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Volley Mercato: a Reggio Calabria arriva lo sloveno Klemen Šen

Volley Mercato: a Reggio Calabria arriva lo sloveno Klemen Šen

Schiacciatore sloveno dal notevole curriculum internazionale arriva in riva allo Stretto dall’ACH Volley Lubiana. Un innesto che conferma l’ambizione della Domotek di allestire un roster competitivo
3 min
TagsDOMOTEKŠen

REGGIO CALABRIA-La Domotek Volley Reggio Calabria ha messo sotto contratto Klemen Šen, schiacciatore sloveno dal notevole curriculum internazionale. Giovane, dinamico e già abituato a confrontarsi con i migliori al mondo, Klemen Šen porta in amaranto qualità tecnica, energia e una mentalità vincente maturata tra campionati di vertice e impegni con la Nazionale. Un innesto che conferma l’ambizione della Domotek di allestire un roster competitivo per affrontare il campionato cadetto, puntando su un mix vincente di esperienza e talento giovanile.

L’arrivo di Klemen Šen si inserisce in un progetto societario che sta prendendo forma giorno dopo giorno. L’obiettivo dichiarato dalla società è la salvezza, ma l’entusiasmo e la programmazione fanno già sognare una piazza intera, forte di un PalaCalafiore che nella scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito con 7.000 spettatori in occasione della promozione

LA CARRIERA

Classe 2002, alto 192 cm, Šen arriva in riva allo Stretto dall’ACH Volley Lubiana, club di vertice del campionato sloveno e protagonista in Europa, con cui ha collezionato importanti esperienze nelle Coppe Europee.

Klemen Šen arriva alla corte di Mister Polimeni forte di un curriculum che parla già da solo. Nelle scorse settimane, il nuovo schiacciatore ha fatto il suo esordio nella Volleyball Nations League (VNL) con la maglia della Slovenia, una delle nazionali più competitive del panorama mondiale.

Il talento sloveno ha esordito mettendo a referto 16 punti nella vittoria contro la Polonia, attuale leader del ranking mondiale, in una partita entrata nella storia della competizione. Una prestazione di altissimo livello che ha subito messo in luce le sue qualità: 3 muri e 2 ace nella partita d’esordio, dimostrando di essere un giocatore completo e già abituato a competere ai massimi livelli.

Klemen continuerà il suo percorso in VNL, che riprenderà mercoledì a Lubiana, dove la Slovenia affronterà Canada, Bulgaria, Brasile e Italia. Un calendario di ferro che lo vedrà protagonista assoluto, per poi proseguire la sua stagione internazionale con la partecipazione all’Europeo 2026.

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