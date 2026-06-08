Gioia del Colle giocherà in A2 nella prossima stagione

GIOIA DEL COLLE (BARI)- La JoyVolley Gioia del Colle parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca, la seconda categoria nazionale della pallavolo maschile. L’approdo in Serie A2 premia mesi di lavoro intenso e costante da parte di tutte le componenti societarie, mirato a riportare una piazza storica e appassionata come quella Gioiese nell’élite della pallavolo italiana. La partecipazione al campionato di Serie A2 rappresenta non soltanto un risultato sportivo di grande rilievo, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità gioiese. Nei prossimi giorni il club svelerà le altre novità in vista della nuova stagione. Gioia del Colle torna così a essere protagonista nel panorama nazionale della pallavolo, con la volontà di rappresentare al meglio la città, i suoi colori e la sua grande tradizione sportiva.

Le parole del presidente Gianni D’Elia

« La JoyVolley in A2 è sicuramente un passo molto importante, un passo che abbiamo voluto e volevamo già ormai dalla scorsa stagione. Ci abbiamo provato, poi le cose non sono andate così come dovevano, abbiamo avuto l’opportunità quest’anno di riuscire ad acquisire un titolo di A2 e l’abbiamo fatto molto volentieri perché ci onora che Gioia sia il punto di riferimento in Puglia e questo veramente è un grandissimo desiderio che parte da me, ma ho condiviso con tutto lo staff, i dirigenti, e con tutta la città di Gioia del Colle. Affronteremo questo nuovo campionato con serietà, equilibrio e senso di responsabilità, siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e per affrontarle al meglio occorre continuare il nostro processo di consolidamento in campo societario e sportivo ».

Le parole del Direttore Generale Vincenzo Masi

« Siamo felici di poter riportare Gioia del Colle in una categoria così importante. È un risultato che nasce dal lavoro di tante persone e che vogliamo vivere con entusiasmo ma anche con grande senso di responsabilità. Ora si apre una nuova fase, da affrontare con umiltà, organizzazione e ambizione misurata ».

Le parole del direttore sportivo Mirko Corsano

« La partecipazione al campionato di A2 è un risultato incredibile, per il quale va ringraziata la proprietà, la dirigenza e tutto lo staff societario. Abbiamo lavorato per allestire un roster all’altezza di una categoria così importante, nei prossimi giorni sveleremo tutte le mosse che abbiamo condiviso per creare un gruppo di lavoro forte, che possa farsi valere in un campionato così complesso ».