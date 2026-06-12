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Volley Mercato: Luca Butti è il nuovo libero di Pineto

Volley Mercato: Luca Butti è il nuovo libero di Pineto

Il libero lascia Cantù, squadra della quale è stato capitano, per mettersi a disposizione del nuovo tecnico degli abriuzzesi Cezar Douglas Silva
3 min
TagsbuttiAbba

PINETO (TERAMO)- Luca Butti è il nuovo libero del Pineto Volley. Nato a Como, 35 anni da compiere a dicembre, il neo arrivato in biancoazzurro rappresenta il secondo innesto della campagna di rafforzamento – dopo Riccardo Copelli nel reparto dei centrali – e in generale un arrivo di grande esperienza in vista del campionato di Serie A2 Credem Banca.

LA CARRIERA

Butti ha alle spalle 13 stagioni consecutive di Serie A2 Credem Banca e 17 anni trascorsi con la maglia della Campi Reali Cantù, club di cui è stato capitano. Coi brianzoli ha totalizzato 379 presenze nel campionato cadetto e nella stagione scorsa ha totalizzato 122 ricezioni perfette (efficienza del 29,3%) su 416 totali.

Le parole di Luca Butti

 «Sono molto contento di giocare a Pineto la prossima stagione. Per me sarà un anno molto importante perché, nonostante non sia più un giovanotto, sarà la mia prima esperienza fuori casa. Personalmente questo è un grande stimolo soprattutto perché entro a fare parte di una società molto ambiziosa e che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. La squadra mi sembra molto competitiva, conosco personalmente alcuni compagni con cui ho già giocato, mentre ho grandissima stima degli altri che credo siano tra i giocatori più forti della categoria. Pineto arriva da una stagione pazzesca e questo renderà l’ambiente ancora più caloroso: venire a giocare al pala Santa Maria da avversario, vi assicuro, non è così semplice e per questo dovrà continuare ad essere il nostro fortino. Sarà importante fin da subito creare un gruppo coeso, che lavori bene in palestra così da arrivare pronti per l’inizio del campionato. Da parte mia cercherò di mettere in campo tutta la mia volontà di questa nuova esperienza per aiutare la squadra, ma anche per migliorare me stesso sia come giocatore che come persona. Sono curioso di conoscere allenatori e staff di cui mi hanno parlato tutti benissimo. Vorrei fare un saluto ai tifosi  che sicuramente saranno il nostro uomo in più in campo e che sono sicurissimo che anche quest’anno riusciranno a esaltare le nostre partite casalinghe. A presto!».

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