Taranto rinuncia all'A2: non c'è l'impianto
TARANTO- Una vicenda dai contorni dolorosi e per certi versi inspiegabili sottrarranno alla pallavolo del sud Italia una protagonista importante, la Prisma Taranto, che oggi ha comunicato di aver rinunciato ad iscriversi al prossimo campionato di A2. La motivazione che la società spiega in un lungo comunicato stampa è legato alla disponibilità del Palamazzola, i cui tempi di riconsegna, dopo i Giochi del Mediterraneo, non coinciderebbero con l’inizio della stagione agonistica dei rossoblù. Un grave atto di accusa nei confronti degli Enti deputati a gestire l’impianto.
Questa la nota della Prisma Volley Taranto
« Il ritardo registrato nella individuazione da parte degli Enti competenti delle tempistiche e delle modalità attraverso le quali poter mettere a disposizione della Prisma Volley il palazzetto dello sport Palamazzola al termine dei Giochi del Mediterraneo -tempistiche e modalità ancora non note – non ha consentito alla nostra società sportiva di programmare la partecipazione al Campionato di volley maschile serie A2 2026/2027 nei tempi e nei contenuti tecnici ed organizzativi idonei e consoni all’importanza del predetto campionato ed alle aspettative societarie e degli appassionati di volley del nostro territorio. Pertanto, al termine di un trentennio dedicato allo sport ed ai valori civili e morali che esso rappresenta a favore di una Comunità come quella del nostro territorio , abbiamo serenamente deciso che è giunto il momento di interrompere il nostro percorso in serie A, con l’auspicio che nuove realtà sapranno portare Taranto e la sua provincia in campionati di alto livello. L’impresa è ardua ed impegnativa ma siamo certi che con una visione più lungimirante e più aderente alla realtà socio economica e culturale – da tempo in grande difficoltà nel nostro territorio – le Istituzioni sapranno fare tesoro della nostra esperienza per promuovere nuove opportunità . La Prisma Volley continuerà a svolgere la sua attività sportiva a favore dei ragazzi attraverso la promozione di iniziative sportive in ambito giovanile, al fine di indicare attraverso lo sport ed i suoi valori, percorsi educativi socialmente positivi.
Alla luce di ciò, in data odierna, abbiamo comunicato alla Lega Italiana Pallavolo Maschile la nostra rinuncia a partecipare al campionato di A2 maschile 2026/2027. Un affettuoso ringraziamento a tutti i nostri Dirigenti, collaboratori, staff medico che, con noi in questi decenni di attività sportiva, hanno condiviso battaglie quotidiane ed impegni con dedizione e serietà. Un saluto agli Zio’s Boys ed a tutti i tifosi e gli appassionati che hanno sostenuto la nostra squadra ed i nostri atleti e tecnici. Un grande grazie a tutte le aziende sponsor che hanno condiviso concretamente con affetto e partecipazione il nostro progetto sportivo ».