Volley Mercato: Rusi Zhelev è il primo colpo di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Il primo volto nuovo della Conad Volley Tricolore per la stagione 2026/2027 arriva dalla Bulgaria e risponde al nome di Rusi Zhelev. Schiacciatore classe 2001, reduce dall’esperienza in Serie A2 con la maglia di Macerata, vestirà il granata nel prossimo campionato portando a Reggio Emilia qualità tecniche, esperienza internazionale e grande voglia di crescita.

LA CARRIERA

Nato a Stara Zagora, Zhelev è cresciuto pallavolisticamente nel Beroe 2016, società con la quale ha disputato diverse stagioni nel massimo campionato bulgaro e nelle competizioni europee, affermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Nel suo percorso trovano spazio anche le esperienze con le nazionali giovanili della Bulgaria, fino alla convocazione con la selezione Under 22 per il Campionato Europeo di categoria.

La scorsa stagione ha affrontato la sua prima esperienza nel campionato italiano, vestendo la maglia di Macerata in Serie A2. Un’annata positiva che lo ha visto collezionare 296 punti in 28 partite, mettendo a referto 22 ace e 36 muri punto, numeri che ne confermano le qualità sia in attacco che nei fondamentali di servizio e muro.

Per il Volley Tricolore si tratta di un innesto importante nel reparto degli schiacciatori, un giocatore ancora giovane ma già in possesso di esperienza internazionale e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita nel campionato italiano.

Nel corso dell’estate 2025 Zhelev ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo con la nazionale bulgara, ulteriore testimonianza del valore e del potenziale dell’atleta che vestirà il granata nella prossima stagione. Anche quest’anno il posto quattro è stato nuovamente convocato dalla selezione nazionale e in questi giorni è impegnato in Brasile per la prima settimana della Volleyball Nations League, confrontandosi con alcune delle migliori nazionali del panorama internazionale.

Le parole di Rusi Zhelev

Perché hai scelto di restare in Italia e di accettare la proposta del Volley Tricolore?

« Dopo la mia prima stagione in Italia ero più che convinto di voler rimanere in Serie A2, per continuare a giocare a questo livello e dimostrare di poter fare ancora meglio rispetto al mio primo anno. La vita, il livello della pallavolo e l’atmosfera che si respira in Italia sono tutto ciò che un giocatore può desiderare per trovare le motivazioni giuste e dare il massimo. Per quanto riguarda Reggio Emilia, la società arrivava da una stagione straordinaria culminata con la vittoria della Serie A3, è riuscita a confermare gran parte dei giocatori principali e ha mostrato fin da subito un forte interesse nei miei confronti. Tutti questi aspetti sono stati sufficienti per convincermi: non ho avuto alcun dubbio nella mia scelta ».

Cosa ti ha lasciato la tua prima esperienza nel campionato italiano di Serie A2?

« La cosa più bella di questo campionato è che non esistono partite scontate. Non c’è una singola gara nella quale puoi sapere in anticipo se vincerai o perderai. Questo ti obbliga a dare il massimo ogni giorno e ti aiuta tantissimo a crescere come giocatore. La scorsa stagione non è iniziata nel migliore dei modi per noi, ma con il passare delle settimane sono arrivati i risultati e siamo riusciti a conquistare i playoff. Nel frattempo, ho anche iniziato a imparare un po’ di italiano e sono sicuro che tutte queste esperienze mi abbiano reso un giocatore migliore ».

Che tipo di giocatore scopriranno i tifosi granata?

« Se dovessi descrivermi, partirei dalla passione. Amo questo sport e scendo sempre in campo mettendo il cuore in ogni azione. Spero che i tifosi possano apprezzarmi e che Reggio Emilia diventi un campo dove nessuno abbia voglia di venire a giocare. Dal punto di vista tecnico credo di poter offrire molte soluzioni alla squadra: attualmente gioco anche nel ruolo di libero con la nazionale e sono convinto di poter mostrare tante qualità e dare il mio contributo in diversi aspetti del gioco ».