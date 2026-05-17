Reggio Calabria festeggia la promozione in A2

I padroni di casa prendono il controllo del match fin dai primi scambi. Sono 14 i punti a referto per Laganà e Guarienti Zappoli, unico ex dell’incontro, mentre Innocenzi, autore di 4 muri efficaci, realizza 13 sigilli. Tra gli ospiti solo Berger e Giannotti raggiungono la doppia cifra, ma si fermano a quota 10. Finale tirato nel terzo set. Il team veneto ha il merito di risalire fino al 24-23, ma non riesce a girare il parziale e a riaprire la partita.

A premiare Domotek Reggio Calabria per la storica promozione in Serie A2 Credem Banca sono stati Sergio Di Meo, vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A, ed Elio Sità, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo.

I protagonisti-

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Belluno)- «C’è tanta delusione perché non abbiamo offerto la prova che volevamo. Abbiamo preparato la gara esattamente come le altre, ma non siamo riusciti a esprimerci al meglio. In generale, sono contento del lavoro svolto in questa annata: è mancata solo la ciliegina. Ringrazio tutti: il presidente, la società, il direttore sportivo, Alessandro Carniel, il primo ad avermi voluto. E, in generale, le persone che mi sono state vicine e mi hanno fatto sentire a casa».

Il tabellino

DOMOTEK REGGIO CALABRIA – BELLUNO VOLLEY 3-0 (25-22, 25-19, 25-23) –

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Saitta 3, Guarienti Zappoli 14, Presta 8, Laganà 14, Lazzaretto 4, Innocenzi 13, Lopetrone (L), De Santis (L), Spinello 0. N.E. Motta, Ciaramita, Rigirozzo, Parrini. All. Polimeni.

BELLUNO VOLLEY: Marsili 2, Corrado 8, Basso 4, Giannotti 10, Berger 10, Mozzato 8, Tosatto (L), Hoffer (L), Pozzebon 0, Cengia 0, Loglisci 1. N.E. Marini Da Costa, Bortoletto, Michielon. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Pazzaglini, Gasparro.

Durata set: 33′, 30′, 31′; tot: 94′.