Volley Mercato: Denis Karyagin è il nuovo bomber di Fano

FANO (PESARO)- Denis Karyagin, bulgaro di Burgas, 23 anni, schiacciatore di 202 cm, è il primo colpo di mercato della Essence Hotels Fano. E, se guardiamo i numeri del giocatore, si tratta indubbiamente di un colpo fragoroso: nell’ultima stagione a Macerata Karyagin ha totalizzato 467 punti in 26 partite, quasi 18 di media a gara, primo negli attacchi vincenti (412) e terzo nella classifica dei migliori marcatori della categoria.

Insomma la società fanese è subito entrata a gamba tesa nel mercato estivo, anticipando la numerosa concorrenza.

Le parole di Denis Karyagin

« Sono molto contento di essere venuto a Fano non ho fatto molta strada visto che nell’ultima stagione ho militato a Macerata. Ho scelto Fano perché voglio vincere con questa nuova società e far gioire i tifosi ».

Il nuovo schiacciatore virtussino, nonostante la giovane età (23), vanta un curriculum sportivo già vincente

« Ho conquistato già alcuni titoli tra i quali una Cev Champions League con lo Zarska e una Cev Cup con Monza, ho girato poi parecchio in Europa giocando anche in Francia e Turchia ».

La trattativa Karyagin è stata complessa in quanto su di lui c’era “mezza” Europa, ma la società fanese è stata certamente la più determinata. Karyagin si è messo in evidenza in questa stagione con Macerata trascinando la squadra nel conquistare un incredibile settimo posto finale e, come la maggior parte dei giocatori di una certa qualità, uno dei suoi obiettivi principali è la nazionale.

« Per me giocare in nazionale rappresenta un traguardo fondamentale. Tutto questo però passa attraverso le prestazioni con il club, pertanto con Fano voglio fare molto bene ».