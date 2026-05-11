Volley Mercato: Alessandro Tondo da Brescia a Fano

FANO (PESARO)- Dopo due stagioni a Brescia, dove ha vinto anche una Coppa Italia, l'esperto centrale pugliese Alessandro Tondo ha scelto di giocare a Fano raccogliendo l'invito di Marco Bonitta che ha spinto fortmente per il suo ingaggio.

LA CARRIERA-

Centrale di Lecce, 202 cm, classe 1991, Tondo è stato negli ultimi due anni uno dei grandi protagonisti della serie A2 distinguendosi, nella stagione appena trascorsa, con 217 punti, 22 ace e 46 muri vincenti. Dopo le esperienze con Reggio Emilia, Milano, Piacenza, Vibo, Catania e Brescia, ora Fano:

Le parole di Alessandro Tondo-

“Sono contento di aver accettato la proposta di Fano perché c’è un progetto importante e la squadra costruita per la prossima stagione è competitiva ed ambiziosa. Non per ultimo la presenza di coach Bonitta, che ho avuto il piacere di conoscere nel 2010 quando militavo a Reggio Emilia e ogni tanto come giovane mi aggregavo alla prima squadra. A quel tempo mi aveva impressionato subito positivamente. Conosco Fano per essere una società organizzata e ben strutturata, il mio obiettivo è di fare una stagione di alto livello. La squadra è nuova ma di qualità, con in più un coach di spessore. Mi sono sempre distinto in attacco ma voglio fare bene anche a muro per il resto sono un centrale a cui ogni tanto piace giocare anche opposto ».

Alessandro Tondo verrà accolto con il solito entusiasmo dai tifosi fanesi, che non hanno mai fatto mancare in tutti questi anni l’affetto per la squadra.

« A mio parere il tifo è l’anima della squadra sono stato sempre riconoscente alle tifoserie che mi hanno sostenuto. Da parte mia assicuro massima disponibilità, mi piacerebbe lasciare qualcosa di importante anche a Fano ».