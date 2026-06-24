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Volley Mercato: Napoli mette al centro Paolo Bonola

Volley Mercato: Napoli mette al centro Paolo Bonola

Il venticinquenne di Sondrio, cresciuto nella Vero Volley Monza vanta una lunga esperienza acquisita sui parquet della Serie A vestendo le maglie di Monza, Taviano, Cuneo, Lagonegro, Reggio Emilia e, ultima, Savigliano, in Serie A3.
1 min
TagsBonolaVirtus Napoli

NAPOLI- La Virtus Volley Napoli ingaggia Paolo Bonola, atleta di grande esperienza che va a rinforzare il reparto dei centrali per la stagione sportiva 2026/2027. Le sue qualità tecniche, unite a un’importante cultura del lavoro, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il progetto della società.

LA CARRIERA

Nato a Sondrio il 25 giugno 1992, alto 200 centimetri, Bonola porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in oltre un decennio di pallavolo ad alto livello. Cresciuto nel prestigioso vivaio del Vero Volley Monza, ha calcato i parquet della Serie A vestendo le maglie di Monza, Taviano, Cuneo, Lagonegro, Reggio Emilia e, ultima, Savigliano, in Serie A3.

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