (18-19). Time-out Di Tommaso. Sull’errore in attacco di Benavides Graziosi è costretto a chiamare ‘tempo’ col tabellone fermo sul 19-22. Tiozzo dalla seconda linea stampa il 22-23, Pineto esce dal set (24-23). Tallone chiude (25-23, 2-0).

Nel terzo set allungo Aversa (6-4), Benavides passa contro il muro a tre di Pineto e riesce a regalare il +4 ai suoi (9-5). L’Abba di certo non ha bisogno di presentazioni, ritorno sotto (12-11) e prova a pareggiare i conti. Ci riesce con Zamagni a muro, 12-12 e time-out Graziosi. Free ball per Volpato al centro che non sbaglia: 16-14. Stop al gioco per 30 secondi, Di Tommaso chiama time-out. Mattei alza un muro insormontabile per Krauchuk, 22-19 e stop alla rimonta abruzzese. Volpato regala 3 match point (24-21). Ed è lo stesso centrale a chiudere (25-22). Si va a Gara 3. Si gioca mercoledì 29 aprile, sarà un’altra battaglia.

I protagonisti-

Fernando Gabriel Garnica (Virtus Aversa)- « In gara 3 tutto è possibile, diciamo 51% per loro e 49% per noi perchò giocano in casa, rispettiamoli perché sono arrivati primi in classifica ed hanno vinto già Coppa Italia e Supercoppa ma noi ci siamo guadagnati l’onore che gli altri dicono ‘Attenti ad Aversa’. Andremo a Pineto per giocarcela nel miglior modo possibile, in un campo sempre pieno di tifosi. Vedremo cosa succederà. Sarà gara secca, senza appello, vedremo dove cadrà l’ultima palla. Nei Play Off abbiamo trovato i giusti meccanismi e riusciamo a mettere un po' più di testa quando serve. La voglia non ci è mai mancata e ci abbiamo sempre creduto. La società ci è stata sempre vicino ed i tifosi anche oggi hanno dimostrato quanto vogliono bene alla squadra ».

Il tabellino-

VIRTUS AVERSA – ABBA PINETO 3-0 (27-25, 25-23, 25-22) –

VIRTUS AVERSA: Garnica 2, Tallone 18, Volpato 16, Benavides 8, Tiozzo 11, Mattei 12, Agouzoul (L), Raffa (L). N.E. Minelli, Vattovaz, Mazza, Motzo, Guerrini, Mentasti. All. Graziosi.

ABBA PINETO: Catone 0, Suraci 10, Trillini 4, Krauchuk Esquivel 13, Di Silvestre 13, Zamagni 7, Pesare (L), Morazzini (L), Larizza 0, Rascato 0. N.E. Schianchi, Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Colucci, Lambertini.

Durata set: 30′, 33′, 36′; tot: 99′.