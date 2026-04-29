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Sorrento esclusa dall'A2, l'amarezza del presidente e del capitano

Sorrento esclusa dall'A2, l'amarezza del presidente e del capitano

Fabrizio Ruggiero e Stefano Patriarca esprimono tutto il loro rammarico per la decisione della Lega pallavolo che non ha concesso la deroga per giocare, per il secondo anno consecutivo, al PalAtigliana che non raggiunge i 1000 posti di capienza richiesti
1 min
TagsRomeoruggieroPatriaca

SORRENTO (NAPOLI)- La Romeo Sorrento, dopo la brillante salvezza ottenuto sul campo, non potrà disputare il prossimo campionato di A2. La Lega Pallavolo ha infatti negato alla società campana la deroga per giocare al PalAtigliana perché la capienza è inferiore ai 1000 posti previsti dal regolamento. Alla società non è stato possibile trovare in tutta la penisola sorrentina un impianto adeguato dove giocare nella prossima stagione,

Le parole del presidente Fabrizio Ruggiero sono amare ma piene di speranza:

«Non abbiamo voluto lasciare Sorrento, pur avendo la possibilità di trasferirci a Napoli, per non disperdere il patrimonio che abbiamo creato, il nostro settore giovanile e l’entusiasmo dei tifosi. Faremo l’A3 nella speranza che si concretizzi il nostro sogno, quello di veder realizzato il Palazzetto di Massa Lubrense che dovrebbe essere pronto in due anni. E’ ora che le istituzioni si rendano finalmente conto della nostra realtà e ci consentano di portare avanti il nostro progetto ».

Anche Stefano Patriarca ha espresso, a nome di tutta la squadra, la delusione per la mancata iscrizione

« Ci hanno tolto la A2 ma non potranno mai toglierci le emozioni vissute » le parole del capitano.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

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