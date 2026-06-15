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lunedì 15 giugno 2026
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Volley Mercato: Reggio Calabria mette al centro Daniele Buzzi

Volley Mercato: Reggio Calabria mette al centro Daniele Buzzi

Il classe 2000, nato a Genova, pronto al ritorno in A2 dopo le cinque stagioni nella serie inferiore a Ottaviano, Sorrento e Modica (le ultime tre)
2 min
TagsBuzziDOMOTEK

REGGIO CALABRIA- La Domotek Reggio Calabria continua a costruire un roster di assoluto livello e piazza il secondo “squillo” del mercato estivo. Dopo l’arrivo dellla banda, Riccardo Iervolino, il club amaranto annuncia un altro colpo di mercato importantissimo, arriva il centrale Daniele Buzzi.

Un innesto importante, pesante, che porta in riva allo Stretto un atleta dal curriculum solido e con ancora ampi margini di crescita e voglia di fare bene.

LA CARRIERA

Buzzi, classe 2000, è originario di Genova, città nella quale ha mosso i primi passi pallavolistici nelle giovanili della Colombo Genova, prima di trasferirsi all’Albisola in Serie B. Il suo talento lo ha poi proiettato in Serie A2 nel biennio 2018-2019 e 2019-2020 con la maglia della Synergy Mondovì, dove ha condiviso lo spogliatoio con l’attuale amaranto Luca Presta. Un sodalizio, quello con Presta, che la Domotek ha voluto ricreare per blindare il reparto centrali. Reduce da tre ottime stagioni in Serie A3 con la Avimecc Modica, Buzzi è un centrale completo: forte in attacco e forte a muro, con una grande intelligenza tattica e una fisicità che lo rendono prezioso nello sviluppo del gioco veloce. Il tutto è valso un quarto posto di prestigio nella classifica delle statistiche dei centrali.

 

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