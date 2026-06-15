Volley Mercato: il giovane Andrea Giani giocherà a Ravenna 

RAVENNA- Dopo Roberto Cominetti, la Consar Ravenna aggiunge un altro elemento di rilievo nel suo attacco. Il club ravennate ufficializza l’arrivo dal Trentino Volley dello schiacciatore Andrea Giani , vice campione del mondo nel 2025 con la nazionale italiana Under 22 e reduce da una stagione in cui ha debuttato in SuperLega, disputando quattro partite e segnando 15 punti. Intanto un primo obiettivo Giani sta per raggiungerlo: in un’estate libera da impegni con le nazionali, sta preparando l’esame di maturità scientifica.

LA CARRIERA

Nato a Ortona il 29 maggio 2007, Giani è cresciuto nel vivaio della Lube Civitanova, disputando due annate in B, poi nell’estate 2024 è passato a Trento, disputando il campionato di B la prima stagione ed entrando nel gruppo della prima squadra nell’annata passata.

Al suo attivo anche un lungo percorso con le nazionali giovanili: oltre all’argento mondiale, nel suo palmares figurano anche un oro europeo Under 17 nel 2023 e un argento continentale Under 19 nel 2024.

Le parole di Andrea Giani

« In nazionale ho avuto come compagno di squadra Manuel Zlatanov e lui per primo mi ha spiegato la realtà di Ravenna in tutti i dettagli e mi ha confermato che ho fatto la scelta migliore. E anche la chiacchierata con coach Valentini è stata utile per capire che Ravenna è per me una grande e bella opportunità. Questa è una società che lavora molto bene con i giovani, è organizzata e ha una struttura che non ha nulla da invidiare a un club di SuperLega. E poi ritrovo Di Lascio che ho avuto in nazionale e so che con Simone Ade ci sarà una preparazione fisica di alto livello ».

Andrea Giani approda alla Consar con le idee chiare. Arrivo con grandi motivazioni e con aspettative alte.

« Sono consapevole di andare a giocare in una piazza storica del volley italiano e in un ambiente dalla grande cultura e conoscenza pallavolistica. Mi metto a disposizione dei compagni e dello staff tecnico: mi definisco un giocatore di equilibrio, ricezione e battuta sono i miei fondamentali migliori ma in questa annata a Ravenna punto a crescere sotto tutti i profili ».