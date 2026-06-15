Volley Mercato: il giovane Andrea Giani giocherà a Ravenna
RAVENNA-Dopo Roberto Cominetti, la Consar Ravenna aggiunge un altro elemento di rilievo nel suo attacco. Il club ravennate ufficializza l’arrivo dal Trentino Volley dello schiacciatore Andrea Giani, vice campione del mondo nel 2025 con la nazionale italiana Under 22 e reduce da una stagione in cui ha debuttato in SuperLega, disputando quattro partite e segnando 15 punti. Intanto un primo obiettivo Giani sta per raggiungerlo: in un’estate libera da impegni con le nazionali, sta preparando l’esame di maturità scientifica.
LA CARRIERA
Nato a Ortona il 29 maggio 2007, Giani è cresciuto nel vivaio della Lube Civitanova, disputando due annate in B, poi nell’estate 2024 è passato a Trento, disputando il campionato di B la prima stagione ed entrando nel gruppo della prima squadra nell’annata passata.
Al suo attivo anche un lungo percorso con le nazionali giovanili: oltre all’argento mondiale, nel suo palmares figurano anche un oro europeo Under 17 nel 2023 e un argento continentale Under 19 nel 2024.
Le parole di Andrea Giani
« In nazionale ho avuto come compagno di squadra Manuel Zlatanov e lui per primo mi ha spiegato la realtà di Ravenna in tutti i dettagli e mi ha confermato che ho fatto la scelta migliore. E anche la chiacchierata con coach Valentini è stata utile per capire che Ravenna è per me una grande e bella opportunità. Questa è una società che lavora molto bene con i giovani, è organizzata e ha una struttura che non ha nulla da invidiare a un club di SuperLega. E poi ritrovo Di Lascio che ho avuto in nazionale e so che con Simone Ade ci sarà una preparazione fisica di alto livello ».
Andrea Giani approda alla Consar con le idee chiare. Arrivo con grandi motivazioni e con aspettative alte.« Sono consapevole di andare a giocare in una piazza storica del volley italiano e in un ambiente dalla grande cultura e conoscenza pallavolistica. Mi metto a disposizione dei compagni e dello staff tecnico: mi definisco un giocatore di equilibrio, ricezione e battuta sono i miei fondamentali migliori ma in questa annata a Ravenna punto a crescere sotto tutti i profili ».