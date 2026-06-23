Volley Mercato: il libero di Fano sarà Alberto Bendicenti

FANO (PESARO)- Nella passata stagione è stato tra i migliori liberi della categoria e con le sue difese e ricezioni ha trascinato Prata alla promozione in Superlega, ora per Alberto Benedicenti inizia la nuova esperienza in maglia Essence Hotels Fano.

Torinese, classe 2001, il nuovo libero virtussino non nasconde il proprio entusiasmo e voglia di cominciare con la sua nuova squadra:

Non solo Prata, possiamo ricordare che Alberto Benedicenti ha vissuto anni importanti anche ad Ortona dove nel 2022-23 ha ottenuto la promozione dalla serie A3 alla A2 proprio a discapito di Fano. In passato poi esperienze a Portomaggiore e Perugia in Superlega.

Le parole di Alberto Bendicenti

« Ho vissuto anni molto belli e certamente non solo per i risultati ottenuti. Sono cresciuto personalmente, ma ora voglio con fermezza continuare il mio percorso con Fano ».

Il libero della Essence Hotels è ben consapevole di essere arrivato in una società ambiziosa che vuole fare bene:

« Assolutamente sì gli obiettivi di Fano mi danno grande carica. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e soprattutto di entrare in contatto con i nostri nuovi tifosi ».