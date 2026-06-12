Volley Mercato: Andrea Marchisio sistema la difesa di Macerata

MACERATA -Di certo, sostituire sul mercato un pilastro degli ultimi anni come Gabbanelli non era cosa semplice, ma la dirigenza maceratese si è fatta trovare pronta. Le chiavi della seconda linea della Banca Macerata Fisiomed per le prossime due stagioni consecutive di A2 saranno nella tasca di Andrea Marchisio , nuovo libero biancorosso.

Un vero e proprio colpo di mercato quello del DG Vullo che permette al sestetto di coach Giannini di avere una sicurezza in più nel sestetto, vista la caratura di un giocatore sicuramente in grado di dare una grande mano a un gruppo giovane dal punto di vista della qualità e dell’esperienza.

LA CARRIERA

Andrea, cuneese classe 1990, arriva a Macerata conoscendo già bene le Marche viste le sue precedenti esperienze in seconda linea con la Energy Resources Carilo Loreto (A2 nel 2010/11), Lube Civitanova (A1 dal 2017 al 2021) e Yuasa Battery Grottazzolina (dal 2023) con la quale ha compiuto il grande salto dalla seconda alla prima serie ormai tre stagioni fa. Oltre a queste, Cuneo, Siena, Tuscania e Castellana Grotte per una carriera decennale e un palmarès che parlano da soli: tre scudetti, due coppe Italia, una champions e un Mondiale per Club – solo per citare alcune sue vittorie.

Le parole di Andrea Marchisio

« Ho sentito da parte da tutti una grande voglia di prendermi e portarmi a giocare qui, mi ha fatto molto piacere questo e in più conosco da anni Romano (Giannini, ndr). So come lavora, la sua professionalità, la sua esperienza e la sua attitudine al lavoro che si sposa molto bene con la mia ».

Per la prima volta a far da chioccia a un gruppo giovane, Marchisio ha poi sottolineato come il suo ruolo in squadra vede anche la responsabilità di trasmettere ai ragazzi tutta una serie di valori che a sua volta i suoi esempi gli hanno trasmesso:

« L’umiltà di lavorare, di venire ogni giorno in palestra per provare a dare il 100% con la testa giusta anche quando non si è in forma: voglio far passare tutto questo »

Talento e maturità, il libero piemontese chiude il reparto liberi dopo Dolcini avendo già le idee chiare sul livello degli avversari e su cosa servirà per far bene.

« Sarà un campionato molto difficile in cui dovremo lavorare giorno dopo giorno per ritagliarci il nostro spazio e vedere quale sarà poi la posizione in classifica che ci meriteremo. L’importante è avere tutti la stessa mentalità, con la stessa voglia di vincere per riuscire ad andare insieme verso il più bello degli obiettivi possibili ».