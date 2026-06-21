Volley Mercato: a volte ritornano, Leonardo Caletti a Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA) – La Rinascita Lagonegro richiama in Basilicata Leonardo Caletti. Il ventiseienne libero varesino, che ha già vestito la maglia della società del presidente Nicala Carlomagno nella stagione 2023/2024, dopo le esperienze di Cantù e Catania, è voluto tornare a giocare in un luogo e in una città che gli è rimasta nel cuore, come lui è rimasto nel cuore di dirigenti e tifosi.

Un ritorno che consegna a coach Waldo Kantor un giocatore cresciuto sia sotto il profilo tecnico che umano, già perfettamente consapevole dei valori e dell’identità che caratterizzano il mondo Rinascita. Il percorso di Leonardo Caletti torna, dunque, a incrociare quello della Rinascita. Questa volta con un bagaglio di esperienza più ricco, la stessa voglia di crescere e la consapevolezza di ritrovare una maglia che, in fondo, non aveva mai smesso di sentire un po’ sua.

LA CARRIERA-

Classe 2000, Caletti affiancava nel suo ruolo capitan Nicola Fortunato nella prima stagione in A3 della Rinascita. Un’annata intensa, conclusa con il raggiungimento dei quarti di finale playoff, nei quali Lagonegro dovette arrendersi a San Donà di Piave. Dodici mesi che hanno rappresentato anche il debutto assoluto del libero lombardo nel campionato di Serie A e che hanno lasciato un ricordo indelebile da entrambe le parti.

Cresciuto nello Yaka Volley Malnate, in provincia di Varese, Caletti – dopo il passaggio lucano – ha proseguito il proprio percorso affrontando due importanti esperienze consecutive in Serie A2. Prima a Cantù, dove ha ricoperto il ruolo di secondo libero, poi a Catania nella stagione appena conclusa, alternandosi con continuità e personalità all’esperto Peppino Carbone.

Le parole di Leonardo Caletti

« Ho scelto nuovamente Lagonegro dopo aver parlato con il mister, che fin da subito mi ha fatto un’ottima impressione. Conosco molto bene la società, il presidente e i tifosi: due anni fa mi hanno fatto sentire come a casa. Credo fortemente in questo progetto e sono sicuro che per le squadre avversarie sarà molto difficile giocare nel nostro Palazzetto, con un tifo caldo come il nostro ».

Parole che testimoniano quanto il rapporto con l’ambiente biancorosso sia rimasto vivo nel tempo e che si accompagnano a obiettivi chiari per la nuova stagione.

« Ogni anno cerco di affrontare il campionato aggiungendo un mattoncino, sia a livello personale che collettivo. Credo fortemente nell’unione del gruppo, soprattutto nel nostro sport, e sono convinto che riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Conosco già alcuni dei miei compagni di squadra e so per certo che nessuno si risparmierà. Colgo l’occasione per salutare tutta la famiglia Rinascita ».