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Volley Mercato: Nicolò Bortolotti giocherà in A2 con la maglia di Pineto

Volley Mercato: Nicolò Bortolotti giocherà in A2 con la maglia di Pineto

Il diciottenne di Pavullo, dopo la crescita in B con Reggio Emilia e le belle performance nella Del Monte Junior League U20, avrà l'opportunità di cimentarsi nel secondo campionato nazionale
2 min
TagsbortolottiAbba

PINETO (TERAMO)-Nicolò Bortolotti è pronto a lanciarsi nel volley che conta con la maglia dell'Abba Pineto che lo ha chiamato nel roster di A2. Arriva dalla Volley Tricolore Reggio Emilia, dal campionato di Serie B. Nel roster abruzzese ritorverà il collega di reparto di Luca Butti.

LA CARRIERA

Classe 2007, appena 18 anni e nato a Pavullo nel Frignano (Modena), Nicolò Bortolotti è reduce da un’esperienza nel campionato di Serie B e dalla partecipazione, nello stesso anno, alla Del Monte Junior League U20.

Le parole di Nicolò Bortolotti

«Ringrazio la società per la fiducia e per la grande opportunità che mi ha dato. Non vedo l’ora di iniziare questa importante esperienza. Quando ho saputo dell’interessamento da parte di Pineto ero davvero felice perché è una società di grande valore. Il mio impegno sarà massimo, è il mio primo anno lontano da casa e la voglia di mettermi alla prova è tanta. Porterò tutta la mia energia, la passione e la positività a servizio della squadra. Aspetto con grande entusiasmo i tifosi al palazzetto perché sono sicuro che vivremo forti emozioni insieme».

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