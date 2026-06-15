Volley Mercato: Reggio Calabria mette al centro Daniele Buzzi

Un innesto importante, pesante, che porta in riva allo Stretto un atleta dal curriculum solido e con ancora ampi margini di crescita e voglia di fare bene.

LA CARRIERA

Buzzi, classe 2000, è originario di Genova, città nella quale ha mosso i primi passi pallavolistici nelle giovanili della Colombo Genova, prima di trasferirsi all’Albisola in Serie B. Il suo talento lo ha poi proiettato in Serie A2 nel biennio 2018-2019 e 2019-2020 con la maglia della Synergy Mondovì, dove ha condiviso lo spogliatoio con l’attuale amaranto Luca Presta. Un sodalizio, quello con Presta, che la Domotek ha voluto ricreare per blindare il reparto centrali. Reduce da tre ottime stagioni in Serie A3 con la Avimecc Modica, Buzzi è un centrale completo: forte in attacco e forte a muro, con una grande intelligenza tattica e una fisicità che lo rendono prezioso nello sviluppo del gioco veloce. Il tutto è valso un quarto posto di prestigio nella classifica delle statistiche dei centrali.