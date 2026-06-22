Volley Mercato: Martins Arasomwan da Lagonegro a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Martins Arasomwan, prosegue il suo girovagare fra le formazioni del campionato di A2 e, dopo l'ultima estremamente brillante esperienza a Lagonegro, ha deciso di firmare per il Volley Tricolore per la prossima stagione. Un'iniezione di potenza e conoscenza della categoria per la formazione neo promossa emiliana.

Il nuovo centrale granata, italo nigeriano classe 1995, porta in dote un bagaglio importante di esperienza: oltre 200 presenze tra SuperLega e Serie A2 e più di 1.000 punti realizzati nei campionati di Serie A, numeri che testimoniano continuità, affidabilità e qualità sia a muro che in attacco.

Un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto centrali granata, che potrà contare sulle qualità tecniche e umane di un atleta abituato a confrontarsi con palcoscenici di alto livello

LA CARRIERA

Centrale di 200 centimetri, nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nei campionati nazionali, collezionando presenze tra SuperLega e Serie A2 e vestendo le maglie di società importanti come Monza, Cantù, Mondovì, Santa Croce, Ravenna, Aversa e Lagonegro.

Le parole di Martins Arasomwan

Martins, cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del Volley Tricolore?

« Arrivo da una stagione molto positiva a Lagonegro, che mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista tecnico che personale. Ho scelto di accettare la proposta del Volley Tricolore perché ho percepito fin da subito grande entusiasmo, serietà e ambizione nel progetto. La società mi ha dimostrato fiducia e mi ha presentato obiettivi stimolanti, in linea con la mia voglia di continuare a migliorarmi e mettermi in gioco. Sono convinto che qui ci siano tutte le condizioni per fare bene e contribuire alla crescita della squadra ».

Quale esperienza pensi di poter portare all’interno del gruppo?

« Nel corso degli anni ho avuto l’opportunità, attraverso tanto lavoro, di accumulare esperienza in diversi campionati e contesti, e credo che questo possa rappresentare un valore aggiunto per il gruppo. Cercherò di portare solidità, affidabilità e spirito di sacrificio, sia in allenamento che in partita. Da centrale il mio compito è dare equilibrio alla squadra, soprattutto a muro e nei momenti più delicati del match. Mi piace inoltre mettermi a disposizione dei compagni, condividendo la mia esperienza e contribuendo a creare un ambiente positivo e unito, perché sono convinto che i risultati arrivino soprattutto attraverso il lavoro di squadra ».

Che stagione ti aspetti dopo la promozione conquistata dal Volley Tricolore e che messaggio vuoi mandare ai tifosi granata?

« La promozione conquistata la scorsa stagione è il risultato di un lavoro eccezionale da parte della società, dello staff e dei giocatori che hanno fatto parte di questo percorso. Le mie aspettative sono quelle di affrontare un campionato impegnativo con grande umiltà, consapevoli che l’A2 sia una categoria di altissimo livello nella quale ogni partita va conquistata sul campo. L’obiettivo sarà crescere giorno dopo giorno, costruire una squadra competitiva e toglierci delle soddisfazioni. Ai tifosi granata voglio dire che da parte mia non mancheranno mai impegno, dedizione e voglia di lottare su ogni pallone. Il loro supporto sarà fondamentale durante tutta la stagione e non vedo l’ora di scendere in campo davanti a loro ».