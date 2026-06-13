Volley Mercato: Lagonegro si assicura Cosimo Balestra

LA CARRIERA

Ventitré anni, originario di Taranto, 200 centimetri di altezza, Balestra è un centrale dalle importanti qualità fisiche, particolarmente efficace a muro e con ampi margini di miglioramento. Nonostante la giovane età, il suo percorso sportivo racconta già una storia fatta di esperienze significative, vittorie e trofei conquistati ai massimi livelli. La sua avventura nel mondo del volley inizia a casa sua in Puglia, tra Alessano e Castellana Grotte. Proprio con il club salentino arriva il primo importante successo della carriera: la conquista della prestigiosa Boy League nel 2017, manifestazione che da sempre rappresenta una delle vetrine più importanti del panorama giovanile nazionale. Nel 2022 il trasferimento a Vibo Valentia segna un passaggio fondamentale nella sua crescita. Con la formazione calabrese vive una stagione straordinaria, culminata in un meraviglioso triplete: promozione in SuperLega, Coppa Italia e Supercoppa nella stagione 2022/2023. Un passaggio a Castellana Grotte nel 2023/2024, dopodiché le sue prestazioni attirano l’attenzione della Prisma Taranto, che decide di riportarlo nella città natale affidandogli un posto nel roster della massima serie per la stagione 2024/2025. Nell’ultimo campionato, invece, ha indossato la maglia della Sviluppo Sud Catania in A2, facendo registrare il proprio record personale di punti in una singola stagione con 124 realizzazioni. Numeri che certificano una crescita costante e un bagaglio d’esperienza già importante: Balestra può infatti vantare 107 presenze nei campionati di Serie A, impreziosite da 52 vittorie e 244 punti complessivi. Un percorso già ricco di soddisfazioni quello del centrale tarantino, corroborato anche dalle esperienze con la maglia azzurra. Nel suo palmarès figurano infatti due prestigiosi successi a livello internazionale con le Nazionali giovanili: il Campionato Europeo Under 18 conquistato nel 2020 e il Campionato Europeo Under 20 vinto nel 2022, traguardi che testimoniano ulteriormente il suo valore e le sue qualità. L’approdo a Lagonegro rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di crescita di Balestra,

Le parole di Cosimo Palestra

« Sono molto contento di aver scelto questo progetto perché sono convinto della qualità sia della squadra che della Società e penso che tutti abbiano grande voglia di fare un campionato al massimo. È un club che con le sue possibilità ha sempre raggiunto gli obiettivi che si è prefissato e molto spesso li ha superati, e ciò per qualunque società è sicuramente una caratteristica di grande valore ».

Balestra guarda con fiducia alla prossima stagione, individuando nella freschezza del gruppo e nella voglia di emergere uno degli aspetti più interessanti del nuovo roster biancorosso:

« Sono molto ottimista per la prossima stagione, perché ci saranno molti giocatori giovani che vorranno dare il massimo per migliorare e fare il salto di qualità. Io mi impegnerò a dare il massimo contributo alla squadra e a migliorarmi il più possibile per raggiungere il meglio. Penso che tutti abbiano tanta voglia di mettersi in gioco e questo potrebbe portarci molto più in alto degli obiettivi che pensiamo di avere adesso ».

Infine, il nuovo centrale biancorosso si sofferma sul valore di un campionato sempre più competitivo come la Serie A2 e sugli obiettivi personali che lo accompagneranno nella sua nuova avventura in Basilicata:

« Giocare ancora nel campionato di A2 è molto stimolante, soprattutto adesso che il campionato ha raggiunto un livello dove primeggiare è davvero difficile. Ovviamente il mio obiettivo, come quello di tutti, è salire di categoria, però sono felice che il mio percorso mi abbia portato a disputare già la quarta stagione in A2, perché è un campionato nel quale si migliora davvero molto ».