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lunedì 22 giugno 2026
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Volley Mercato: Macerata da Loreto porta in A2 Edoardo Marchetti

Volley Mercato: Macerata da Loreto porta in A2 Edoardo Marchetti

Il diciannovenne centrale, proveniente dalla formazione della sua città con la quale ha giocato in serie B, scovato dal tecnico Giannini e scelto per far parte della batteria dei centrali in vista della prossima stagione
3 min
TagsMarchettiBanca Macerata Fisiomed

MACERATA- Il cuore in tumulto per una chiamata forse inaspetata. Edoardo Marchetti entra a far parte del roster della Banca Macerata Fisiomed chiamato dal tecnico Giannini a rinforzare la batteria dei centrali. « Certi treni passano una sola volta nella vita: la chiamata di Macerata è una di quelle opportunità che non si possono rifiutare » ha certamente pensato il centrale loretano DOC, classe 2007 che potrà esordire in A2 con la formazione della sua regione.

Un profilo giovane ma strutturato, perfettamente in linea con il progetto tecnico che punta a costruire una squadra equilibrata tra talento emergente ed esperienza. Un passaggio che, per il giovane, rappresenta anche qualcosa di profondamente personale: nella prossima stagione indosserà infatti la maglia numero 8, una scelta carica di significato e un omaggio sentito al padre, da sempre suo primo sostenitore e figura fondamentale nel suo percorso nella pallavolo.

Marchigiano di nascita, Edoardo compie così un importante salto di qualità lasciando la Nova Volley Loreto, società che lo ha formato sin dalle giovanili e con cui ha costruito gran parte del proprio percorso sportivo. Un cammino fatto di crescita costante, sacrificio e prime esperienze significative anche nel campionato di Serie B, fondamentali per maturare sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Non si tratta però di un ambiente del tutto nuovo per Edoardo: il centrale conosce già molto bene la realtà maceratese, avendo partecipato con questi colori alle Finali Nazionali Under 19, un’esperienza che ha rafforzato il suo legame con il club e che oggi trova continuità con l’ingresso in prima squadra.

Le parole di Edoardo Marchetti

« Entrare a far parte di un roster di questo livello è un orgoglio e una grande responsabilità. Ci tengo a ringraziare la società e il coach per questa incredibile opportunità. Mi aspetto una stagione intensa e competitiva, piena di sfide stimolanti. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo alla squadra ».

Prima di ritrovarlo in palestra, non è mancato il pensiero di Edoardo ai suoi nuovi sostenitori: 

« Voglio mandare un grande saluto a tutti i tifosi della Banca Macerata Fisiomed: ci vediamo presto in campo! ».

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