Volley Mercato: nuova avventura per Diego Cantagalli a Porto Viro

LA CARRIERA-

Nato a Palermo, Cantagalli inizia la sua carriera nelle giovanili del Cavriago per poi entrare nel vivaio della Lube, con cui disputa anche i suoi primi campionati seniores (in Serie D) tra il 2012 e il 2014. Dopo un triennio alla Paoloni Appignano, trascorso tra Serie B2 e Serie B, nel 2017/2018 approda al Club Italia per il suo primo passaggio in A2.

Nel 2018/2019 torna alla Lube dove vive una stagione magica: esordisce in SuperLega, vince scudetto e Champions League, e nel frattempo conquista anche la Junior League con l’Under 20. In estate, inoltre, prende parte alla spedizione azzurra ai Mondiali Under 21 in Bahrein, mettendosi al collo la medaglia d’argento, culmine del suo percorso con le Nazionali giovanili, iniziato nel 2015. Nel 2019/2020 Cantagalli si trasferisce a Brugherio in Serie A3 per giocare con maggiore continuità: conclude l’annata con 441 palloni messi a terra e riceve la chiamata di Ortona in Serie A2. Con gli abruzzesi retrocede al termine di un drammatico duello salvezza proprio con Porto Viro, ma stabilisce il record individuale di punti (46) in una singola partita del campionato cadetto, tuttora imbattuto.

Nel 2021/2022 il neoacquisto nerofucsia passa a Reggio Emilia, con cui vince Coppa Italia e Play Off, chiudendo la stagione con 512 punti. La società rinuncia all’iscrizione in SuperLega e Cantagalli gioca un altro campionato di A2 a Reggio, quindi torna a Ortona, sempre nella seconda serie nazionale. Nel 2024/2025 indossa la maglia di Lagonegro in Serie A3, ottenendo la promozione e stabilendo il proprio record personale di punti in una stagione: 579. Numeri confermati anche nell’ultimo campionato di A2 con i lucani, trascinati alla qualificazione alla Coppa Italia e ai Play Off dai 512 punti realizzati da Cantagalli.

Le parole di Diego Cantagalli

« Nel corso della mia carriera ho affrontato Porto Viro più di una dozzina di volte e sono sempre state grandi battaglie. Penso che questo dipenda dal fatto che la società costruisce sempre progetti importanti e metta i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi, senza troppe pressioni. È un club che crede molto nelle squadre che allestisce e che trasmette serenità e tranquillità al gruppo. Me lo ha confermato chi ha già giocato qui ed è uno dei motivi che mi hanno spinto ad accettare la proposta del Delta Volley. Fin dai primi contatti ho sentito grande fiducia nei miei confronti e questo mi ha fatto molto piacere ».

Gli ultimi due anni vissuti a Lagonegro hanno rappresentato una tappa fondamentale nella crescita di Cantagalli

« Sono orgoglioso del percorso che ho fatto e cercherò di portarlo avanti anche a Porto Viro. Obiettivi? Non mi piace parlare di vittorie, quelle saranno eventualmente il frutto del lavoro che faremo durante la stagione. Personalmente voglio continuare a crescere sia come giocatore che come persona. La Serie A2 diventa ogni anno più difficile, con squadre sempre più forti e competitive, quindi dovremo lottare con le unghie e con i denti in ogni partita. So che il Delta è una società abituata a vivere le stagioni con questo spirito e credo che anche quest’anno potremo fare qualcosa di bello. Non so dove potremo arrivare, ma sono sicuro che daremo sempre il 150%, se non il 200% delle nostre possibilità. Questo dovrà essere il nostro marchio di fabbrica: non mollare mai e non accettare mai la sconfitta ».

Infine, il messaggio rivolto ai tifosi nerofucsia.

« Porto Viro ha costruito negli anni una tifoseria calda, numerosa e appassionata. Sono sicuro che anche quest’anno ci seguiranno in tanti e voglio chiedere loro di starci ancora più vicini, perché saranno il nostro settimo uomo in campo. Ci saranno sicuramente momenti difficili, perché questo campionato è di altissimo livello e ogni partita sarà una battaglia, ma proprio in quelle situazioni avremo bisogno del loro supporto e del loro calore. Da parte mia cercherò di essere un punto di riferimento per la squadra, dentro e fuori dal campo, dando sempre tutto quello che avrò. Sono entusiasta di iniziare questa avventura e non vedo l’ora di vivere la prima partita in casa insieme ai nostri tifosi ».