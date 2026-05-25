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lunedì 25 maggio 2026
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Volley Mercato: Brescia affida la cabina di regia a Nicola Salsi

Volley Mercato: Brescia affida la cabina di regia a Nicola Salsi

La formazione biancoblù ufficializza l’arrivo del palleggiatore emiliano classe 1997, reduce da esperienze tra Superlega, Serie A2 e campionati esteri. Un innesto di esperienza e personalità per il roster guidato da coach Roberto Zambonardi.
2 min
TagsAtlantide BresciaSalsi

BRESCIA- Atlantide Pallavolo Brescia ufficializza l’arrivo del palleggiatore Nicola Salsi, nuovo regista biancoblù per la prossima stagione di Serie A2 Credem Banca.Classe 1997 per 186 cm, nato a Reggio Emilia, Salsi porta a Brescia un percorso importante maturato tra Superlega, Serie A2 ed esperienze internazionali.

La carriera-

Cresciuto nel settore giovanile di Modena, con cui conquista uno Scudetto Under 20 ed esordisce in Superlega vincendo anche la Supercoppa Italiana, nel corso della carriera veste le maglie di Club Italia, Siena, Lagonegro, Modena, Piacenza e Cisterna, oltre all’esperienza all’estero con l’Hypo Tirol Innsbruck, club con cui ha conquistato campionato e Supercoppa austriaca. Nel suo palmarès anche una Coppa CEV con Modena e due ori universitari con la Nazionale italiana.

Un profilo di esperienza e affidabilità per la regia del team di coach Roberto Zambonardi, che aggiunge alla rosa un atleta abituato a confrontarsi con contesti di alto livello e con campionati particolarmente competitivi.

Le parole di Nicola Salsi-

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura a Brescia. Ho trovato un ambiente serio, motivato e con tanta voglia di crescere. Affronteremo la stagione con umiltà e spirito di sacrificio, consapevoli che il lavoro quotidiano potrà diventare la nostra forza. La Serie A2 è un campionato molto competitivo ed equilibrato, dove sarà fondamentale costruire identità e continuità. Credo però che ci siano le condizioni giuste per disputare una stagione importante e toglierci delle soddisfazioni».

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