Volley Mercato: Napoli mette al centro Paolo Bonola
NAPOLI- La Virtus Volley Napoli ingaggia Paolo Bonola, atleta di grande esperienza che va a rinforzare il reparto dei centrali per la stagione sportiva 2026/2027. Le sue qualità tecniche, unite a un’importante cultura del lavoro, rappresentano un valore aggiunto fondamentale per il progetto della società.
LA CARRIERA
Nato a Sondrio il 25 giugno 1992, alto 200 centimetri, Bonola porta con sé un bagaglio tecnico e umano costruito in oltre un decennio di pallavolo ad alto livello. Cresciuto nel prestigioso vivaio del Vero Volley Monza, ha calcato i parquet della Serie A vestendo le maglie di Monza, Taviano, Cuneo, Lagonegro, Reggio Emilia e, ultima, Savigliano, in Serie A3.