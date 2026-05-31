Volley Mercato: Matteo Meschiari da Cantù a Fano

Nella precedente stagione giocata nelle fila di Cantù, Meschiari si è messo spesso in evidenza raccogliendo un buon bottino di punti (253 con ben 13 volte in doppia cifra) nonostante una stagione non proprio fortunata. Meschiari, prima di Cantù, ha giocato anche in A3 (Castellana Grotte, Sarroch, Brugherio e Prata) e, giovanissimo, di nuovo in A2 con Reggio Emilia e Mondov

Le parole di Matteo Meschiari

« Ho scelto Fano perché credo fortemente nel progetto della società, infatti ambire ai vertici della serie A2 è una sfida stimolante. A Fano vorrei crescere e migliorare, sono sicuro che il roster di alto livello, come pure lo staff tecnico, mi permetteranno di raggiungere i miei obiettivi personali. Certo, tutto passerà attraverso un lavoro quotidiano intenso e duro ma la cosa non mi spaventa, anzi mi carica ulteriormente. Ho sempre dato il massimo in tutte le squadre in cui ho militato e lo farò anche con Fano, mettendo naturalmente al primo posto il bene della squadra”. Matteo Meschiari è stato colpito dall’accoglienza avuta dalla società e dai tifosi. Ottima impressione non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. Al momento ci sono grandi presupposti per fare bene e dare gioia ai tifosi ».