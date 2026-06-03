Cambiano i vertici societari di Reggio Emila

REGGIO EMILIA- Il Volley Tricolore apre un nuovo capitolo della propria storia proprio nell’anno in cui celebra due ricorrenze particolarmente significative: i 60 anni dalla fondazione della società e i 20 anni da quel giugno 2006 che vide la conquista della prima storica promozione in Serie A2. Un anniversario importante che coincide con un significativo rinnovamento dell’assetto societario, nel segno della continuità, della crescita e della volontà di costruire il futuro mantenendo salde le proprie radici.

Dopo 35 anni alla guida del club, Giulio Bertaccini lascia la carica di presidente. Il suo è stato un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, durante il quale ha contribuito in maniera determinante alla crescita della società, accompagnandola attraverso generazioni di atleti, dirigenti e appassionati. Nel corso della sua carriera dirigenziale ha inoltre ricoperto per diversi anni il ruolo di vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A, portando il proprio contributo anche a livello nazionale e rappresentando con orgoglio il movimento pallavolistico reggiano. Per il suo impegno e per il legame indissolubile con i colori societari, Bertaccini verrà nominato Presidente Onorario di Volley Tricolore, oltre a rimanere socio della società.

A raccoglierne l’eredità sarà Loris Migliari, figura che da 23 anni è centrale nella vita del club e protagonista, nel ruolo di Direttore Generale, di alcuni dei più importanti risultati sportivi e organizzativi raggiunti dalla società negli ultimi anni. Sarà lui il nuovo Presidente del Volley Tricolore.

Contestualmente, per motivi professionali, lascia la società il vicepresidente Santini Azzio, che in questi anni, grazie alla sua disponibilità e passione, ha rappresentato un punto di riferimento costante per il club. Santini ha ricoperto per alcuni anni anche il ruolo di consigliere della Lega Pallavolo Serie A, mettendo a disposizione le proprie competenze e contribuendo alla crescita del movimento. A lui va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la famiglia granata per il contributo offerto al percorso di crescita della società.

Il rinnovamento coinvolge anche la compagine societaria con l’ingresso di nuove figure che andranno ad affiancare i soci già presenti, in un progetto costruito per unire esperienza, competenze e nuove energie. Entrano infatti a far parte della società Giovannini, Mainini e Ferrari.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Presidente Loris Migliari, dalla Vicepresidente Giulia Giovannini e dai consiglieri Andrea Ferrari, Massimo Davoli e Mauro Pedroni. In particolare, Elisa Mainini, si occuperà di consolidare e ampliare la sinergia con Pieve Volley, società che già da anni collabora con Volley Tricolore.

Ricoprirà un ruolo dirigenziale di alto livello Mario Tavaglione, personaggio molto conosciuto nell’ambiente calcistico e sportivo reggiano. Infatti, Tavaglione in questi anni si è appassionato al volley e avvicinato alla società.

Quindi, negli ultimi mesi il Volley Tricolore ha lavorato alla costruzione di un nuovo nucleo dirigenziale, capace di coniugare il valore dell’esperienza maturata negli anni con l’entusiasmo e le idee portate dai nuovi ingressi. Un percorso pensato per garantire continuità al progetto sportivo e societario, guardando con ambizione alle sfide future.

Archiviati i doverosi passaggi istituzionali e le presentazioni ufficiali, è ora tempo di rivolgere lo sguardo alla stagione sportiva 2026/2027. Nei prossimi giorni il Volley Tricolore inizierà infatti a svelare i primi tasselli della nuova annata, con le comunicazioni relative alla costruzione della squadra che sarà chiamata a rappresentare i colori granata nel prossimo campionato.