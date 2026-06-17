Volley Mercato: Macerata riporta nelle Marche Luigi Randazzo

MACERATA- 15 stagioni in Serie A, 312 partite disputate, 112 vittorie e 3262 punti messi a segno: numeri da grande giocatore, pronto a infiammare il pubblico a suon di battute, muri e schiacciate. La Banca Macerata Fisiomed di coach Giannini potrà contare, per i prossimi due anni, sul talento e sull’esperienza di Luigi Randazzo, nuovo schiacciatore biancorosso.

A dieci anni dall’ultima apparizione con la Lube, Luigi torna a stabilirsi nelle Marche.

Ecco, dunque, un altro nome tra i posti 4 biancorossi, che va ad affiancare Frage, in attesa delle prossime novità. Un nome che la piazza conosce bene e che non vede l’ora di tornare ad applaudire.

LA CARRIERA

La carriera che lo ha visto protagonista in diverse piazze del centro-sud Italia, a eccezione della parentesi all’Ah-Ahly, dove nel 2023 si è tolto la soddisfazione di vincere la Supercoppa egiziana e il campionato arabo per club.

Per il resto, tredici stagioni in Superlega (Vibo, Molfetta, Macerata, Padova, Verona, Cisterna, Taranto e Catania) e due in A2, con l’ultima esperienza non troppo felice a Siena.

Non mancano le esperienze in azzurro per lo schiacciatore catanese, da sempre nel giro delle Nazionali giovanili e non solo. Nel 2013 conquista il bronzo ai Mondiali U21, risultato che gli apre le porte della nazionale maggiore, con cui arriva terzo nella World League l’anno successivo. Un palmarès importante che, per Randazzo, non rappresenta un punto d’arrivo, ma un ulteriore stimolo. Un occhio al futuro, non dimenticandosi però del passato.

Le parole di Luigi Randazzo

« A questo punto della mia carriera volevo rivivere alcune sensazioni che ho provato durante il mio percorso. Sono stato a Macerata in ambito giovanile, ma ora è un’altra cosa. Cercavo una squadra in cui si potesse lavorare bene e credo che qui ci siano tutte le condizioni per fare qualcosa di bello e importante ».

Inevitabili saranno le responsabilità in campo e il ruolo da leader che il miglior U23 in Italia del 2014 sarà chiamato a ricoprire nel corso della stagione.

« Sia in Italia che all’estero ho sempre cercato di prendermi responsabilità, attaccare i palloni importanti e trasmettere alla squadra la certezza di poter contare su di me. Voglio dare serenità nel lavoro quotidiano e ripagare al meglio la fiducia che questa società mi ha dimostrato ».

Un vero colpo di mercato per la società, che si assicura uno dei martelli più solidi del campionato, in una Serie A2 che si preannuncia ancora una volta competitiva e ricca di insidie:

« Ogni anno il livello si alza: molti campioni scendono dalla Superlega e tanti stranieri scelgono l’Italia. Servirà una squadra solida, ma conosco già lo staff e ho grande fiducia nel lavoro che verrà fatto. Sono convinto che arriveremo pronti ».