Volley Mercato: per l'A2 Gioia del Colle ha scelto Denora

LA CARRIERA

Originario di Altamura, classe 1990, il neoallenatore della JoyVolley ha iniziato la sua carriera a Lagonegro come secondo allenatore, conquistando subito il campionato di B1 nel 2016 e contribuendo a rendere la formazione lucana una presenza stabile in Serie A2. Da capo allenatore, coach Denora Caporusso ha guidato l’Aurispa per una stagione e mezza, subentrando sulla panchina dei salentini nel dicembre 2019. Dopo l’esperienza leccese sono arrivate importanti chiamate in Serie A2, con le avventure a Mondovì e Cantù. Da sottolineare, in particolare, l’esperienza lombarda, durante la quale coach Denora Caporusso ha conquistato un secondo posto in regular season, una semifinale di Coppa Italia, una semifinale playoff e la finale di Supercoppa.

Nelle ultime due annate, coach Denora Caporusso ha allenato in Serie A3, prima a Ortona e poi, nell’ultima stagione, a Sarroch.

Le parole di Francesco Denora Caporusso

« Insieme al direttore abbiamo costruito un roster puntando su ragazzi con qualità umane importanti, sia per quanto riguarda le riconferme sia per i nuovi arrivi. Sono tutti ragazzi con grande voglia di emergere e di lavorare: c’è chi è già formato e chi, invece, sarà in rampa di lancio. La prospettiva è interessante e, secondo me, ci sarà da divertirsi. La chiamata di Gioia mi inorgoglisce molto, perché dà peso a quello che è stato finora il mio percorso sportivo. Ho trovato un club davvero strutturato, con figure estremamente professionali, e una società che ha tanta voglia di crescere ancora e migliorarsi. Il nostro obiettivo primario sarà quello di divertirci e di farci voler bene dalla gente. Le aspettative sono importanti, abbiamo ambizioni, ma queste ambizioni andremo a costruirle in palestra, giorno dopo giorno. Il campionato che affronteremo è estremamente competitivo: parliamo di uno dei primi sette campionati al mondo. Ci sono squadre molto attrezzate per far bene, noi non siamo da meno, però sappiamo che dovremo lottare su ogni palla per portare i risultati a casa. E questo lo costruiremo in palestra ».