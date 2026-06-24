Volley Mercato: linea verde a Reggio Calabria: ecco Mattia Bonanno

REGGIO CALABRIA -La neo promossa Domotek Volley Reggio Calabria si assicura un giovane talento di grande prospettiva da lanciare nel firmamento dell'A2. Mattia Bonanno arriva in riva allo Stretto nel quadro della filosofia del team e di mister Polimeni decisi a costruire un mix tra atleti di esperienza e giovani talenti, “dando sempre spazio a chi vuole emergere”.

Il giovane palermitano si prepara a intraprendere il salto di qualità più importante della sua carriera, sotto la guida di un allenatore che in questo, negli anni, ha dimostrato di saperci fare.

Dopo le parole del direttore sportivo Cesare Pellegrino, che aveva annunciato un roster “quasi completo” in vista dell’esordio in Serie A2, ecco il primo tassello che punta dritto sulla valorizzazione dei giovani: il centrale Mattia Bonanno. Il suo valore è già emerso in diverse occasioni, come testimoniano le cronache delle partite della Gupe, dove Bonanno si è distinto per i suoi primi tempi, un’arma che in una squadra che punta sul gioco rapido può fare la differenza.

Bonanno incarna alla perfezione questo profilo: è un ragazzo affamato, con una grande voglia di lavorare sodo e mettersi in discussione. Con questo innesto, la Domotek Volley conferma di voler guardare al futuro con ambizione, costruendo una squadra che unisce sostanza e prospettiva per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

LA CARRIERA

Classe 2007, 194 centimetri di altezza e una fame da vendere, Bonanno arriva in Calabria dopo un percorso di crescita costante e importante. Nato a Palermo il 9 luglio 2007, il centrale ha mosso i primi passi importanti nel Volley Club Leoni in Serie C, per poi trasferirsi alla Gupe Volley Catania. Con la formazione etnea ha disputato le ultime tre stagioni, vivendo la doppia esperienza in Serie C e, soprattutto, in Serie B, dove ha collezionato un biennio (2024/25 e 2025/26) che lo ha temprato e messo alla prova contro avversari più esperti e fisici.