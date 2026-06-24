Volley Mercato: Napoli mette al centro Paolo Bonola

LA CARRIERA

Nato a Sondrio il 25 giugno 1992, alto 200 centimetri, Bonola porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in oltre un decennio di pallavolo ad alto livello. Cresciuto nel prestigioso vivaio del Vero Volley Monza, ha calcato i parquet della Serie A vestendo le maglie di Monza, Taviano, Cuneo, Lagonegro, Reggio Emilia e, ultima, Savigliano, in Serie A3.